英集裝箱慘案：中國稱39人國籍「尚待確認」

你的器材不支持播放多媒體材料 一些倫敦華人與英國難民關注團體在內政部外集會悼念命案死者。

雖然英國警方稱相信本周集裝箱慘案39名遇難者均為中國公民，但中國官方周五（10月25日）回應表示，有關遇難者的國籍身份「尚待確認」。

「中國駐英國使館已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是中國國籍，」中國駐英國大使館在其網站上表示。

與此同時，中國駐比利時大使曹忠明也緊急約見了比利時官員，要求比方「給予密切配合，以盡快查明案件真相」。

周四（10月24日），埃塞克斯郡警方宣佈，當地集裝箱移民死亡案中的39名死者據信「均為中國公民」，其中8女31男。

中國外交部發言人華春瑩表示，不管遇害者是哪國公民，這都是一起極大的悲劇，國際社會應在這方面加大合作力度，加強信息情報的溝通，防止此類悲劇今後再次發生。

由於這一重大死亡案件涉及歐盟、英國英格蘭、英國威爾士、英國北愛爾蘭等多地不同地點人物，案情複雜，因此英國警方正展開大規模調查。

英國國家打擊犯罪調查局（NCA）證實，已派人參與調查此案，尋找是否涉及有組織犯罪的線索。

你的器材不支持播放多媒體材料 警方把集裝箱卡車移送附近倉庫開展遺體辨認工作。

案件曝光過程和調查

英國警隊就倫敦近郊揭發的冷凍集裝箱藏屍案發現更多新線索，初步確認涉案集裝箱與卡車拖車並非一同入境。

案發時的消息稱，卡車與集裝箱來自保加利亞，從威爾士霍利海德港（Holyhead）入境英國。但最新調查顯示，集裝箱是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運到倫敦東面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），於星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

這起命案是否牽涉走私人口等犯罪仍待調查。埃塞克斯郡警察廳（Essex Police）表示，卡車已被開到案發現場附近一處碼頭倉庫內，以便在死者尊嚴得到保護的環境下，開始鑒別集裝箱內39名死者之身份。

涉案卡車拖車司機，25歲的北愛爾蘭人羅賓遜（Mo Robinson），目前繼續由埃塞克斯郡警察廳以謀殺罪嫌疑扣查，北愛爾蘭警察（Police Service Northern Ireland）則派員搜查兩處地點。比利時當局也宣佈介入調查。

中國駐英國大使館發佈聲明稱：我們以沉重的心情看到英國媒體關於埃塞克斯郡發現39人死亡的報道，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。中國大使劉曉明還說，中方尚不可確認39人都是中國公民。

首相「震驚」

英國首相約翰遜表示「震驚」，並說必須把幕後黑手追尋到底。

埃塞克斯郡這起命案讓人聯想起2000年6月發生的多佛爾港（Dover）卡車命案。

當時，口岸當局在一輛從多佛爾港入境英國的集裝箱卡車上發現58名中國偷渡客的屍體，另有兩人生還。荷蘭籍的貨櫃車司機被逮捕，2005年被荷蘭法院以過失殺人罪判處十年半監禁。

2004年，23名中國非法勞工在英格蘭西北部的莫克姆灣拾貝時在海潮中喪生。

圖片版權 AFP/Getty Images

集裝箱命案目前掌握的案發細節有哪些？

英國警方探員透露，涉案集裝箱是在英國夏令時間星期三00:30（格林尼治標凖時間星期二23:30）於倫敦東面33公里外的珀弗利特渡輪碼頭登岸。該處有往返澤布呂赫的定期貨運渡輪，單程九至12小時。

來自北愛爾蘭的拖車於01:05提取了集裝箱出港，繼而開到碼頭東側格雷斯鎮（Grays）的沃特格萊德工業園（Waterglade Industrial Park）。約01:40，救護員奉召到場，繼而揭發命案。

你的器材不支持播放多媒體材料 一處路邊監控攝像頭拍下了卡車進入沃特格萊德工業園的一刻。

至星期三晚，北愛爾蘭警察在阿馬郡（Armagh）搜查了兩處民宅，阿馬郡正是卡車司機羅賓遜的居住地。

埃塞克斯郡警察廳副總警監皮帕·米爾斯（Pippa Mills）表示，辨認死者身份是當前要務，但恐怕需時甚久。英國國家打擊犯罪調查局（NCA）證實已派員參與辨認遺體工作，並調查案件是否涉及有組織犯罪。

涉案集裝箱屬於冷凍集裝箱。英國公路運輸協會總裁伯尼特（Richard Burnett）指出，箱內溫度最低可達零下25攝氏度。他形容把任何人安置在這樣的環境裏「極其恐怖」。

比利時聯邦檢察院發言人艾力克·範德伊瑟（Eric Van Duyse）表示，比方目前仍不知曉集裝箱在比利時境內停留了多久，該國也將開展調查。

保加利亞當局則證實卡車是在該國上牌，車主是一家由愛爾蘭共和國公民持有的公司。保加利亞總理鮑裏索夫（Boyko Borisov）表示，卡車於2017年上牌之後再也沒入境該國。保加利亞外交部一名發言人稱，死者來自該國的機會不大。

位處巴爾幹半島的保加利亞自2007年起加入歐盟，保加利亞公路運輸公會指出，外國卡車因經濟誘因到當地上牌十分常見。

圖片版權 Facebook Image caption 來自北愛爾蘭的報道稱，涉案卡車司機是25歲的羅賓遜（Mo Robinson）。

並不容易的追捕行動

BBC內政總編輯馬克·伊斯頓（Mark Easton）分析：

自三年前法國加萊（Calais；又譯卡萊）的移民營地被拆除，多佛爾港與英法海峽隧道相繼加強保安之後，人口販子轉向其他線路向英國偷運人蛇。

他們都慣用哪些港口？國家打擊犯罪調查局（NCA）官員對我說：「所有港口。」

人口販子把偷渡者送進英國的手段也越趨危險。最常見的有藏身在卡車內，但也有越來越多人使用標凖海運集裝箱偷運人蛇，甚至使用冷凍集裝箱，就好像在埃塞克斯郡那輛卡車上的一樣。

對於偷渡者來說，風險明顯巨大，但他們為了那一個位子，得付上1萬英鎊（1.29萬美元）甚至更高代價。

你的器材不支持播放多媒體材料 藏在集裝箱卡車裡偷渡是怎樣的經歷

繼續閲讀：並不容易的追捕行動（英文）

有多少移民死在赴英國的偷渡路上？

移民途中死亡之常見原因 自2014年以來之死亡和失踪數字

地中海移民危機於2014年爆發後，聯合國開始追蹤並記錄移民在交通運輸過程中死亡之數字。自此以來，英國先後發現有五名疑似移民死於入境英國的卡車上：

在聯合國開始追蹤之前，此類死亡事件也非從未發生。2000年的多佛爾港慘案中有58名中國偷渡客窒息致死；2015年，一輛卡車遭遺棄在奧地利某公路旁，車上發現71具移民屍體，警方認為案件與保加利亞至匈牙利之間之跨國人口販賣團伙有關。

圖片版權 PA Media Image caption 2000年多佛爾港慘案造成58名中國偷渡者死亡。

用詞說明：BBC在報道中所用的詞語「移民」指所有未完成難民庇護申請的法律程序但在前往庇護國路上的人。這個群體包括因為敘利亞戰亂而流離失所的人——他們可能被歸為戰爭難民，也包括那些為了尋求更好工作和生活的人——他們可能被歸為經濟移民。