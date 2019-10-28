圖片版權 EPA Image caption 冷凍集裝箱內發現三十九具屍體

英國當局已經開始對在埃塞克斯工業園集裝箱內發現的39具遺體展開驗屍。警方沒有介紹這個過程可能需要需要多長時間。

案發之後，關於死者的身份曾經有過不同報道。死者是誰？死因又是怎樣？死亡時間到底是什麼時候？

許多家庭仍在焦急等待，更多的人也在關注著下一步進展。

那麼，驗屍如何鑒定死者身份呢？位於紐卡斯爾的諾桑比亞大學法醫學講師內奧米·普羅科彼奧博士向BBC介紹了法醫通常使用的五個方法。

Image caption 英國廣播公司BBC聯繫到6名越南人的家屬，他們擔心親屬可能在英國發現有39具移民屍體的集裝箱拖車上。

第一：尋找旁證

死者身上、身邊的物證可以提供線索，比如衣服、隨身攜帶的東西、文件。但是這些不足以證實死者身份。

普羅科彼奧博士說，「比如衣服可能已經換人穿了。旁證很重要，但是，旁證不能用來證實死者身份，只能用作初步線索。」

第二：樣貌識別

樣貌識別取決於屍體的分解程度。具體情況不同，屍體分解程度差別可能很大。

心臟停止跳動不久之後屍體即開始分解。人體內部分泌的酵素開始分解屍體。普羅科彼奧博士說，「很短的時間內，臉形就可能發生巨大的改變。」在炎熱、潮濕的環境下，如果有昆蟲、食腐動物，一周內，屍體就將只剩下骨架。

但如果屍體分解仍在初期，驗屍官仍有可能使用這種辦法。為遺體拍照，照片交給死者親屬、朋友幫助辨認。

不過，這仍然不足以最終證實死者的身份。普羅科彼奧博士說，遺體上的疤痕、紋身或者其它特徵是「更可靠的辨別手段」。

圖片版權 Northumbria University Image caption 英國諾桑比亞大學內奧米·普羅科彼奧博士

第三：生物識別

生物特徵識別中，成本最低廉的選擇是指紋鑒別。不過這也取決於屍體的分解程度。

指紋存留的時間長度與軟組織相同，如果環境條件適當，指紋可以存留數天、甚至一個星期。

BBC駐中國記者白洛賓說，（如果死者中有中國人的話），中國有可能「較短時間內幫助鑒定身份」。他說，「在中國生活的中國公民需要身份證，自從2012年開始，大多數情況下，辦理身份證都需要提供指紋。」

普羅科彼奧博士說，使用指紋鑒別身份的優勢在於，基礎是量化信息，而不是主觀判斷。

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第四：骨骼鑒定

驗屍不僅可以查明死者的死亡時間、死因，還可以通過骨骼、牙醫記錄確定死者的身份。普羅科彼奧博士說，比如，死者生前骨折給骨骼留下的特徵將存留許多年。

但是，骨骼、牙醫鑒定身份的局限性在於，必須和過往病歷作比較。

此外，也已經有學者對這種鑒別法的可靠程度表示懷疑。普羅科彼奧博士說，與指紋、DNA相比，骨骼、牙醫記錄鑒定法的可信度「確實比較低」，但仍然可能起到「相當大的作用」。

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第五：DNA驗證

法醫可以從多種組織、體液中提取DNA，比如血液、唾液、毛髮、骨骼、肌肉等。DNA可以提供有關死者最主要的兩個信息：

通過對比DNA區域性差異，確定死者DNA的生物-地域起源，從而「了解死者的出身」。

確認死者三至四代親屬關係

圖片版權 Northumbria University Image caption 諾桑比亞大學內奧米·普羅科彼奧博士說：DNA是最強有力的鑒定手段

DNA鑒定的局限性在於：

死者、親屬是否願意接受檢查

DNA數據庫是否足夠大

如果死者中確實包括中國人，中國應該可以能夠較快地提供幫助。據信，中國有全世界規模最大的DNA數據庫，收錄有大約4000萬人的DNA。

普羅科彼奧博士說，「DNA是最強有力的鑒定手段。」

採集死者DNA樣本可能需要最多兩天的時間，與DNA數據庫加以對比、做出鑒定所需時間則要取決於數據庫所在國家。