中國官媒香港示威報道被指涉偏頗，遭英國監管機構調查

圖片版權 Getty Images Image caption 英國通訊管理局Ofcom

中國中央廣播電視總台旗下的中國國際電視台（CGTN）被質疑有關香港抗議示威的新聞報道偏頗，英國通訊管理局（Ofcom）正在調查該台相關報道是否違規。

英國通訊管理局為英國監管廣播、電訊和郵政的管理機構。該局周一（9月23日）宣佈，將針對CGTN在8月及9月有關香港示威的報道展開四項新的調查，以研究該台是否觸犯「公平報道」的守則。

此次調查是CGTN在監管上遭遇的最新挫敗。較早前，英國通訊管理局已經因為CGTN播放被迫認罪畫面，就私隱、公平性等問題展開四項調查。加上新增的四項，CGTN 如今面臨共八項調查。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威浪潮持續已超過三個月

據英國《衛報》消息，英國通訊管理局一名發言人證實，這一次對CGTN的調查是在局方內部例行監管後決定啟動的，而非為回應公眾投訴。

英國通訊管理局表示，正在調查的新聞節目分別於8月11日下午5點，8月26日上午8點，8月31日上午8點以及今年9月2日下午5點播出。

上午8點和下午5點的時間段播出的節目是《今日世界》，CGTN將該節目描述為其主要的滾動新聞服務，內容包括突發新聞、持續追蹤和深入報道。

英國通訊管理局發言人表示，他們正在調查上述節目是否違反了規定：新聞必須以公正的方式呈現。

根據英國通訊管理局的廣播條例，「任何形式的新聞，都必須凖確地報道，並以公正的方式呈現。」

香港示威浪潮持續，目前已超過三個月，CGTN 對示威運動的報道內容與中國其他官方媒體基本保持口徑一致，CGTN早前曾批評BBC報道香港抗議活動時帶有偏見。

CGTN去年在倫敦西區的奇西克公園設立其歐洲總部，並且在英國積極招聘幾百名員工，其中不乏從天空電視台和BBC等媒體高薪「挖角」的員工。

不過，《衛報》指出，CGTN目前在英國吸引的觀眾數量非常有限，其節目只在天空電視台（Sky）, 維珍傳媒（Virgin Media）和自由衛星（Freesat）等收費電視台播出。

《衛報》上周還報道，英國通訊管理局前董事會成員尼克‧波拉德（Nick Pollard）因擔憂該媒體報道香港事件角度偏頗，向CGTN辭去了顧問一職，以示抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 這不是CGTN第一次遭到英國通訊管理局Ofcom調查

在此之前，CGTN因播放英國偵探韓飛龍（Peter Humphrey）被迫認罪的電視畫面，被其投訴而遭到英國通訊管理局的調查。

2014年，韓飛龍和妻子虞英曾在中國被判刑，罪名為非法獲取中國公民的私人記錄，並將信息出售給英國醫藥製造商葛蘭素史克（GSK）。此案被認為對英國製藥巨頭葛蘭素史克在華賄賂調查至關重要。2015年6月，夫婦二人在減刑後被中國驅逐出境。

韓飛龍於去年11月向英國通訊管理局提交投訴，他認為CGTN在全球範圍播出其被迫認罪畫面，令中國和全球公眾對他和妻子產生偏見，導致隨後對他的審判有失公允。

英國通訊管理局在今年5月展開了對CGTN的正式調查，調查結果可能導致CGTN被罰款，或吊銷其在英國的廣播牌照。

今年7月，英國通訊管理局以違反公正報道為由向俄羅斯英語電視頻道《今日俄羅斯》課以20萬英鎊的罰款，通訊管理局指《今日俄羅斯》在去年俄羅斯雙面間諜險遭毒殺後的6星期內的7次報道違反了英國的廣播規定。

大部分英國家庭能夠通過衛星頻道收看《今日俄羅斯》的節目，但是該頻道的觀眾規模較小，每周的觀眾為33萬。儘管如此，許多英國政客對該頻道在諸如俄英爭議的問題上混淆視聽公開表示擔憂。

《今日俄羅斯》對罰款提出申訴，說英國通訊管理局的罰款不恰當，也不合比例。俄羅斯政府也針鋒相對採取了報復行動，對BBC的俄語廣播發起了調查，引發了一場「外交媒體戰」。