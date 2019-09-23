圖片版權 NEWS SYNDICATION Image caption 安德魯王子一再努力撇清自己同愛潑斯坦性醜聞的關係，但似乎很難擺脫有關的性侵指控醜聞。

自稱17歲時與英國女王次子安德魯王子曾有過性關係的女子首次具體描述了當時的情形。

在美國全國廣播公司（NBC）的採訪節目中， 弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre）講述了她被「販運」給在倫敦的安德魯王子的經歷。她形容安德魯王子是「施虐者」和「參加者」。

弗吉妮婭·尤弗裏說，她在2001年被帶到倫敦的夜總會——她當時的名字是弗吉妮婭·羅伯茨。她說，被判性侵罪在今年早些時候自殺的美國富翁傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）和他的朋友吉絲蓮·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)將她帶到那裏。

吉絲蓮·麥斯威爾是多年前在自己的遊艇「吉絲蓮女士」號神秘溺水身亡的英國媒體大亨羅伯特·麥斯威爾的女兒。那艘遊艇就是羅伯特以其愛女命名的。

弗吉妮婭·尤弗裏說，吉絲蓮告訴她安德魯王子要回到那所房子，「我希望你跟他也做你和傑弗裏·愛潑斯坦做的事情」。

圖片版權 VIRGINIA ROBERTS Image caption 左起：安德魯王子，弗吉妮婭·尤弗裏和吉絲蓮·麥斯威爾 （資料照片）

白金漢宮之前已經發表聲明說，有關安德魯的指稱「虛假」並且「沒有根據」。吉絲蓮·麥斯威爾女士也否認自己有任何不當行為。

擔心俄羅斯掌握黑材料

英國情報機構軍情六處負責人擔心俄羅斯可能掌握了關於安德魯王子和愛潑斯坦相關的醜聞材料。《星期天泰晤士報》報道，軍情六處擔心，美國佛羅里達州前警官接觸過調查愛潑斯坦兒童性虐的材料，這位警官後來去了俄羅斯。

美國前警官可能掌握有關英國王室成員性醜聞資料的報道最初來自《紐約郵報》。該報上周六（9月21日）報道說，軍情六處負責人擔心安德魯王子同愛潑斯坦17歲的"性奴"弗吉妮婭·羅伯茨幽會的證據被俄羅斯掌握。

這位佛羅里達棕櫚灘前警官約翰·杜根(John Dougan)可能掌握的材料令情況更加錯綜複雜。安德魯王子一再努力撇清自己同愛潑斯坦性醜聞的關係，但似乎很難擺脫有關的性侵指控醜聞。

圖片版權 Twitter Image caption 俄羅斯在倫敦大使館在推特轉發了英國媒體的報道，圖為佛羅里達棕櫚灘前警官約翰·杜根(John Dougan)，現在在俄羅斯得到庇護

59歲的安德魯王子是英女王伊麗莎白二世的第三個孩子，出生時是王位的第二順位繼任人。之前美國有律師要求廢黜安德魯王子的王室成員地位，理由是他是愛潑斯坦性交易販運案件中的一個主要證人。

英國媒體報道，熟悉王室事務的專家說，安德魯王子在女王的子女中最受女王寵愛。BBC前王室事務記者邁克爾·科爾說，安德魯涉及愛潑斯坦性醜聞的性質非常嚴重，「王子和白金漢宮將會受到更多損害」。

流亡俄羅斯的美國警官

約翰·杜根在2016年流亡莫斯科尋求政治庇護。他曾在2005年在佛羅里達州任警官，那年他們開始調查愛潑斯坦性侵兒童案件。愛潑斯坦在棕櫚灘有一所大宅。

Image caption 英國的俄羅斯觀察家說，過去蘇聯的秘密警察機構「克格勃」把可以用來訛詐政客和商人的醜聞的有害信息稱作Kompromat。圖為「克格勃」總部盧比揚卡大樓

《紐約郵報》報道說，約翰·杜根在2012年以前一直經營一個爆料網站，對其從前的警察同事發出關於腐敗、法西斯、甚至性侵兒童的各種指控。在其指稱遭到投訴、美國聯邦調查局要介入調查時，約翰·杜根飛離美國，經過多倫多到達莫斯科。

在安德魯王子同弗吉妮婭·羅伯茨進行了所謂「幽會」過後20年，「安全部門的消息人士」透露軍情六處擔心約翰·杜根仍然握有安德魯王子和愛潑斯坦性醜聞的材料。

在英國的俄羅斯觀察家說，過去蘇聯的秘密警察機構「克格勃」把可以用來訛詐政客和商人的醜聞等有害信息稱作Kompromat。在特朗普當選總統後「通俄」指稱鬧得沸沸揚揚的時候，《紐約時報》報道說，收集政界和商界對手的有害資料是俄羅斯政治文化的一個特徵。

根據《衛報》報道，英國工黨議員克里斯·布賴恩特（Chris Bryant）曾經說俄羅斯政府曾收集英國資深保守黨成員的醜聞資料，包括現在已經是首相的約翰遜在內的一些人都成為他們的目標。

英國《星期天泰晤士報》做出上述報道後，俄羅斯駐倫敦使館在推特上轉發並解讀該報道說：某些事俄羅斯（也許）知情，但英國不許公眾了解真相。