安永合規報告被指「掩飾」犯罪團伙洗錢行為

Image caption 前審計師阿姆賈德·裏漢稱，安永對相關行為的掩飾已經「遠不止可疑」。

最近一宗調查發現，一家大型會計師事務所涉嫌為一個有組織犯罪團伙的毒品走私和販毒資金洗錢行為作掩護。

該調查指，世界上最大的黃金提煉廠中存在可疑行為，但是安永（EY）事務所並未作出報告，之後還修改了合規報告，掩飾犯罪行為。

BBC《廣角鏡》（BBC Panorama）節目發現，該犯罪團伙通過向迪拜的卡洛蒂（Kaloti）煉金廠出售3.6噸黃金來洗錢。

安永及卡洛蒂均否認有不當行為。

該洗錢集團的27名成員2017年在法國被判監禁。

該團伙之前從英國和其他歐洲國家的毒販那裏獲得現金，之後通過買賣黑市黃金來洗錢。

《BBC廣角鏡》以及法國第一線通訊社（Premieres Lignes）所看到的檔案文件顯示，一家由一名洗錢集團成員持有的公司雷納德國際（Renade International），單在2012年就向卡洛蒂煉金廠出售了價值1.46億美元（1.14億英鎊）的黃金。

之後的一年，安永會計師事務所被要求對卡洛蒂的合規性進行覆核。這是阻止不合法來源的黃金進行全球供應鏈的一種操作。

走私黃金

審計人員發現，卡洛蒂在2012年就支付了總共52億美元（40億英鎊）的現金，但是安永卻沒有將這些可疑行為報告給監管洗錢的機構。

安永還幫助掩飾了一宗罪行——一次運送金條至迪拜的行動被掩飾成了運送銀條，以此避過黃金的出口限制。

向審計團隊展示的，表面上是來自摩洛哥的白銀，但是刮過表面之後發現，它們其實是鍍上了銀的金條。

你的器材不支持播放多媒體材料 販毒集團是如果洗錢的？（英文）

BBC和第一線通訊社發現，那些被走私的黃金，擁有者就是那家洗錢集團的公司雷納德國際。

阿姆賈德·裏漢（Amjad Rihan）在2013年曾是安永在迪拜的首席審計師。他表示，自己當時是想要報告這些可疑的行為，但是他說，他的上司們對報告作了淡化處理，並告知他，不要告訴監管部門。

「如果你發現可疑的轉賬紀錄，就應該報告給監管部門，而我們當時所發現的已經遠不止可疑，」他說，「我的老闆們不僅沒有報告我告訴他們的那些犯罪行為，而是加以掩蓋。」

安永不僅沒有報告犯罪行為，甚至還幫忙掩蓋。

《BBC廣角鏡》節目組看到了一系列合規報告的草稿。在最初的版本中，卡洛蒂似乎是承認購買了鍍銀的黃金：「我們承認一件事情……有鍍銀的金條。」

「文件上的違規」

然而，安永卻重寫了報告說：「我們承認轉賬……當中特定文件有違規。」

這家會計師事務所將一次犯罪變成了「文件上的違規」。

安永拒絶就重寫報告一事置評，但表示已經將這一發現遞交給了迪拜的相關監管部門。

圖片版權 Getty Images Image caption 調查指，該集團通過買賣黑市黃金來洗販毒的黑錢。

該公司稱：「是安永迪拜分公司的工作，披露了卡洛蒂的違規，並最終導致問題的解決。」

「這些事情發生之後的很多年裏，裏漢先生在一項法律聲明中提出了一些沒有根據的指控，它們都被極力否認。」

根據「犯罪收益追繳法」（Proceeds of Crime Act），會計師有法律責任將任何可疑行為報告給警方。

在與裏漢的法律糾紛中，安永承認，那些被鍍銀的黃金，令人有理由懷疑洗錢行為。

「已實施一切反洗錢措施」

不過，安永事務所聲稱，自己並非一定要將這些報告給警方，因為它的審計人員並不是在卡洛蒂做會計工作。

卡洛蒂則表示，已經實施了一切妥善的反洗錢措施。

「卡洛蒂不會在知情情況下與任何已知在金融上有不當行為或任何犯罪的機構開展貿易合作。」

「卡洛蒂明確否認向雷納德或者任何其他人購買過鍍銀的黃金。」

該公司稱，現金支付在迪拜相當普遍，但是他們已經不再使用現金購買黃金。

《BBC廣角鏡》（Panorama）的相關節目將於英國時間10月28日在BBC一台播出。