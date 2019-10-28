英國脫歐：歐盟同意英國脫歐延到明年一月底

圖片版權 Getty Images/AFP

歐盟領導人周一（28日）原則同意將英國脫離歐盟的最後期限延期到2020年1月31日。這意味著英國將不會按原期限在10月31日（周四）脫離歐盟。

歐洲委員會主席圖斯科說，這是「彈性延期」，即如果英國與歐盟達成的協議能在明年1月31日之前在英國議會獲得通過，英國可以在新的最後期限之前脫離歐盟。

彈性延期

與此同時，英國議會將就首相約翰遜提前舉行大選的動議進行投票。約翰遜要求在12月12日舉行大選。

英國的《定期選舉法》規定，必須獲得議會三分之二多數的同意，首相才可以宣佈提前舉行大選。

英國兩個反對黨，蘇格蘭民族黨和自由民主黨也提出了自己的提前大選動議，日期選擇在12月9日。

英國政府說，如果它自己提出的大選日期未能獲得多數支持，不排除反對黨提議的大選日期。

英國本應該在周四，10月31日脫離歐盟，但由於議會未能通過脫歐協議，約翰遜首相迫於法律要求不得不向歐盟請求再次延期脫歐。

圖片版權 @EUCOPRESIDENT Image caption 歐洲委員會主席圖斯科發推文宣佈歐盟領導人同意將英國脫歐最後期限延長到2020年1月31日。

英國議會上月通過的《防止無協議脫歐法》規定，最遲到10月19日23點前，如果議會沒有投票通過任何與歐盟達成的協議，或同意無協議脫歐，首相約翰遜必須向布魯塞爾（歐盟總部）請求將英國脫離歐盟的最後期限再次延長，從10月31日延長到2020年1月31日。

此前，約翰遜首相一再表示「不脫歐，毋寧死」，絶不再延遲脫歐。

圖片版權 Getty Images/AFP Image caption 英國的《定期選舉法》規定，必須獲得議會三分之二多數的同意，首相才可以宣佈提前舉行大選。

提前大選

歐盟委員會主席圖斯科說，英國政府正式接受歐盟領導人的決定後，他將以書面的形式將決定提交27個歐盟成員國。他希望能在周二或周三完成這個程序。

英國議會預計將在周一晚就大選日期進行投票。

約翰遜首相說，如果議會同意就提前大選投票，他將會把脫歐協議草案重新提交議會辯論。

約翰遜首相與歐盟達成的新協議上周以30票的多數在議會通過二讀，但約翰遜要求在三天內完成立法程序的要求被議會拒絶，約翰遜隨即宣佈「暫停」新協議的議會立法程序。