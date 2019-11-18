中國駐英大使劉曉明：香港抗議與民主自由無關

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中國駐英國大使劉曉明周一（11月18日）在倫敦舉行記者會，稱香港目前的出現的種種暴力行動，「與民主自由無關」，根本不是和平示威，目的就是破壞香港的法制，破壞一國兩制，是「黑色恐怖」，其目的就是要「癱瘓和分裂」香港。

劉曉明在記者會上再次重申了中國國家主席習近平上周在巴西出席金磚國家峰會期間針對香港的公開講話，稱中國政府全力支持香港政府、香港警隊，將違法犯罪分子繩之以法。

劉曉明還呼籲包括美國和英國在內的外國，停止對香港內部事務的干涉。

劉曉明說：「有些西方國家公開支持極端暴力分子，美國眾議院通過了所謂香港人權和民主法案，公然干涉香港事務，也就是中國內部事務。」

「英國政府和議會外交委員會發表與中國有關的報告，針對香港發表不負責任的講話。更惡劣的是，英國某些政界人士甚至計劃給宣揚香港獨立的一個主要人物頒獎。」

這並不是中國駐英大使劉曉明第一次就香港局勢舉行記者招待會。

中國與香港

在2019年8月15日的記者招待會上，劉曉明表示，如果香港局勢進一步惡化，中央政府不會「袖手旁觀」。

劉曉明形容，香港面臨「1997年主權移交以來最為嚴峻的形勢」；中國希望香港能夠「有序」結束目前的混亂，但同時，中國也已經為「最壞」的情形做好「充分的凖備」。

劉曉明說，如果香港局面進一步惡化到讓「香港特區政府失控」的地步，北京「有足夠的辦法、足夠的力量，迅速平息亂局」。

圖片版權 Reuters Image caption 香港的暴力抗議行動從上周集中在香港中文大學到周一（18號）香港理工大學。

值得一提的是，劉曉明8月中旬的這番講話，是在10月1日中國建政70週年慶祝之前。儘管香港局勢並未如北京所期望的那樣恢復平靜，營造全國歡慶祥和的國慶氣氛，但北京當局在10月1日之前和之後，也並未針對香港的抗議行動公開採取任何措施。

劉曉明本次的記者招待會所重申的，就是中國最高領導人習近平最近有關香港的講話。

習近平講話

11月5日，中國國家主席習近平在上海進博會期間，會見香港特首林鄭月娥時，對她的工作予以支持和肯定。

習近平說，「你帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對你是高度信任的，對你和管治團隊的工作是充分肯定的」。

11月14日，習近平在巴西出席金磚國家領導人會晤時，首次在國際場合就香港局勢表明立場。他說，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

但是如何停止暴力，如何恢復秩序？

習近平的講話透露了中國政府的態度：「將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。」