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現在英國議員們已經拒絶政府提出的3天完成立法程序的動議，脫歐協議正式處於「生死邊緣」。如果歐盟確認將英國脫歐日期延遲到2020年新年，英國首相約翰遜表示將尋求提前大選。

大選究竟會提前到什麼時候舉行？約翰遜為什麼要提前舉行大選？

約翰遜為什麼要提前大選？

正常情況下，下次選舉要到2022年才會舉行。但約翰遜希望提前舉行選舉，以恢復保守黨在下議院的多數席位。

目前，如果每個反對派議員投票反對政府，政府將輸掉45票。

約翰遜呼籲提前舉行大選會帶來風險，但他希望打破政治僵局以順利實現脫歐。

大選最快在何時進行？

從宣佈大選開始到正式投票日之間，至少要有5周的間隔，因為法律要求議會在大選前25個工作日解散。

議會解散後，政客們不再是議員。如果他們想尋求連任，要再參與競選活動。

傳統上，英國大選在星期四舉行。因此，如果在10月24日星期四之前觸發選舉，那麼最早的投票日期可能是11月28日的星期四。

圖片版權 Getty Images Image caption 九月份，首相兩次挑戰議員想舉行大選但兩次均被否決。

為什麼還沒有舉行選舉？

九月份，首相兩次挑戰議員想舉行大選，但兩次均被否決。

約翰遜一個人不能決定舉行提前大選。他需要獲得三分之二議員的支持，即至少434票支持。這是根據《固定任期制國會法》（Fixed Term Parliaments Act）制定的一項法律要求。

英國脫歐立法將如何觸發提前大選？

政府已經向議會提出脫歐立法，即《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）。但它進展緩慢，這意味著英國脫歐立法不太可能在10月31日前被通過。

如果歐盟確認將英國脫歐推遲至1月31日，政府表示將完全放棄英國脫歐法案，並可能嘗試在聖誕節前舉行大選。

這可能以多種方式發生：

《固定任期制國會法》下的表決

英國政府觸發提前大選最簡單的方法是根據《固定任期制國會法》再次投票。

但這條路仍然需要至少三分之二議員的同意。

如果通過，首相約翰遜便會向女王推薦選舉日期。

繞過《固定任期制國會法》

如果政府認為無法達到取得議會三分之二支持的門檻，它可能會設法迴避這一要求。

它可以通過制定一項非常短的法律來做到這一點，該法律要求舉行大選但增加「儘管有《固定任期制議會法》」的文字。

從政府的角度來看，這條路的優勢在於只需要多數議員的支持，並不需要達到三分之二的門檻。

但這還需要掃清下議院和上議院的所有障礙。這意味著如果議員提議對措辭進行修改，那這條法律有可能會夭折。

工黨呼籲不信任投票

可能是反對黨引發提前大選，而非現任的保守黨政府。如果工黨提出不信任投票，可能會發生這種情況。

所有議員將投票決定他們是否希望現任政府繼續執政。

它僅需要簡單的多數支持。

如果成功，反對黨將有兩個星期時間組建一個新政府。如果發生這種情況，預計約翰遜會辭職，新首相將接任。

圖片版權 Getty Images Image caption 前首相特里莎·梅2017年發起提前大，,結果保守黨失去議會的大多數席位。

什麼是不信任投票？

但如果這兩周內仍未解決任何問題，《固定任期制議會法》將自動觸發大選。

在這種情況下，不信任投票通過後的至少七個星期後將進行選舉。這是因為反對黨會花兩周組建新政府，另外五周解散議會並進行競選活動。

政府對自己投不信任票

如果政府認為沒有其他方法可以強制提前大選，那麼從理論上講，它可以對自己投不信任票。

為了使其成功，保守黨議員必須進行投票，推翻自己的政府。

儘管這種策略對外界來說似乎是極端作法，但只要反對黨在14天內未能組建替代政府，它就會觸發自動提前選舉。

因此，這個選項的風險極高。