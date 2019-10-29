英國脫歐：議會通過約翰遜12月12日大選動議

在脫歐問題上經過數月的亂局，英國議會下院以壓倒性票數通過首相約翰遜提出12月12日提前舉行大選的動議。

議會下院周二（29日）表決以438票對20票通過約翰遜的動議，為1923年以來英國首次在12月舉行大選鋪平道路。

這項法案仍然需要議會上院投票表決批准，但是有可能在下周末成為法律。

這項法案一旦完成立法程序，在大選投票日之前，將會有5周的競選期。

保守黨首相約翰遜表示，就英國脫歐以及國家的未來，公眾必須有選擇權。

約翰遜希望，大選將賦予他新授權，推進脫歐協議，打破議會目前的僵局。這一僵局已經導致英國脫歐推遲到明年1月30日。

「真正的變革」

最大的反對黨工黨領袖科爾賓表示，「要改變我們的國家，挑戰那些阻擋人民前進的利益集團，這次大選是一代人只有一次的機會。」

他說，工黨將開始「最雄心勃勃和激進的競選活動，旨在使我們國家實現真正的變革」。

但是，一些工黨議員對大選時間表示不滿。他們認為只有在舉行一次全民公投才能徹底解決英國脫歐的問題。

首相約翰遜曾3次推出提前舉行大選的動議，但是都在議會投票表決中遭到失敗。但是在周二的表決中，議員們只辯論了6個小時，就投票通過了這項法案。

圖片版權 Getty Images Image caption 12月12日舉行大選注定將成為英國公眾對於歐盟成員國身份的一次全民公決。

修正案遭否決

工黨提出修正案要求大選日期應提前3天，從12月12日改為12月9日，並得到其他反對黨的支持。

反對黨強調，選擇12月9日大選，可以保障大專院校的學生能夠參加投票，因為學校還沒有放假。

但是修正案以315票對295票遭到否決。

首相約翰遜多次試圖推動提前大選動議，但由於工黨不合作，這與一動議一直難以實現。

科爾賓29日表示，工黨將支持約翰遜的提前大選動議。科爾賓說，在歐盟同意將脫歐期限延長至2020年1月31日後，排除無協議脫歐的訴求「如今已得到滿足」。

12月12日舉行大選注定將成為英國公眾對於歐盟成員國身份的一次全民公決。這也可能將是選民們在願意放棄脫歐和願意不惜一切代價脫離歐盟的黨派之間做出選擇的最後機會。

《金融時報》29日發佈的民調顯示，執政的保守黨支持率比工黨高出11個百分點。

在此之前，歐盟27個成員國同意讓英國脫歐限期由本月底再延長3個月，至明年1月31日，這是歐盟第3次批准英國延長脫歐期限。