圖片版權 EPA Image caption 英國最高法院大法官黑爾宣佈裁決：首相約翰遜暫停議會的做法"不合法"。

英國最高法院周二（9月24日）裁決，首相鮑里斯·約翰遜暫停議會五星期的舉措「不合法」。

經首相約翰遜提議、英國女王批准， 英國議會罕見地被暫停五個星期，從而使議會在10月31日脫離歐盟最後期限之前，喪失關鍵的討論和決策時間。

約翰遜政府說，選擇暫停議會，是因為約翰遜在7月底剛剛出任首相，現政府需要制定新計劃和議程。

但是，英國最高法院裁決，讓議會無法「盡職責」是錯誤的。

英國最高法庭大法官黑爾（Lady Hale）在宣佈裁決時表示，(暫停議會)的舉措「給民主基礎帶來的影響極大」。

黑爾說，11位法官一致認定，暫停議會的決定「無效」，下院議長和上議院將決定下一步行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜

各方反應

首相約翰遜表示「非常不同意」法院判決，但是會尊重法院判決。

他在紐約的一次演講中表示，他「不會因此受到阻嚇」，並將繼續推進「令人振奮且充滿活力的國內議事日程"，因此i他需要女王的講話。

首相府消息來源說，最高法院「干預政治事務，犯了一個嚴重錯誤。」最高法院「明確表示其依據與議會在脫歐問題上的爭議以及時間表有關。」

首相約翰遜表示，這是一個「不尋常的判決」。他強調，「我不認為這是一個正確的裁決。休閒議會的做法已經使用了幾百年，沒有受到這樣的挑戰。」

他指出，「現在有許多人就是不想讓英國脫離歐盟。我們議會拒絶休閒，又不想舉行大選。我認為我們現在必須向前推進。」

約翰遜表示，「議會和法院出這樣的事情，使達成協議變得更加不容易」，但是他再次強調英國將於10月31日脫離歐盟。

一批議員要求首相辭職，一些議員表示如果首相不主動辭職，他們會迫使他下台。

下院議長伯考表示，歡迎最高法院的裁決，他說，議會必須「立刻復會」，他將迅速和各黨領袖商」。稍後伯考宣佈，議會下院將於明天（周三）早復會。

英國主要反對黨工黨領袖科爾賓向首相約翰遜喊話：「聽命於法律吧！把無協議脫歐的想法徹底放下，選出一個尊重民主的政府！」

倫敦市長薩迪克·汗表示，約翰遜在休閉議會的原由問題上「誤導了英國公眾、英國議會、英國女王和英國法庭」。

首相約翰遜決定休閉議會五周後，英國著名的留歐派活動人士吉娜·米勒向最高法院提交申請，要求對首相的決定展開司法覆核。

圖片版權 PA Media Image caption 英國著名留歐派活動人士吉娜·米勒在最高法庭宣判後發表講話，稱讚這是法制和民主的勝利。

分析：「既成損害、覆水難收」

BBC法律事務記者科爾曼（Clive Coleman）

此案的判決結果是「法律、憲法、政治炸藥」。

需要深吸一口氣考慮一下，英國最高法院裁決：在國家面臨危機時刻，首相舉措不合法。

雖然法庭並沒有明說約翰遜阻止、干擾議會審查（政府行為）動機不純，但是，既成損害、覆水難收。法庭認定他的舉措非法，他在沒有任何法律依據的情況下阻止議會盡職責。

法庭還推翻了約翰遜給女王提出的（暫停議會）的建議以及樞密院正式暫停議會的決定。

這就意味著，議會其實從未休會。我們可以推斷，現在議員可以自由進入議會。

這是一個最為戲劇化的例子：獨立法官、通過司法審查機制，阻止政府隨意行事，因為政府的舉措不合法。

不管你權勢多大，就算你是首相，也不能凌駕於法律之上。

前所未有，非凡突破。今天高等法院裁決的憲法、政治重要意義難以估量。

圖片版權 CHRIS JACKSON Image caption 英國女王

什麼是休閉議會？

英國政治中有個專門的術語"休閉議會"（proroguing）。休閉議會不需要議員投票決定，因為決定權在君主手中，只要首相提出要求或建議，君主就會同意。

因此，約翰遜作為首相，有權要求女王關閉議會。

英國議會正常情況下每年會短暫休閉——通常在4月或5月。

此次休閉議會為什麼爭議巨大？

根據現有法案，英國將於10月31日離開歐盟。

議會停擺，議員們也就不能開展各項工作，包括舉行對政府的不信任投票。

因此，休閉議會不僅削弱了民選議會在脫歐如此重大決策過程中的作用，而且同樣也會增加為無協議脫歐作凖備的難度。批評者說，休閉議會大幅度削減了議會對政府的制肘力度。

此外，從理論上來講，這也可能讓女王直接捲入由於脫歐引發的政治風暴。