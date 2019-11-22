圖片版權 Tristan Fewings/Getty Image caption 歐洲之星誕生25週年，倫敦聖潘克拉斯車站變成了鄉野綠地以示慶祝，並表達環保承諾

往返於英倫和歐洲大陸的車歐洲之星（Eurostar）25歲了；近32英里長的英吉利海峽海底隧道開通也25年了。

1994年，英倫三島和歐洲大陸首次通火車，英吉利海峽的海底隧道首次通車。25年風雨兼程，歐洲之星運送的旅客人數已經超過了2億。

歐洲之星表示，從2020年1月1日開始，每發一班車就在歐洲之星鐵路網覆蓋的地區種一棵樹，包括英國、法國、比利時和荷蘭，總共植樹2萬棵。

這是它的環保承諾和行動。

下面來翻翻老照片，重溫歐洲之星不長也不短的歷史。

圖片版權 Eurostar Image caption 1994年5月，英女王伊麗莎白二世和菲利普親王在倫敦滑鐵盧國際車站為歐洲之星開業剪彩。

英女王伊麗莎白二世1994年5月6日乘歐洲之星（Eurostar）從倫敦啟程，前往法國參加英法海底隧道通車慶典，同行的有菲利普親王和英國政府要員。半年後，歐洲之星正式投入運行，向公眾開放，在倫敦和巴黎之間運來送往。

圖片版權 Pool/Tim Graham Picture Library Image caption 1994年5月，英女王伊麗莎白二世和菲利普親王成為歐洲之星的第一批乘客

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 法國前總統密特朗在科凱勒迎候英女王伊麗莎白二世

英吉利海峽在戰爭年代曾經是阻擋外地侵犯的天然屏障，和平年代則成了英國和歐陸往來的羈絆。

英法兩國政府商量歐洲之星項目時，一個關鍵內容就是建海底隧道。

海峽隧道的另一側出口位於法國加萊附近的科凱勒。時任法國總統密特朗就在科凱勒迎接英女王一行，兩國政要共同見證隧道通車。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 1994年11月14日，第一列客運列車穿越英吉利海峽海底隧道，從倫敦開往巴黎

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英吉利海峽隧道，也有人稱之為英法海底隧道，修建工程歷時8年，參與施工的工人總共1.3萬人，1993年建成，次年通車。

現在歐洲隧道公司擁有這個海底隧道，最大客戶是歐洲之星。

圖片版權 Science & Society Picture Library/Getty Images Image caption 1992

圖片版權 Raphael GAILLARDE Image caption 1994年11月，歐洲之星通過海底隧道，車上人泰然自若，外面的世界卻屏住呼吸，見證歷史上一大奇蹟

滑鐵盧車站位於倫敦市中心的泰晤士河畔。

這裏是歐洲之星在英國最初的「總部」。倫敦開往巴黎、布魯塞爾和里爾第一列客車1994年11月14日從這裏發車。

圖片版權 Science & Society Picture Library/Getty Image caption 1994年，嶄新的倫敦滑鐵盧歐洲之星車站啟用

圖片版權 Science & Society Picture Library/Getty Image caption 1999年，倫敦泰晤士河邊的滑鐵盧國際車站。1994年啟用，直到2007年，前後13年。

最開始，倫敦和巴黎每天各發二班車，倫敦和布魯塞爾之間有兩班車。

當時倫敦到巴黎的旅行時間是3小時，現在縮短到2小時16分。

最初幾年，乘火車去歐洲大陸是一件十分稀罕的事，市場相當「小眾」。

圖片版權 Getty Images Image caption 1998年，查爾斯王儲和兒子哈里王子搭歐洲之星去巴黎看世界杯足球賽中英格蘭對哥倫比亞那場比賽

2001年，流行樂壇歌星凱莉·米洛為歐洲之星拍了一條廣告片，展現的是她從倫敦搭火車去巴黎購物一日遊。

2007年，歐洲之星倫敦終點站從滑鐵盧站遷到聖潘克拉斯國際列車站。那年11月14日，倫敦到巴黎的歐洲之星列車從聖潘克拉斯站始發。

圖片版權 Cate Gillon Image caption 2007年，歐洲之星倫敦終點站從滑鐵盧站遷到聖潘克拉斯國際列車站。

圖片版權 PA Media Image caption 2007年11月14日，倫敦到巴黎的歐洲之星列車從聖潘克拉斯站始發。

圖片版權 Getty Images Image caption 聖潘克拉斯車站比滑鐵盧車站多了幾分藝術氣息

圖片版權 Phil Coomes Image caption 2019年成為英國網紅的倫敦92歲爺爺德尼斯·羅賓遜每周兩天乘火車從郊區到聖潘克拉斯國際車站彈鋼琴，鋼琴就在歐洲之星列車出站口對面。

決定搬家時，歐洲之星公司說，搬出滑鐵盧站可以騰出更多空間和軌道，讓更多英國國內列車進出，尤其是英格蘭東南地區的區間通勤火車。

也是在2007年，歐洲之星迎來第1億位旅客。

圖片版權 PA Media Image caption 2008年12月，英國流行樂隊Take That從省潘克拉斯上車， 到巴黎去參加他們的新唱片"馬戲團"（The Circus）的首發式。

