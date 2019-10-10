「反抗滅絶」：氣候變化和公民抗命的前世今生

你的器材不支持播放多媒體材料 反抗滅絶」 - 離經叛道的社會運動

金秋10月，倫敦市中心各處景點又一波不合「正統」的非暴力公民抗命（公民不服從）運動來襲。

化濃妝著戲服人遊行示威，身上潑灑著紅色顏料妝扮成鮮血淋灕的樣子橫臥大街，有人把自己用膠水粘在地上或其它地方，還有人用的是鐵鏈，白廳外大街上一個巨大的粉紅章魚氣球被示威者牽著繩子向 特拉法加廣場飄移，後面跟著一排警察，母親們推著嬰兒車結伴坐在草地上給孩子餵奶......

一個叫「反抗滅絶」（Extinction Rebellion, 縮寫ER）的社會運動組織發起了一場為期2周的抗議示威行動，以非暴力的手法盡可能干擾公共交通，打亂公共秩序，引起當局更重視氣候變化和環保議題。

具體行為是發揮想像和創意，求新奇出眾，但要設法讓警察逮捕自己和伙伴們，而且越多越好。

這是一種戰術，集體被捕。在抗議行動的前3天，已經有近400人被逮捕。

圖片版權 Getty Images Image caption 甘地領導印度反殖民運動，堅持非暴力原則，也是借用了公民不服概念和理論

ER始於2018年的英國，屬於社會政治運動，傳承的公民不服從（公民抗命）傳統精髓卻由來已久。

2018年10月，倫敦議會大廈廣場上聚集了一群環境活動分子，呼籲政府對一份最新氣候變化危機報告作出回應。他們發表了一項反叛宣言（declaration of rebellion），向英國政府「宣戰」。

反抗滅絶運動從此宣告開啟。組織者形容它是個國際範圍的社會運動，通過非暴力不服從行動來設法阻止物種滅絶和社會崩潰。

公民不服從（公民抗命，civil disobedience）這個詞150年前，1849年，出現在美國哲學家和作家亨利·戴維·梭羅（Henry D Thoreau）的同名政論文章裏。但是，這個核心理念已經有千百年歷史。

《大英百科全書》對公民不服從的定義是：「拒絶服從政府或佔領當局的指示和命令，但不訴諸於暴力或積極的反抗措施」，一般是希望達到迫使政府或佔領當局在相關問題上作出讓步。

當代最著名的代表人物包括印度的非暴力抵抗運動領袖甘地，以及美國黑人民權領袖馬丁·路德·金。

圖片版權 Getty Images Image caption 我有一個夢。美國民權運動領袖堅持非暴力和平抗議示威，為美國種族平等程度提高做了鋪墊。

甘地與馬丁·路德·金

甘地是印度反殖民運動領袖。他在南非時因為拒絶遵守殖民當局要求所有印度人必須到警察局登記並按手指印的法律，被關進監獄。

他在獄中發現了梭羅和1849年的那篇文章。出獄後，甘地把「公民不服從」這個詞拿來定義他發起的非暴力不合作運動，具體包括支持工會罷工，組織大遊行等抗議活動。

最後，南非政府同意修改登記法，把最多人反對的那部分內容去掉。

再後來，甘地回到印度，用同樣的旗號和策略在印度發起抵抗殖民統治的社會政治運動。印度1947年獲得獨立。

到了二十世紀五、六十年代，美國反種族歧視的民權運動浪潮聲勢浩大，其中「公民不服從」的聲音清晰、響亮。

民權運動領袖馬丁·路德·金以堅持非暴力抗議聞名於世。他後來遭暗殺，但他領導的抵抗種族隔離政策和種族歧視的非暴力運動為美國種族平等程度的提高做了重要鋪墊。

按照《大英百科全書》的說法，美國上個世紀50年代從南方反種族隔離開始的民權運動「採納了公民不服從理念和策略，採取了類似於格林斯博羅靜坐（1960年）和自由乘車運動（1961年）那樣的抗議行動」。

圖片版權 Getty Images Image caption 1990年代和21世紀初英國Crusties跟60年代的嬉皮士更相似。他們也關注環境，這是跟」反抗滅絶「的一點共同之處。

「髒皮士」捲土重來？

1980年代，英國一種亞文化流行。牛津英語辭典裏有它一個詞條，叫Crusty（或Crustie）這個詞意思是髒兮兮、落拓不羈、粗野、硬皮，被用做一個亞文化群體的名稱。

他們大都是年輕人，穿著有很多破洞的套衫，篳路藍縷的仔褲，無家可歸或有家不回，在城裏遊蕩乞討糊口。頭髮扎了小細辮，渾身上下髒兮兮。他們叫「髒皮士」。

這是一種亞文化，除了外表，還包含了較深一層的含義。

這些到處流浪無家無業的年輕人談論的是政治議題，動物權益，還有環境保護。

他們選擇類似於1960年代嬉皮士和吉普賽人那樣的另類生活方式，對主流正統的社會生活徹底拒絶。他們不洗澡，髒兮兮，部分原因是因為沒有地方洗澡。

圖片版權 PA Media Image caption 髒皮士斯旺皮最喜歡兩件東西，一個是電視紀錄片《地球脈動》（Planet Earth）和身上這件有破洞的毛衣

一個較出名的「髒皮士」叫斯旺皮（Swampy）。他住在地下管道裏，把自己用鏈條綁在樹上，試圖阻止修新的公路。他頭上扎小細辮，身上的毛衣有很多破洞。

《牛津英語辭典》高級編輯費奧娜·麥克弗森說，髒皮士亞文化捲土重來也不是沒有可能。

但是，2018年10月和2019年10月的倫敦市中心的「反抗滅絶」運動參與者，既有衣著邋遢扎小細辮的年輕人，也有衣著整潔體面、來自各行各業的男女老少，

ER和早年的髒皮士亞文化都關注環境，但除此之外共同點似乎很難找。

ER的成員來自社會各階層，目標明確，運動覆蓋的範圍更廣。而且，這不是個踐行另類生活的亞文化群體。