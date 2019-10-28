英國脫歐：約翰遜12月12日大選動議遭議會否決

英國首相約翰遜要求在12月12日舉行大選動議遭議會投票否決，這是他第三次要求就提前大選舉行投票。不過，他表示將再次就這個日期舉行大選提出動議，希望闖關成功。

約翰遜將就12月12日提前大選提出一項簡短的立法動議，並爭取反對黨自民黨和蘇格蘭民族黨的支持。

他在周一（28日）舉行投票表決中未能獲得三分之二的議員支持。根據法律，約翰遜需要議會650名議員中三分之二的支持才能啟動新大選。

約翰遜希望通過提前大選，恢復執政保守黨在下議院的多數席位，從而能夠通過脫歐協議，打破僵局。

這是首相約翰遜第三次要求就提前大選投票。約翰遜兩次尋求提前大選均受挫，他指責反對派拒絶按照本月簽署的脫歐協議草案支持他脫離歐盟的議程是在「綁架」英國。

約翰遜向議員們表示，「議會不能再繼續綁架這個國家。」他說，議會已經「失去功能」。

政府的動議雖然以299票對70票輕而易舉獲得大多數議員的支持，但是沒有獲得法律規定的三分之二的票數，因為最大反對黨工黨的前座議員投了棄權票，使他無法獲得434名議員支持。

繼續爭取提前大選

約翰遜表示，他將繼續努力啟動提前大選。不管採取什麼方式，目前的僵局必須打破。

他提出新的大選動議，只需要獲得320名議員簡單多數的支持就可以過關。

英國兩個反對黨——自由民主黨和蘇格蘭民族黨將提出一項簡短動議，以期通過對定期議會法進行修改來確保提前大選。堅決主張「留歐」的這兩個黨派表示，如果選舉定在12月9日，他們願意支持該法案。

目前還不知道這兩個黨派是否支持約翰遜的大選新動議，因為首相府表示約翰遜的新動議與這兩個反對黨的動議「幾乎一模一樣」。

據報道，雙方正在就大選的日期舉行談判，希望能達成妥協方案。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜接受了歐盟的決定，消除了在周四（10月29日）無協議脫歐的風險。

脫歐「彈性延期」

歐洲理事會主席圖斯克周一表示，歐盟27國同意了英國「彈性延期」的請求，將脫歐日期延長3個月至明年1月31日。歐盟將在英國同意之後的24小時之內啟動書面程序來批准延期脫歐。

所謂脫歐「彈性延期」是指，如果英國議會能通過脫歐協議，脫歐日期可以在1月31日之前。

英國首相約翰遜接受了歐盟的決定，消除了在周四（10月29日）無協議脫歐的風險。

工黨領袖科爾賓周日重申，除非完全排除無協議脫歐的可能性，否則他不會支持政府在12月12日舉行大選的提議。

英國由於脫歐問題，陷入了長達3年的政治亂局，目前臨近正式脫歐大限的形勢則是更加複雜。

約翰遜努力與歐盟達成的新協議上周在議會通過二讀。

不過，約翰遜要求在3天內完成立法程序的要求被議會拒絶後，約翰遜隨即宣佈「暫停」新協議的議會立法程序。

他說，如果議會同意就提前大選投票，他將會把脫歐協議草案重新提交議會辯論。

英國脫歐日期已從3月29日和4月12日先後推遲過兩次。之前約翰遜的前任梅首相未能推動英國議會批准她的協議，被迫下台。