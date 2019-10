英國女王貼身侍女爆伊麗莎白二世五大私密

圖片版權 Getty Images Image caption 女王的仕女凱麗(最右)陪伊麗莎白二世觀看時裝展示。

英國女王伊麗莎白二世的貼身助手,女王御前侍女推出最新女王傳記,披露女王的許多鮮為人知的秘密。

安吉拉·凱麗(Angela Kelly)在她的《硬幣另一面:女王、侍女和衣櫥》(The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe )一書中,披露了多年任女王御前侍女的歲月裏,她看到的不為公眾所知的女王的另一面。(英國硬幣其中的一面總是呈現女王伊麗莎白二世的頭像)

你的器材不支持播放多媒體材料 英國女王2018聖誕致辭:和平與善意永不過時

凱麗為女王立傳,是獲得了女王欽凖的。我們在這裏總結書中披露的五個女王私密以饗讀者。

1 新鞋子磨腳 女王讓別人替她先穿

自2000年開始任女王御前侍女的凱麗在書中證實了一個傳聞的確是事實,即女王的新鞋子總是先讓她身邊的助手穿穿(為了舒腳)。凱麗說,那個為女王穿新鞋子的人正是她本人。

凱麗在書中稱,女王的個人時間是很有限的,沒時間穿新鞋走來走去適腳。她與女王穿鞋的尺碼一樣,所以她就「出腳相助」,幫女王穿新鞋。

圖片版權 Reuters Image caption 2012年倫敦奧運會開幕式上,"英國女王"跳傘空降奧運會主會場,是開幕式上最抓眼球的一幕。

2 友情出演邦德片 女王要求說台詞

2012年倫敦奧運會開幕式上,「英國女王」跳傘空降奧運會主會場,是開幕式上最抓眼球的一幕。

跳傘者自然是女王的替身。不過,邦德片中人物,間諜邦德007前往白金行宮請女王「執行空降任務」的一幕,是女王本人與扮演邦德的丹尼爾·克雷格一同友情出演的。

凱麗透露,奧運會開幕式總導演,英國著名電影導演丹尼·博伊爾通過她向女王轉達這個構想,本來只是想碰碰運氣,沒想到女王一口答應了。

跳過 Youtube 帖子 用戶名 BBC 告知:協作方內容可能包含廣告 結尾 Youtube 帖子 用戶名 BBC

更讓導演博伊爾喜出望外的是,女王還要求說一句台詞。女王說:「我當然應該說句什麼,畢竟他是來救我的」。

凱麗說,「我問她,你想說『早上好,邦德先生』,還是『晚上好,邦德先生』。女王選擇了後一句,顯然她很了解邦德片」。

於是,英國女王伊麗莎白二世一句「晚上好,邦德先生」,鑄就經典。

圖片版權 Getty Images Image caption 女王出席賽馬會戴的帽子的顏色,居然也是可以下賭的。

3 女王出席賽馬會 賭徒之意不在馬

英國女王愛馬,每年都要出席皇家賽馬會Royal Ascot 。不過,賽馬會上賭博投注的人,不一定都把賭注下在賽馬上,女王出席賽馬會戴的帽子的顏色,居然也是可以下賭的。

凱麗說,她在得知有這樣的事後,有一年她與主持賽馬會賭局的賭博公司Paddy Power 的老闆一起設計了一個小「騙局」,增加賭趣。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱麗說,讓人們到最後一刻還在猜測女王帽子的顏色,"誰知道呢,或許有人小贏了一筆呢"。

凱麗與賭博公司的老闆商定了一個賭女王帽子顏色的下賭最後截止時間,以防作弊,同時在白金漢宮裏故意擺出一頂女王出席賽馬會常戴的帽子施放煙幕。凱麗說,讓人們到最後一刻還在猜測女王帽子的顏色,「誰知道呢,或許有人小贏了一筆呢」。

4 擁抱米歇爾·奧巴馬是「真情自然流露」

Image caption 米歇爾說,那一刻,她們不過是"受鞋壓迫的兩個疲勞的女人"。

2009年美國總統奧巴馬偕夫人米歇爾訪問英國會見女王時,米歇爾擁抱女王后,媒體報道說,女王「放棄」了宮廷禮儀規矩,也擁抱了米歇爾一下。

凱麗說,其實,媒體的報道是不確的。凱麗在書中說,「事實是,對另一位偉大的女性表露愛意和尊敬是女王的自然本性,而且,也沒有什麼必須刻意遵守的規矩。 任何能接近女王陛下的人都不是威脅,而是受信任的」。

米歇爾·奧巴馬在她的自傳中說,與女王擁抱的那一刻,是在兩人都抱怨穿了一天的高跟鞋讓腳痛得難受之後。米歇爾說,那一刻,她們不過是「受鞋壓迫的兩個疲勞的女人」。

圖片版權 Getty Images Image caption 塞文子爵詹姆斯2008年洗禮時穿的洗禮袍,不是皇家祖傳的古董寶貝,而是現代仿製品。

5 皇家洗禮絲綢長袍用茶葉染舊

塞文子爵詹姆斯(James, Viscount Severn,英國女王的孫子、威塞克斯伯爵愛德華王子與威塞克斯伯爵夫人索菲的獨子)2008年舉行洗禮時穿的絲綢洗禮袍,不是皇家祖傳的古董寶貝,而是現代仿製品。為了讓絲袍看上去像祖傳古董,凱麗和其她侍女想出了一個「絶招」。

凱麗說,她們把絲袍拿到侍女用的廚房裏,用一個小碗盛上冷水,把濃度最高的約克郡茶葉袋放在碗裏。然後,把絲袍一小片一小片的放在碗裏浸泡,不時地把絲袍片拿出來查看效果,直到呈現最滿意的古舊色。