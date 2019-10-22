英國脫歐：議會表決通過脫歐協議但否決時間表

英國首相約翰遜的脫歐法案終於在議會表決中成功過關。但是脫歐時間表被否決。約翰遜是否尋求提前大選？

下議院以322對308票的結果否決了約翰遜提出的《脫歐執行法案》快速通道時間表，該法案是實施上周在布魯塞爾達成的脫歐協議的關鍵。

此前，約翰遜在另一個動議上以329對299票贏得了勝利，議員們投票支持脫歐協議的基本原則。

但是約翰遜要求3天完成立法程序的動議引發議員們強烈不滿。

稍早，首相約翰遜警告說，如果議會否決這項計劃以及歐盟批准延長10月31日脫歐最後期限，他將尋求提前舉行大選。

暫停立法程序

投票表決後，約翰遜向議會表示，他將「暫停」議會立法程序，等待歐盟「表明意向」。

歐盟委員會發言人表示，「（歐盟委員會）注意到今晚的投票表決結果，期待英國政府告知我們下一步如何走。」

約翰遜向議會表示，他對議員們投票支持推遲脫歐立法程序「感到失望」。他說，英國現在面臨「進一步的不確定性」。

但是他強調會繼續堅持10月底脫歐的既定政策。他說，「不管採取什麼方式，我們將根據議會剛剛通過的這項法案實現脫歐。

同時，約翰遜表示，「政府將採取負責任的程序，加快為無協議脫歐做好凖備」。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國議會大廈外面聚集大量示威民眾，強烈反對脫歐。

反對黨表態

英國最大反對黨工黨領袖科爾賓表示，約翰遜是「自找倒霉」。但是他提出願意與首相商討一個「合理的」時間表，以便讓脫歐法案在議會過關。

蘇格蘭民族黨黨魁布萊克福德表示，這是首相遭受的「另一個令人恥辱的失敗」。他說，「議員們已經向首相明確表態，他的做法令人無法接受」。

自由民主黨領導人斯溫森呼籲約翰遜「以政治家的風度來替代邊緣政策」，爭取歐盟批准推遲脫歐。

首相約翰遜上周與歐盟領導人達成脫歐協議，但是他反覆強調，不管是否達成協議，英國將在10月底實現脫歐。

政府周一晚間發表了脫歐協議法案文本。約翰遜敦促議員們支持3天時間表動議，爭取在10月底之前完成脫歐協議的立法程序。

圖片版權 AFP Image caption 約翰遜向議會表示，他對議員們投票支持推遲脫歐立法程序"感到失望"。他說，英國現在面臨"進一步的不確定性"。

尋求提前大選

約翰遜向議會表示，如果議會決定一切都推遲到明年1月或者更長時間，他將尋求提前舉行大選。但是如果歐盟同意短時間推遲脫歐，約翰遜沒有明確表態政府將會採取什麼行動。

約翰遜在周二早些時候發表講話稱，如果議會和歐盟將脫歐時間推遲到明年1月31日，那麼他將別無選擇，只能完全放棄脫歐法案，尋求提前舉行大選，時間可能在聖誕節之前。