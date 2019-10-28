英國脫歐：歐盟同意英國脫歐延到明年一月底
歐盟領導人周一（28日）原則同意將英國脫離歐盟的最後期限延期到2020年1月31日。這意味著英國將不會按原期限在10月31日（周四）脫離歐盟。
歐洲委員會主席圖斯科說，這是「彈性延期」，即如果英國與歐盟達成的協議能在明年1月31日之前在英國議會獲得通過，英國可以在新的最後期限之前脫離歐盟。
彈性延期
與此同時，英國議會將就首相約翰遜提前舉行大選的動議進行投票。約翰遜要求在12月12日舉行大選。
英國的《定期選舉法》規定，必須獲得議會三分之二多數的同意，首相才可以宣佈提前舉行大選。
英國兩個反對黨，蘇格蘭民族黨和自由民主黨也提出了自己的提前大選動議，日期選擇在12月9日。
英國政府說，如果它自己提出的大選日期未能獲得多數支持，不排除反對黨提議的大選日期。
英國本應該在周四，10月31日脫離歐盟，但由於議會未能通過脫歐協議，約翰遜首相迫於法律要求不得不向歐盟請求再次延期脫歐。
英國議會上月通過的《防止無協議脫歐法》規定，最遲到10月19日23點前，如果議會沒有投票通過任何與歐盟達成的協議，或同意無協議脫歐，首相約翰遜必須向布魯塞爾（歐盟總部）請求將英國脫離歐盟的最後期限再次延長，從10月31日延長到2020年1月31日。
此前，約翰遜首相一再表示「不脫歐，毋寧死」，絶不再延遲脫歐。
提前大選
歐盟委員會主席圖斯科說，英國政府正式接受歐盟領導人的決定後，他將以書面的形式將決定提交27個歐盟成員國。他希望能在周二或周三完成這個程序。
英國議會預計將在周一晚就大選日期進行投票。
約翰遜首相說，如果議會同意就提前大選投票，他將會把脫歐協議草案重新提交議會辯論。
約翰遜首相與歐盟達成的新協議上周以30票的多數在議會通過二讀，但約翰遜要求在三天內完成立法程序的要求被議會拒絶，約翰遜隨即宣佈「暫停」新協議的議會立法程序。