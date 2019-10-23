英格蘭評為世界第二大旅遊勝地的五大原因
旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）把英格蘭評為世界第二位最佳旅遊地區和國家。以下是他們評選的五大原因。
歷史悠久的城堡和大教堂
英格蘭有著數百座古老城堡和大教堂，從康沃爾郡的聖邁克爾山到諾森伯蘭海岸的班伯城堡（也稱巴姆伯格城堡），從約克大教堂到倫敦的聖保羅大教堂等等。
《孤獨星球》的評審人員稱，儘管英國面臨脫歐的不確切性，但英國的這些「著名景點寶藏確是永恆的」。
不丹被《孤獨星球》排在2020年全球最佳旅遊國家的首位。
古雅村莊
英格蘭典型的小村莊，有著鵝卵石鋪成的石子路、茅草屋頂的古宅以及靜靜流淌的小溪，風光古樸美麗。
英格蘭小村莊處處風景如畫，這也是《孤獨星球》推薦人們來這裏旅遊的原因之一。
排在前10名的最佳旅遊地區和國家：
- 不丹
- 英格蘭
- 北馬其頓
- 阿魯巴島
- 斯威士蘭
- 哥斯達黎加
- 荷蘭
- 利比里亞
- 摩洛哥
- 烏拉圭
迷人海岸
英格蘭綿長的海岸線曾是英國抵禦入侵者的第一道防線。但現在，這裏的海岸一片安詳，成為當地居民和遊客享受靜謐時光的好去處。
「到碼頭上散步、品嚐一下炸魚和薯條、在岩石中尋找海洋生物、在古老的懸崖峭壁處尋覓化石、在風景如畫的海灘上搭建沙子城堡。如果幸運的話，你可能還會看見海豚。這些都是你能在英格蘭海岸消磨時光的活動，」《孤獨星球》的評審人員說。
《孤獨星球》表示，英格蘭將在原有的近3000英里的海岸線上再新開闢一些海灘。屆時，遊人將可以進一步享受沙灘、海水和陽光。
延綿不斷的鄉村風光
英格蘭擁有10個國家公園和34個傑出自然美景區（Areas of Outstanding Natural Beauty ，AONBs)，從康沃爾郡（Cornwall）和科茨沃爾德（Cotswolds）到北奔寧山脈（North Pennines）和諾森伯蘭郡海岸（Northumberland Coast），中間還有什羅普郡山丘（Shropshire Hills）和林肯郡丘陵（Lincolnshire Wolds），美不勝收。
《孤獨星球》的負責人之一霍爾（Tom Hall)表示，英格蘭相對來說比較小，但是卻有著許多令人嘆為觀止的美景。
英國旅遊部門VisitEngland負責人斯托克斯對《孤獨星球》把英格蘭排在最佳旅遊國家和地區的第二名感到由衷高興。
斯托克斯表示，毫不奇怪英格蘭當選為全球最受歡迎的旅遊地之一。英格蘭風格各異、美麗紛呈的海岸線、充滿生機的城市、迷人的鄉村、文化瑰寶和遺產、誘人的綠地空間、高品質的住宿條件等等都對遊客有著巨大的吸引力。
「英格蘭真的能為遊客提供獨一無二的旅遊體驗，」他說。
不容錯過的體驗
《孤獨星球》的評審人員還列出了英格蘭絶對不能錯過的3個旅遊熱點。
諾森伯蘭郡海岸的「神奇歷史之旅」的第一站就是這裏的「戲劇性城堡」。近海島嶼還可以觀賞到海雀和海豹，此外，還有「壯觀的」聖島。
諾福克海岸在傑出自然美景區內。這裏有廣闊的沼澤地，沙丘和粘土峭壁，也是不容錯過的美景之一。
《孤獨星球》的旅遊指南說，最後，英格蘭西南海岸為遠足者提供了完美的路線，以及一路美不勝收的風景。
「如果遊客在2020年尋找的是那種令人振奮人心的美景，那英格蘭將不會讓人失望，」霍爾說。
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