英集裝箱慘案：中國稱39人國籍「尚待確認」

  • 2019年 10月 25日
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一些倫敦華人與英國難民關注團體在內政部外集會悼念命案死者。

雖然英國警方稱相信本周集裝箱慘案39名遇難者均為中國公民，但中國官方周五（10月25日）回應表示，有關遇難者的國籍身份「尚待確認」。

「中國駐英國使館已派負責領事事務的公參抵達埃塞克斯郡，並與英國當地警方取得了聯繫。英國警方表示正在核實遇難者身份，尚無法確定遇難者是中國國籍，」中國駐英國大使館在其網站上表示。

與此同時，中國駐比利時大使曹忠明也緊急約見了比利時官員，要求比方「給予密切配合，以盡快查明案件真相」。

周四（10月24日），埃塞克斯郡警方宣佈，當地集裝箱移民死亡案中的39名死者據信「均為中國公民」，其中8女31男。

中國外交部發言人華春瑩表示，不管遇害者是哪國公民，這都是一起極大的悲劇，國際社會應在這方面加大合作力度，加強信息情報的溝通，防止此類悲劇今後再次發生。

由於這一重大死亡案件涉及歐盟、英國英格蘭、英國威爾士、英國北愛爾蘭等多地不同地點人物，案情複雜，因此英國警方正展開大規模調查。

英國國家打擊犯罪調查局（NCA）證實，已派人參與調查此案，尋找是否涉及有組織犯罪的線索。

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警方把集裝箱卡車移送附近倉庫開展遺體辨認工作。

案件曝光過程和調查

英國警隊就倫敦近郊揭發的冷凍集裝箱藏屍案發現更多新線索，初步確認涉案集裝箱與卡車拖車並非一同入境。

案發時的消息稱，卡車與集裝箱來自保加利亞，從威爾士霍利海德港（Holyhead）入境英國。但最新調查顯示，集裝箱是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運到倫敦東面的泰晤士河口港口珀弗利特（Purfleet），於星期三（10月23日）凌晨被提取拉走。

這起命案是否牽涉走私人口等犯罪仍待調查。埃塞克斯郡警察廳（Essex Police）表示，卡車已被開到案發現場附近一處碼頭倉庫內，以便在死者尊嚴得到保護的環境下，開始鑒別集裝箱內39名死者之身份。

涉案卡車拖車司機，25歲的北愛爾蘭人羅賓遜（Mo Robinson），目前繼續由埃塞克斯郡警察廳以謀殺罪嫌疑扣查，北愛爾蘭警察（Police Service Northern Ireland）則派員搜查兩處地點。比利時當局也宣佈介入調查。

中國駐英國大使館發佈聲明稱：我們以沉重的心情看到英國媒體關於埃塞克斯郡發現39人死亡的報道，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。中國大使劉曉明還說，中方尚不可確認39人都是中國公民。

首相「震驚」

英國首相約翰遜表示「震驚」，並說必須把幕後黑手追尋到底。

埃塞克斯郡這起命案讓人聯想起2000年6月發生的多佛爾港（Dover）卡車命案

當時，口岸當局在一輛從多佛爾港入境英國的集裝箱卡車上發現58名中國偷渡客的屍體，另有兩人生還。荷蘭籍的貨櫃車司機被逮捕，2005年被荷蘭法院以過失殺人罪判處十年半監禁

2004年，23名中國非法勞工在英格蘭西北部的莫克姆灣拾貝時在海潮中喪生。

圖片版權 AFP/Getty Images

集裝箱命案目前掌握的案發細節有哪些？

英國警方探員透露，涉案集裝箱是在英國夏令時間星期三00:30（格林尼治標凖時間星期二23:30）於倫敦東面33公里外的珀弗利特渡輪碼頭登岸。該處有往返澤布呂赫的定期貨運渡輪，單程九至12小時。

來自北愛爾蘭的拖車於01:05提取了集裝箱出港，繼而開到碼頭東側格雷斯鎮（Grays）的沃特格萊德工業園（Waterglade Industrial Park）。約01:40，救護員奉召到場，繼而揭發命案。

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一處路邊監控攝像頭拍下了卡車進入沃特格萊德工業園的一刻。

