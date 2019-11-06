英國會報告稱大學受到專制國家干預

圖片版權 Ben Miskell Image caption 中國學生在英國謝菲爾德回應香港示威運動。

英國國會最近出台的一份報告說，英國政府和大學沒有意識到海外「專制國家」干預大學的嚴重性。BBC家庭及教育事務記者肖恩•考格蘭（Sean Coughlan） 對這份報告進行了分析。

由國會議員組成的外交事務委員會（The Foreign Affairs Committee）在一份報告中警告專制國家對英國學術自由的威脅，並強調了來自中國的影響。這些議員還強調，英國政府認為這些威脅根本不存在。

主持外交事務委員會的議員圖根達特（Tom Tugendhadt）呼籲英國捍衛來之不易的自由。這個跨黨派的委員會表示，政府和大學未能對專制國家試圖破壞學術自由的「大量證據」作出回應。

財務壓力

議員們說，專制政府正在利用「財務、政治和外交壓力」，試圖影響大學校園中所教授、研究和討論的內容。英國大學一直在積極嘗試從中國招生，但很少有人關注相關安全問題和政治影響。

這份報告也說，與美國、澳大利亞或新西蘭相比，英國對於中國在大學和科研方面的影響討論得太少。報告特別提到，一些學者對於中國學生試圖削弱發生在倫敦的、和香港有關的示威表示了擔憂。

圖片版權 BONNIE Image caption 倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術將大陸與台灣分開呈現，引發大陸留學生抗議。

報告警告說，有人有組織地阻撓大學中出現和中國有關的「敏感話題」，例如台灣、西藏、天安門事件或新疆維吾爾族的遭遇。報告還表達了對留英中國學生因為政治觀點受壓的擔心。

因大量招收中國學生而受益的學校可能在邀請演講嘉賓方面感到壓力，該報告說。

保護民主

根據報告，英國大學除了賺取國際學生學費外，還從海外獲得了13.9億英鎊的研究經費，但沒有人監督這些經費是否影響學術研究。報告認為，英國大學和英國外交部沒有意識到這些風險，缺乏應對措施。

「有強有力的跡象表明，外交和聯邦事務部（Foreign and Commonwealth Office，即外交部）並未將校園受干預一事作為優先考慮的議題。」報告表示。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國留學生對英國的經濟和英國高校的貢獻首屈一指。在英國留學的45萬海外學生中，中國留學生數量穩居第一。

外交部回應

據此，英國外交部發言人說，大學應該堅持強調學術自由的重要性。

英國外交部高級官員曾在下議院表示，民主國家在專制國家面前需要保護彼此和自己。但需要 「有一個更好的平衡」。

「大學想要招收更多學生……但大學也該了解，若因此涉及嚴厲風險，大學需要權衡其嚴重性。」

英國大學校長組織的機構Universities UK否認了遭受廣泛干預。發言人說：「作為自治機構，大學有責任制定自己的政策和做法，以防止外國干擾。」

「我們尚未察覺有任何系統性的干擾介入。」