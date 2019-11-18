安德魯王子接受BBC專訪中的六條關鍵信息

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英國王室成員安德魯王子在接受BBC《新聞之夜》(Newsnight) 獨家採訪時，解釋他與已故的性侵犯罪嫌疑人、美國富豪傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，並回應一位少女對他的性侵指控。此前億萬富豪、金融家傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在美國監獄內自殺，引發連串疑問。愛潑斯坦被指涉嫌性侵和販賣未成年少女。

安德魯王子是英國女王伊麗莎白二世的第三個孩子。

受訪過程中，安德魯王子與愛潑斯坦之間的關係，以及一名美國女性對他的性行為指控成為爭議焦點。BBC整理了採訪內容中六件值得注意的事：

1. 安德魯王子不後悔與愛潑斯坦為友

此前安德魯王子也曾為自己與愛潑斯坦的關係辯護。今年八月，愛潑斯坦在等待性交易指控審判時自殺，兩周後安德魯王子曾他們之間的關係辯護。

但在周六（11月16日）BBC播出的訪談中，安德魯王子詳細解釋他為何「仍然」不後悔擁有這段友誼。

他說，愛潑斯坦離開海軍並開始擔任貿易和工業特別代表的那一刻，他知道愛潑斯坦會帶來「一些非常有益的成果」。

安德魯王子說：「通過他本人或者因為他，我遇到的人和得到的學習機會，實際上都非常有用。」

2 今年曾和愛潑斯坦前女友見面

圖片版權 Getty Images Image caption 2005年，吉絲蓮·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)與愛潑斯坦在紐約。

安德魯王子一直說，愛潑斯坦當時的女朋友吉絲蓮·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)介紹二人認識。

吉絲蓮是已故媒體大亨羅伯特·麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒，自針對愛潑斯坦的指控開始出現後，她一直保持低調。

但王子說，今年年初他們見了面，而當時愛潑斯坦因涉嫌性交易被捕並被指控。

王子說：「她在英國參與示威。」

他說，他們未在見面時討論愛潑斯坦。

「沒有關於他的任何討論，因為他已不在新聞中，你知道……我們已經翻篇了。」

王子在整個採訪中都強調他和愛潑斯坦「沒那麼親密」。

他說，愛潑斯坦確實收到邀請參加在溫莎城堡和桑德靈厄姆舉行的活動，但愛潑斯坦是以吉絲蓮的「嘉賓」身份而不是自己朋友的身份參加。

3 與愛潑斯坦於2010年見面是想「結束友誼」

圖片版權 News Syndication Image caption 安德魯王子（左）稱，這張照片是他告訴愛潑斯坦兩人友誼終結時所拍。

大部分採訪集中在王子為何在2010年留宿在愛潑斯坦家中，當時愛潑斯坦已因招攬和誘使未成年人賣淫而被定罪和監禁。

王子說，那次造訪是為了向愛潑斯坦解釋，他們的友誼已結束。

他說，他曾考慮過通過電話與愛潑斯坦通話，但最後還是決定與他面對面交流以」顯示（自己的）領導力「。

」事態嚴重，所以我想掌握決定權。而且我覺得通過電話是懦弱的做事方式，所以我不得不去看他並和他當面談。「

4 關於「大量出汗」的指控

圖片版權 David Levenson/Getty Images Image caption 1982年安德魯王子從馬島戰爭返回英國。

《新聞之夜》主持人艾米莉·梅特利斯（ Emily Maitlis）要求安德魯王子對愛潑斯坦的指控者弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre）（當時被稱為弗吉尼亞·羅伯茨）的相關指控作出回應。 吉妮婭說，2001年她與王子見面，曾在倫敦的一家夜總會和他跳舞，並於吉絲蓮在倫敦貝爾格萊維亞（Belgravia）的房子裏與他發生性關係。

弗吉妮婭·尤弗裏稱自己在17歲的時候被迫和安德魯王子發生了性關係，但安德魯王子明確否認這一指稱。以下這幾條都是對非常具體的指控細節的回應。

艾米莉提問時指出，弗吉妮婭的指控」非常具體「，這其中包括王子」大量出汗「。

王子對此回應說，弗吉妮婭的故事有個「問題」：他當時身體不適，意味著他不可能出汗。

他說：」當時我沒出汗，因為我在馬島戰爭中受槍傷後，用了過量的腎上腺素，我……幾乎不可能出汗。「

5 對照片的質疑

圖片版權 Virginia Roberts Image caption 有照片顯示安德魯王子當時曾和弗吉尼亞·羅伯茨在一起，但安德魯對此提出作假的懷疑。

安德魯王子透露，他調查過弗吉妮婭提供的照片（或其中的一些元素）是否可能做假。

王子對此提出懷疑的原因之一是自己的著裝。他說：」我不認為這是我在倫敦的照片，因為……當我在倫敦參加聚會時，我會穿西裝、打領帶。「

他補充說：」那是我的旅行套裝，如果我要出國旅行……「

他說：」沒人能證明那張照片是否被修改過，但我不記得曾經拍過那張照片。「

他還說，他不相信這張照片是像圖中」暗示的那種方式拍攝的「，因為這張照片顯示王子的手放在女士的腰上。

」我不會像（這張照片）這樣，擁抱和在公開場合表達愛意。「

6. 他去了沃金（Working）的披薩店

你的器材不支持播放多媒體材料 英文視頻：安德魯王子稱去沃金的批薩店不是件尋常的事。

約克公爵說，弗吉妮婭的指控發生在2001年3月10日那天，但當時他在倫敦沒有外出，而是」與孩子們在一起「。

他說，下午4點或5點左右，他把長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）帶到在沃金（Working）的披薩店Pizza Express參加聚會。

」公爵夫人不在，我們家有條簡單的規矩：一人離開，另一人要在那裏。「

他補充說，他」非常明顯地記得「這個場合，因為那是他僅有的幾次去沃金，而且去披薩店」對我來說是一件非常不尋常的事「。

安德魯王子和愛潑斯坦醜聞：《新聞之夜》（Newsnight）英文訪談於2019年11月16日在BBC 2播出，可以在英國的BBC iPlayer上看到，也可以在YouTube上看到完整的英文採訪。