Image caption 英格蘭東南部埃塞克斯郡的沃特格雷德工業園，涉事貨櫃車被隔離

英格蘭東南部一個工業園區內一輛貨櫃車箱內發現39具屍體，警方正在辨識死者身份，貨櫃車司機涉嫌謀殺已被拘捕。

事發地點在埃塞克斯郡的沃特格雷德工業園（Watreglade Industrial Park）。據悉涉事貨櫃車來自保加利亞，周六（10月19日）從一個較偏僻的口岸進入英國，司機25歲，來自北愛爾蘭。

警方周三（10月23日）凌晨接報趕往現場，在園區內一輛白色貨櫃車車廂內發現39具屍體。

警方稱遇難者中包括一名未成年者，沒有倖存者。辨識確定死者身份和籍貫可能需要較長時間。

英國首相約翰遜表示「震驚」。他說，內政部不斷向他通報事態最新進展。

目前警方尚未公布更多細節。

事發地點所在選區的議員道伊爾-普萊斯（Jackie Doyle-Price）在推特上表示：「組織偷渡是件卑鄙下流而且很危險的營生。「她還表示希望警方盡快「將謀殺犯繩之以法」。

貨運交通行業組織（FTA）人士指出，貨櫃車從保加利亞出發，從北威爾士的霍利海德口岸（Holyhead）入境，很可能是為了避開安檢嚴格的多佛和加萊等主要入境口岸，途經都柏林，可能比常規路線多走一天時間。

2000年6月，當局在多佛港一輛貨櫃車車廂裏發現58名中國偷渡客的屍體，有兩名倖存者。

荷蘭籍的貨櫃車司機被逮捕，次年以過失殺人罪入獄。