圖片版權 Columbia Pictures/Getty Image caption 2006年，電影《達芬奇密碼》（The Da Vinci Code）攝製組成員從滑鐵盧車站搭乘歐洲之星去法國嘎納參加電影節。從左至右：奧黛麗·塔圖、導演羅納德·霍華德、湯姆·漢克斯、英國著名影星伊恩·麥萊倫、保羅·貝坦尼、阿爾弗雷德·莫利納和吉恩·雷諾。

隨著時間推移，歐洲之星逐漸褪去了新奇稀罕的光環，成為普羅大眾出行的選項之一。

從傳統的電氣列車到新型高速列車，歐洲之星25年風雨無阻往返英國和歐陸。

期間，它見識了來往眾生相，包括不少前去歐陸舉辦婚禮的新婚夫婦，有時還有成群結隊去參加婚禮的親友。

圖片版權 PA Media Image caption 2009年，克勞福特夫婦和他們的親友在倫敦聖潘克拉斯車站登上歐洲之星，前往布魯塞爾舉辦婚禮。

圖片版權 PA Media Image caption 新婚夫婦在出發去布魯塞爾辦婚禮前不忘秀甜蜜

2010年，歐洲之星國際有限公司（EIL）成立，取代了之前負責運營歐洲之星的英法比三國合資公司。

2015年，英國時任財相奧斯本宣佈出售英國財政部持有的歐洲之星40%股權，理由之一是可以因此減少財政赤字。

另一個原因是廉價航空公司興起，搶走了鐵路客運相當大一片市場，使得歐洲之星未能達到最初設想的目標：到2004年每年載客人次達到2140萬，實際只有730萬。

目前EIL控股股東是法國國家鐵路（SNCF，55%），其餘股權分別屬於加拿大魁北克儲蓄與投資資金（CDPQ，30%）、愛馬仕投資管理（10%）和比利時國家鐵路（NMBS/SNCB,5%）。

英吉利海峽隧道由歐洲隧道公司（Eurotunnel）擁有，歐洲之星公司是它最大的客戶。

圖片版權 PA Media Image caption 2014年，歐洲之星的新客車投入運行

2014年，歐洲之星20歲，新型高速列車e320投入運行。這個名字的意思是時速最高可達320公里。

不僅速度快，普通車廂裏還有免費無線聯網、充電插座，商務車廂提供USB接口。

圖片版權 PA Media Image caption 2014年，e320列車投入運行。一列車最多可運載900名乘客

2014年，歐洲之星開通了全年往返倫敦和里昂及法國南部的客運線，為此特意把一節車廂改裝成普羅旺斯薰衣草田以示慶祝。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年的薰衣草車廂

世事多變，凡事都不可能 一帆風順。歐洲之星也不例外。人們記憶中，歐洲之星因為法國或英國工人罷工而誤點、取消，基本上已經見怪不怪。

前幾年，歐洲難民危機最危急的時候，法國加萊成了伺機偷渡進英國的最後一站營地，難民營人滿為患，各種人道和非人道問題吸引世界聚焦。

曾經發生過難民強行進入海底隧道，凖備爬火車偷渡，導致歐洲之星列車受阻。

Image caption 2015年6月30日，加萊輪渡工人罷工，關閉渡輪港和英法海底隧道，歐洲之星停開，旅客滯留倫敦聖潘克拉斯車站

2018年，歐洲之星開通了倫敦到荷蘭鹿特丹和阿姆斯特丹的客運服務。

圖片版權 Jonathan Hordle Image caption 2018年，荷蘭，鬱金香，我們來了！倫敦聖潘克拉斯開往阿姆斯特丹的歐洲之星整裝待發

歐洲之星緊跟時代，甚至超前於同行。它有一個機器人乘務員，叫佩帕（Pepper），會說英文和法文，可以在旅途中為旅客提供幫助。

圖片版權 Tabatha Fireman Image caption 2018年，歐洲之星的機器人乘務員佩帕（Pepper）上崗。她說英語和法語。

現在，歐洲之星的客運網絡從最初的兩條線擴展到13個站點，班次也大增。倫敦和巴黎每小時對開一列，倫敦-布魯塞爾每二小時一趟車，倫敦-阿姆斯特丹一天三趟車。

夏天倫敦到法國里昂和馬賽有歐洲之星直通車，冬天有倫敦到法國阿爾卑斯山滑雪場的直通車。

作為跨英吉利海峽聯通英國和歐洲大陸的高速列車，歐洲之星在英國脫歐的情況下將受到什麼影響，目前仍難確定。

《金融時報》2019年初透露，根據英國政府一份秘密報告，英國脫歐後，聖潘克拉斯火車站每天排隊過關的人將達到1.5萬人，英國方面英法海底隧道火車服務將因此受到重大干擾，或將導致運營班次比現有水平減少四到六成。

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