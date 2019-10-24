英國脫歐：約翰遜稱爭取12月12日舉行大選

英國首相約翰遜表示，他將給予議員們更多時間辯論脫歐問題，但條件是他們必須同意在12月12日舉行大選。

約翰遜接受BBC採訪時表示，預計歐盟會批准將10月31日脫歐的最後期限進一步推遲，但是他並不希望推遲。

他敦促最大反對黨工黨支持他提出下周就大選動議舉行投票。

預計歐盟將於周五（25日）宣佈是否同意英國脫歐最後期限延長3個月或更短時間。

約翰遜說，他在寫給工黨領袖科爾賓的信中表示，他「傾向的選擇」是將脫歐最後期限推遲到11月15日或者11月30日。

他寫道，在這種情況下，如果得到工黨支持，他將再次努力使脫歐協議在議會過關。

圖片版權 AFP Image caption 約翰遜寫信敦促工黨領袖科爾賓（右）支持他的計劃，將於下周就大選動議舉行投票。

約翰遜向BBC表示，他「猜測」科爾賓將會與他合作，使脫歐法案在議會得到通過，並根據新協議實現脫歐，而不是無協議脫歐。

他說，如果像人們所預料的那樣，脫歐最後期限推遲到明年1月底，他將爭取議會下周就12月12日舉行大選的動議進行投票表決。

約翰遜政府表示，如果工黨同意這項計劃，政府將在11月6日散議會開始競選活動之前投票表決大選動議。

約翰遜首相接受BBC資深政治事務記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）採訪時表示：「我感覺歐盟的朋友將會對英國議會的要求做出反應，同意推遲脫歐最後期限。但是我真的不希望推遲。」

「我認為，要想實現脫歐，就應該理性對待議會。例如，如果議員們真的希望有更多時間研讀這個極好的協議，他們可以這樣做，但是他們必須同意12月12日舉行大選。」

當被問到如果工黨拒絶投票支持大選動議，約翰遜表示：「我們將天天開展攻勢，使人民擺脫無用議會的控制。」

約翰遜政府將於周四（24日）晚些時候提出12月12日舉行大選的動議，議會下周一（28日）有可能就這項動議投票表決。

約翰遜反覆強調，不管是否達成協議，英國將於10月31日脫離歐盟。

但是根據議會上個月通過的一項法案，他必須寫信給歐盟要求推遲脫歐。

圖片版權 Getty Images Image caption 預計歐盟將於周五（25日）宣佈是否同意英國脫歐最後期限延長3個月或更短時間。

英國議會下院周二投票通過了約翰遜與歐盟達成的脫歐協議法案，但是卻否決了3天完成立法程序的動議。

工黨先前表示不會投票支持大選動議，除非政府徹底排除無協議脫歐的可能性。

稍早，工黨影子財相麥克唐納表示，工黨「隨時」凖備參加大選。但是當被問到，如果首相約翰遜要求議會下周就大選動議舉行投票，麥克唐納拒絶明確表態。

「我們將看事態發展。我們將分階段採取行動，」他說。

麥克唐納表示，工黨對是否與政府「妥協」採取開放態度，以便讓約翰遜的脫歐協議法案在議會得到通過。