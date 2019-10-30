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脫歐搞不定，那就大選吧。目前，12曰12日投票日已經基本上是板上釘釘。

英國議會下院29日投票通過約翰遜首相的動議，為大選鋪平道路。議會上院將於30日對此議案投票表決，但普遍預測，上院一定會首肯。

果真如此，本屆議會將於11月6日解散，競選正式揭幕，五周後12月12日開始投票。

圖片版權 Getty Images Image caption 難道有人騎馬來投票？

英國大選是什麼？

在英國，所謂「大選」就是全國各地民眾投票挑選代表自己意見的人進入議會下院。

大選將選出總計650名議員。下院議員一般任期五年。

議會下院做什麼？

下院是議會中民主選舉產生的部分，負責制訂法律、監督政府運作等。

英國民眾投票選出的議員將在下院中代表他們的利益，反映他們所關注的事項。

上院議員非民選產生，而是由首相提名、女王任命的。

為什麼現在大選？

按照英國《議會固定會期法2011》的規定，大選必須每五年舉行一次。上次大選是在2017年，因此，下次應該可以是在2022年。

2016年英國全民公決退出歐盟，將近三年半過去了，脫歐還沒有成為現實。政客意見分嚴重裂。有人希望脫歐越快越好、越徹底越好；有人希望不脫、重新公投；還有人希望乾脆取消脫歐。

現任首相約翰遜的保守黨在議會中不佔多數，通過任何議案都可能遇到重重障礙。約翰遜希望通過提前大選，增加保守黨在議會中所佔席位，以便順利實現自己的脫歐計劃。

Image caption 英國選民最關心什麼？2016年公投以來，脫歐已經成為一個重要問題

（注：黃色為歐盟/脫歐，藍色為全民醫療保健系統，紅色為犯罪，紫色為經濟，綠色為移民）

英國選民最關心什麼？

大選前，每個政黨都會發佈競選大綱，發佈該黨從經濟、國防到外交等方方米麵的詳細施政方針。政黨是基本上志同道合的一群人團結在一起、試圖通過贏得大選掌控治國權。

首相或許希望通過大選走出脫歐僵局，但選民呢？

過去幾年，英國選民最關心的問題已經發生明顯變化。

2015年，英國人更加關心全民醫保系統NHS和移民問題，對歐盟並不是太在意。但這一次大選，脫歐成了最、最、最重要的問題。

過往大選情況怎樣？

1922年以來，英國曆屆大選都是保守黨、或者工黨獲勝。

2017年大選中，這兩家政黨仍是主要贏家，但問題是，誰也沒有獲得半數以上議席組成多數政府。

保守黨議席最多，和北愛的「民主統一黨」DUP結成執政伙伴。

Image caption 2017年英國大選得票統計

誰有資格投票？

英國登記選民總數4600萬。下述人有資格登記後參加投票：

16歲或以上（但年滿18歲才可以投票）

具備英國公民身份

居於英國的愛爾蘭、英聯邦成員國或歐洲聯盟國家公民

年紀較大的人比年輕人更可能參加投票。2017年大選中，20-24歲的人投票率為59%，60-69歲的人投票率為77%。

Image caption 「妖怪狂歡發狂黨」黨魁1983年開始參加歷屆大選

誰能競選議員？

英國公民、居於英國的愛爾蘭公民中，投票日年滿18歲的人絶大多數都有資格成為候選人。

但是他們需要交500英鎊的抵押金，如果最終獲得選票不足選區選民總數5%的話，將不可以領回這500英鎊。

候選人還必須滿足其他一些條件。比如，囚犯、公務員、法官、警察、軍人都不可以成為候選人。

圖片版權 Getty Images Image caption 投票站關閉後，票箱飛速運往點票大廳

怎樣計算輸贏？

各選區中得票最多的候選人當選，即使他們獲得的選票不及半數。大多數候選人都代表某一政黨參選，但也有獨立候選人。

一般而言，獲得最多議席--超過半數326席--的政黨將組成新政府，該黨領袖出任首相。

如果沒有任何一個政黨贏得多數議席，獲得議席最多的政黨可以組成少數政府，不過也可能出現由兩個或更多政黨合組聯合政府的情況。

英國選舉制度意味著，最終組閣執政的政黨獲得的選票數可能遠遠低於選民總數的50%。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜：這是來呢還是走呢？

首相由誰任命？

首相不是直接由選民選出的，而是由英國女王任命。

女王做決定時會按照憲法傳統的規定。《內閣手冊》（Cabinet Manual）清楚說明政府運作的相關法律、規定和傳統，其中包括君主所扮演的角色。

大選何時出結果？

大選日，投票站早7點到晚10點開放，點票結果連夜、轉天陸續公布。

點票完全結束後，獲勝黨的領袖前往白金漢宮請示女王批准組閣。

御准其實只是走過場。完成這道程序後，勝者返回首相官邸唐寧街10號。通常情況下，他/她會站在門外發表演講，宣示該黨的重要方針政策。

2019年大選如果如期在12月12日舉行，不出意外，誰是下屆首相，將於12月13日「黑色星期五」揭曉。