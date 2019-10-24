你的器材不支持播放多媒體材料 警方把集裝箱卡車移送附近倉庫開展遺體辨認工作。

英國警隊就倫敦近郊揭發的集裝箱藏屍案發現更多新線索，初步確認涉案集裝箱與卡車拖車並非一同入境。

案發時的消息稱，卡車與集裝箱來自保加利亞，從威爾士霍利海德港（Holyhead）入境英國。但最新調查顯示，集裝箱是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運到倫敦東面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），於星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

這起命案是否牽涉走私人口等犯罪仍待調查。埃塞克斯郡警察廳（Essex Police）表示，卡車已被開到案發現場附近一處碼頭倉庫內，以便在死者尊嚴得到保護的環境下，開始鑒別集裝箱內39名死者之身份。

涉案卡車拖車司機，25歲的北愛爾蘭人羅賓遜（Mo Robinson），目前繼續由埃塞克斯郡警察廳以謀殺罪嫌疑扣查，北愛爾蘭警察（Police Service Northern Ireland）則派員搜查兩處地點。比利時當局也宣佈介入調查。

英國首相約翰遜表示「震驚」，並說必須把幕後黑手追尋到底。

埃塞克斯郡這起命案讓人聯想起2000年6月發生的多佛爾港（Dover）卡車命案。

當時，口岸當局在一輛從多佛爾港入境英國的集裝箱卡車上發現58名中國偷渡客的屍體，另有兩人生還。荷蘭籍的貨櫃車司機被逮捕，2005年被荷蘭法院以過失殺人罪判處十年半監禁。