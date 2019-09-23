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世界上第一家旅行社、有178年歷史的英國托馬斯庫克（Thomas Cook，中國分公司名為「托邁酷客」）最後時刻的挽救行動談判失敗，宣告倒閉。

英國民航管理局（CAA）表示，這家旅行社已經「即時停止交易」。

托馬斯庫克的首席執行官方科豪森（Peter Fankhauser）表示，這是一件令人極度遺憾的事。

這家旅行社的倒閉在全世界範圍內影響2.2萬人就業職位，其中在英國就有9000個。

另一方面，這一消息還導致目前在海外的15萬英國旅客須撤回英國，這是英國在和平年代最大規模的撤僑行動。

英國交通大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）表示，公司倒閉對於公司上下和海外旅遊者來說都是「非常令人傷心的消息」。

沙普斯已經宣佈，英國政府和民航管理局已租用數十架專機，免費將托馬斯庫克的旅客送回國。

他表示，將英國的海外旅客帶回國將是一項「龐大」的任務，敦促旅遊者「體諒工作人員」。

這次代號為「馬克霍恩行動」（Operation Matterhorn）的大規模撤僑，目的是要將目前所有通過托馬斯庫克公司出行的旅客帶回英國。

在周日（9月22日），空無一人的專機已經開始從英國出發，最快從周一就會開始將旅客運送回國。

英國交通部表示，所有此前通過托馬斯庫克預訂在未來兩周回國的英國旅客將會在盡量接近原定返回日期的日子被送回國。他們將乘坐免費的特別航班或者不額外增加費用地安排到另一個航班。

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