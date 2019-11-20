英國首相約翰遜為何也捲入俄羅斯干預爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 《觀察家報》報道透露，去年4月英國首相約翰遜在任外交大臣期間在參加北約峰會討論俄羅斯問題後去意大利同前蘇聯克格勃間諜會面

俄羅斯干預民主政治的問題已經成為大西洋兩岸具有潛在爆炸性的政治消息。

最近美國資深民主黨人士希拉里批評英國政府推遲公布情報安全委員會(ISC)關於俄羅斯干涉英國民主的報告。與此同時，英國媒體報道暗示約翰遜同俄羅斯有複雜關係。

英國政府決定在12月12日大選後公布該報告，但是反對者說現在應該公布報告，因為如果真有俄羅斯影響確實存在，英國人應該知情。

許多人期望約翰遜會批准在11月5日英國議會解散前公布這個長達50頁的文件。但英國政府內部的消息人士對媒體透露說，推遲公布文件的原因是文件內容可能涉及約翰遜和特朗普的關係，另外文件可能會涉及特朗普總統同俄羅斯的關係。

11月17日，英國《觀察家報》報道透露，去年4月英國首相約翰遜在任外交大臣期間在參加北約峰會討論俄羅斯問題後去意大利同前蘇聯克格勃（蘇聯國家安全委員會）間諜會面，為俄羅斯報告爭議火上澆油。

「干預西方民主」

圖片版權 Reuters Image caption 雖然美國民主黨沒有明確把2016年希拉里總統競選失敗歸咎於俄羅斯的干預，但是許多人堅信特朗普得到俄羅斯的幫助。

美國總統特朗普上台以來一直受到所謂「通俄」指控的困擾。現在美國前國務卿希拉里·克林頓也加入批評者，指責英國首相約翰遜遲遲不公布議會跨黨派委員會關於俄羅斯的報告。

美國特別檢察官穆勒的報告歷數2016年俄羅斯展開複雜的輿論攻勢，在臉書和其他社交媒體上大量散佈支持共和黨候選人特朗普和反對希拉里的言論。

希拉里認為克里姆林宮仍然在圖謀干預西方未來的選舉。她認為，在2016年美國大選中，她的競選活動受到俄羅斯干預影響。雖然美國民主黨沒有明確把希拉里總統競選失敗歸咎於俄羅斯的干預，但是許多人堅信特朗普得到俄羅斯的幫助。

俄羅斯媒體大亨

《觀察家報》報道，在意大利同約翰遜會面的前克格勃間諜是俄羅斯富翁亞力山大•列別傑夫(Alexander Lebedev)，他曾經是蘇聯克格勃官員，其家族擁有英國的《獨立報》和《倫敦晚旗報》。

列別傑夫被認為持有親西方的自由主義立場，他旗下英國報紙的發言人說他是普京的批評者。但《衛報》報道說，今年59歲的列別傑夫支持普京兼併克里米亞，而且他曾經表示西方在烏克蘭問題上對莫斯科實行制裁十分可笑，也沒有效果。

在冷戰期間列別傑夫曾經是克格勃的官員，1980年代曾經在蘇聯駐倫敦的大使館工作。蘇聯解體後，他從事金融業獲取了巨大財富，現在還部分擁有俄羅斯報紙《新報》。

圖片版權 Twitter Image caption 俄羅斯富翁亞力山大•列別傑夫（左）在社交媒體上對《衛報》報道做出反擊

在會面之前的一個月裏，當時在英國居住的俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）受到毒殺攻擊。當時擔任英國外交大臣約翰遜撇開他的隨行保安人員去參加亞力山大•列別傑夫的兒子葉夫根尼在意大利的佩魯賈舉行的盛大招待會。報道認為，這種情況下的會見顯然違反了慣例。

間諜陰謀指稱

現在這位俄羅斯富翁在社交媒體上做出反擊。周二（11月19日），他在社交媒體推特上說，「親愛的《衛報》（《觀察家報》屬於《衛報》媒體集團），我知道你們痛恨約翰遜，夢想讓科爾賓（工黨領袖）入主唐寧街。但你們注定要失敗。我對你保證，我對英國政治沒有影響力。」

「請不要打擾我，否則我會憑過去的經歷揭露那些你們為俄羅斯聯邦安全局和卡塔爾當特務的記者。」

2009和2010年，列別傑夫先後收購了英國《倫敦》和《獨立報》，他把旗下的英國的媒體交給兒子葉夫根尼掌管。

報道說，葉夫根尼已經成為英國公民，他定期為英國報紙撰寫專欄。他在專欄中說：「不要因為我是俄羅斯人就對我下結論，要看我位這個國家做了什麼，以及我計劃繼續要做什麼。」