英國脫歐：英國議會是否批准新的脫歐協議有懸念

圖片版權 UK Parliament/Jessica Taylor Image caption 英國議會10月19日就脫歐 協議投票表決。

英國議會10月19日星期六就脫離歐盟協議舉行辯論並投票表決。這是37年來第一次在周六舉行這樣的關鍵投票。

英國首相約翰遜周四表示，英國已經與歐盟就脫歐協議達成一致。

目前英國議會能否批准這一協議是一大懸念。仍有諸多不確定因素在左右投票結果。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜和容克都敦促各自的議會支持這項新協議。

達成協議

約翰遜周四（10月17日）發推文表示：「我們達成了一項偉大的新協議，收回了控制權——現在議會應該在周六通過脫歐協議，這樣我們就可以把精力轉移到其他優先事項上，比如生活成本、國民健康保險制度、暴力犯罪和改善我們的環境上。」

同時，約翰遜稱，這份新協議可以確保英國不受干擾地收回對法律、邊界、貨幣和貿易的控制，並在自由貿易和友好合作的基礎上與歐盟建立新的關係。

此前，英國與歐盟雙方一直在加班加點努力敲定最後協議文本，但是這一法律文本仍然需要雙方議會批准。

約翰遜還說，他對議會本周通過這一協議感到「很有信心」。

但在英國，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）已經表示，仍然對協議文本存在懷疑。該黨稍早發表聲明表示不支持這項協議草案。對於首相約翰遜宣佈協議敲定的消息，DUP仍稱將堅持原有立場。

英國最大反對黨工黨領袖科爾賓表示，新協議比前首相特蕾莎·梅提出的協議文本「更差」，應該被議員否決。

BBC政治事務總編昆斯伯格分析說，唐寧街首相府對此早有預料，但約翰遜的想法是，與其無為，不如嘗試和冒險。

「（約翰遜）首相或許整個職業生涯都在賭，但這可能是他最嚴重的賭注。」

「公平，平衡的協議」

你的器材不支持播放多媒體材料 歐盟委員會主席容克表示，這一協議提供了「確定性」（英語原聲）

歐盟委員會主席容克表示，這是一項「公平，平衡的協議」。

容克和約翰遜都敦促各自的議會支持這項新協議。

來自歐盟28個成員國的領導人當地時間17日下午開始在布魯塞爾召開為期兩天的歐盟峰會。容克建議各國領導人在峰會上支持這份協議。

英國首相發言人表示，議會計劃周六（19日）對新的脫歐協議進行表決。

根據歐盟隨後發表的聲明，容克表示新協議可保障愛爾蘭島的和平與穩定，並充分保證歐盟的單一市場。

北愛爾蘭地區與愛爾蘭共國邊界問題是「脫歐」談判關鍵難點之一。前首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議今年1月和3月3次遭英國議會否決，主要原因就是其中涉及邊界問題的「備份安排」遭到包括執政的保守黨及盟黨議員在內的多數議員反對。

新協議在邊界問題上採取了歐英雙方均能接受的複雜變通安排。一方面，北愛地區將作為英國關稅領土的一部分，與英國其他地區同步退出歐盟關稅同盟。另一方面，北愛爾蘭地區與愛爾蘭的邊界不設海關口岸，貨物邊檢將在運送貨物的港口進行。同時，貨物凡進入北愛爾蘭地區仍將遵循歐盟各項檢查標凖。

「決戰在即」

BBC政治事務記者史密斯：

約翰遜將協議草案帶回（英國）議會，等著他的將是一場決戰。

許多議員不滿意，約翰遜讓議會匆忙投票，他們還沒時間仔細研究（協議）文本，不清楚到底是在投什麼票。

另外一場戰役是，我們已經獲悉，越來越多的工黨議員支持所謂的「確認性公投」，意思是，只有在脫歐協議通過全民公投之後他們才會支持。

另外一點，消息人士告訴我，除非有獲勝把握，否則約翰遜不會讓議會就新協議文本投票表決。

這樣看來，我們即將看到的，將是一場巨大的決戰！

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最後期限

此前一天，當地時間10月16日，歐洲理事會主席圖斯克就曾對媒體表示，英國脫歐協議有望在10月17日獲得歐盟批准。

DUP領導人說，與英國政府的討論正在「進行中」，但「不能支持當前協議在關稅和同意書方面的建議，在增值稅問題上也缺乏清晰度」。

由於約翰遜的保守黨在議會不佔多數，因此，如果他的新協議要在10月31日最後期限之前獲得議會的批准，DUP的支持就顯得至關重要。

英國女王伊麗莎白二世10月14日在議會發表演講時表示，政府的首要任務是確保英國在10月31日脫離歐盟。

Image caption 首相約翰遜和工黨領袖科爾賓在議會辯論

由於擔心約翰遜在未達成協議的情況下脫歐，英國已經議會通過一項防止無協議脫歐的法案。

這份法案規定，最遲到10月19日，如果議會沒有投票通過任何與歐盟達成的協議，或同意無協議脫歐，首相約翰遜必須向布魯塞爾（歐盟總部）請求將英國脫離歐盟的最後期限再次延長，從10月31日延長到2020年1月31日。