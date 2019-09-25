圖片版權 Getty Images

「他對（政治）程序已經完全失控。」

這是一位現任英國內閣官員對首相約翰遜（莊漢生）目前狀況的總結。

約翰遜日前被迫提前結束紐約行程回國，等待周三（25日）議會復會。

按常理推斷，他很可能在議會首相問答時段面對揮舞最高法院判決書的反對黨圍攻。英國最高法院早間判決約翰遜暫停議會不合法。

反對黨已公開要求約翰遜辭職。大批議員在脫歐問題上向議會呈交了質詢政府提問。對英國政府來說，行政決定被最高法院認定不合法總歸是十分難堪的。

從目前狀況看，唐寧街十號似乎除了硬著頭皮堅持下去之外還沒有別的意向。

硬著頭皮堅持

英國首相府還很可能通過公關手段反擊，試圖在公眾間打造一個堅持兌現脫歐諾言的首相，奮力與反脫歐精英統治階層鬥爭的形像。此舉既可吸引大量脫歐支持者，也可吸引民間很多對政治僵局感到厭倦和無奈的選民。

支持脫歐的英國議會下院領袖利斯莫格（Jacob Rees-Mogg）周二晚上透露，他的同仁們都私下指稱最高法院的判決是「憲法政變」。

另有一位英國內閣大臣告訴BBC說：「法官開始決定政治方向，太有趣了。」

沒錯，另一位資深保守黨人士也直接表述了對法院判決的看法：「現在（局面）就是普通民眾與精英統治階層的對決」。

當然，並非每一個保守黨員都同意上述看法，反對黨和民意更未必盡然。有一點是肯定的，那就是多數議員希望綁住這位執意脫歐首相的手腳，使其希望落空。

決心和定力

政治博弈最終起決定性作用的很可能是看哪一方的決心和定力更大。

話雖如此，最高法院的判決還是有分量的。不管不顧向前衝並非執政的正道。爭議不休也無法達成脫歐協議或找到突破亂局的出路。

儘管反對派目前連大選都不讓舉行，但約翰遜首相政治走鋼絲的終極考驗估計還是遲早會到來的大選。屆時，英國的選民將通過投票箱對眼下亂局作出最終的裁決。