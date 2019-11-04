麥當勞總裁談戀愛被炒魷魚 只因對象是下屬有違公司價值

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國際最大快餐連鎖企業麥當勞的首席執行官史蒂文·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）因與公司僱員有戀情關係被解職。

麥當勞發佈公告說，伊斯特布魯克的戀情關係是「雙方自願的」。但是，伊斯特布魯克的行為「違反了公司政策」，顯示出他「判斷有誤」。

公司價值

美國快餐連鎖店麥當勞在全球100多個國家有近4萬個分店。公司董事會就伊斯特布魯克的戀情舉行了專題會議後，周日（3日）晚發佈了公告。

在發給麥當勞全體員工的一封電郵中，伊斯特布魯克承認自己與一名公司僱員有戀情關係並承認自己犯了錯誤：「考慮到公司價值，董事會做出讓我離開的決定是正確的。」

今年52歲的英國人伊斯特布魯克是三個孩子的父親，他離婚後一直沒有再婚。

雙方是自願的，伊斯特布魯克離婚後獨身，也是自由的。但是，一個是老闆，一個是下屬，談戀愛就壞了公司的規矩。

伊斯特布魯克1993年加入麥當勞，從在倫敦的一家分店經理做起，一步步爬升，2013年被任命為麥當勞英國和北歐地區總裁。2015年，伊斯特布魯克出任麥當勞首席執行官。

伊斯特布魯克宣佈他同時辭去麥當勞董事會主席職務並退出董事會。

解僱賠償

伊斯特布魯克出任首席執行官後，麥當勞的生意做得風生水起。 他主導對麥當勞從店面布局到菜單到食材用料進行全面更新調整。

在他的領導下，麥當勞還著力發展外賣送貨和手機訂單的服務，強調方便客戶。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年，麥當勞付給伊斯特布魯克的一攬子總酬金達1590萬美元，是一個麥當勞僱員收入幅度中間點的2124倍。

伊斯特布魯克接手公司領導後，麥當勞的股票價值翻了一番。

麥當勞宣佈，將在本周公布伊斯特布魯克的一攬子解僱補償金額，即遣散費。這或許會比伊斯特布魯克的戀情更受人關注。

麥當勞經常被指它付給快餐店一線僱員的工資待遇過低，遭到批評。

麥當勞僱員的收入中位數是7473美元。2018年，麥當勞付給伊斯特布魯克的一攬子總酬金達1590萬美元，是一個麥當勞僱員收入幅度中間點的2124倍。

麥當勞宣佈，伊斯特布魯克的職位由現任麥當勞美國總裁的肯佩科辛斯基接任，立即生效。