至星期三晚，北愛爾蘭警察在阿馬郡（Armagh）搜查了兩處民宅，阿馬郡正是卡車司機羅賓遜的居住地。

埃塞克斯郡警察廳副總警監皮帕·米爾斯（Pippa Mills）表示，辨認死者身份是當前要務，但恐怕需時甚久。英國國家打擊犯罪調查局（NCA）證實已派員參與辨認遺體工作，並調查案件是否涉及有組織犯罪。

涉案集裝箱屬於冷凍集裝箱。英國公路運輸協會總裁伯尼特（Richard Burnett）指出，箱內溫度最低可達零下25攝氏度。他形容把任何人安置在這樣的環境裏「極其恐怖」。

比利時聯邦檢察院發言人艾力克·範德伊瑟（Eric Van Duyse）表示，比方目前仍不知曉集裝箱在比利時境內停留了多久，該國也將開展調查。

保加利亞當局則證實卡車是在該國上牌，車主是一家由愛爾蘭共和國公民持有的公司。保加利亞總理鮑裏索夫（Boyko Borisov）表示，卡車於2017年上牌之後再也沒入境該國。保加利亞外交部一名發言人稱，死者來自該國的機會不大。

位處巴爾幹半島的保加利亞自2007年起加入歐盟，保加利亞公路運輸公會指出，外國卡車因經濟誘因到當地上牌十分常見。

圖片版權 Facebook
Image caption 來自北愛爾蘭的報道稱，涉案卡車司機是25歲的羅賓遜（Mo Robinson）。

並不容易的追捕行動

BBC內政總編輯馬克·伊斯頓（Mark Easton）分析：

自三年前法國加萊（Calais；又譯卡萊）的移民營地被拆除，多佛爾港與英法海峽隧道相繼加強保安之後，人口販子轉向其他線路向英國偷運人蛇。

他們都慣用哪些港口？國家打擊犯罪調查局（NCA）官員對我說：「所有港口。」

人口販子把偷渡者送進英國的手段也越趨危險。最常見的有藏身在卡車內，但也有越來越多人使用標凖海運集裝箱偷運人蛇，甚至使用冷凍集裝箱，就好像在埃塞克斯郡那輛卡車上的一樣。

對於偷渡者來說，風險明顯巨大，但他們為了那一個位子，得付上1萬英鎊（1.29萬美元）甚至更高代價。

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藏在集裝箱卡車裡偷渡是怎樣的經歷

繼續閲讀：並不容易的追捕行動（英文）

有多少移民死在赴英國的偷渡路上？

移民途中死亡之常見原因

自2014年以來之死亡和失踪數字

資料來源：聯合國國際移民組織（IOM）（資料截至2019年10月）

地中海移民危機於2014年爆發後，聯合國開始追蹤並記錄移民在交通運輸過程中死亡之數字。自此以來，英國先後發現有五名疑似移民死於入境英國的卡車上：

  • 2014年8月——埃塞克斯郡的蒂爾伯裏碼頭（Tilbury Docks）發現一個載有35名阿富汗移民的海運集裝箱，其中一人死亡
  • 2015年11月——斯塔福德郡布蘭斯頓村（Branston, Staffordshire）一座倉庫內發現了一個寄自意大利木箱子，兩名移民死於其中
  • 2016年4月——一名18歲移民在牛津郡班伯裏鎮（Banbury, Oxfordshire）試圖攀爬至一輛卡車車底藏身時被壓死
  • 2016年10月——一輛從法國入境的卡車到達肯特郡（Kent）之後，車上發現了一具屍體

在聯合國開始追蹤之前，此類死亡事件也非從未發生。2000年的多佛爾港慘案中有58名中國偷渡客窒息致死；2015年，一輛卡車遭遺棄在奧地利某公路旁，車上發現71具移民屍體，警方認為案件與保加利亞至匈牙利之間之跨國人口販賣團伙有關。

圖片版權 PA Media
Image caption 2000年多佛爾港慘案造成58名中國偷渡者死亡。

用詞說明：BBC在報道中所用的詞語移民指所有未完成難民庇護申請的法律程序但在前往庇護國路上的人。這個群體包括因為敘利亞戰亂而流離失所的人——他們可能被歸為戰爭難民也包括那些為了尋求更好工作和生活的人——他們可能被歸為經濟移民。

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