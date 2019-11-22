英國王室暫停安德魯王子履行公職的背後

Image caption 英國女王的三兒子約克公爵安德魯王子表示，他將在可預見的未來不再履行其任何代表英國王室的官方職務。

安德魯王子接受BBC採訪後受到公眾普遍批評，英國王室遭遇了自戴安娜死亡事件以來最嚴重的公關危機。

11月20日，英國女王的三兒子約克公爵安德魯王子表示，他將在可預見的未來不再履行其任何代表英國王室的官方職務。

在英國廣播公司（BBC）上周對安德魯王子進行了電視專訪後，公眾反響強烈，對王子與美國性罪犯愛潑斯坦關係的批評愈演愈烈。一些過去聘請王子擔任名譽職位的英國大機構紛紛與安德魯王子劃清界限。

而美國性罪犯愛潑斯坦案受害者的律師敦促王子向美國警方報告，為審理多起愛潑斯坦性侵未成年少女案提供證據。

但約克公爵的前妻莎拉·弗格森在BBC《新聞之夜》採訪播出的前一天為他辯護，稱他為"真正的紳士"。

安德魯王子並非徹底退休，一些全體王室成員受邀參加的活動他還會繼續出席，此外，他還將繼續支持他的企業家計劃，只是這一計劃已經和英國王室無關。

BBC對王子的採訪引發了什麼樣的軒然大波？這一公關危機對英國王室造成什麼樣的影響？

Image caption 約克公爵的前妻莎拉·弗格森在BBC《新聞之夜》採訪播出的前一天為他辯護，稱他為"真正的紳士"。

大機構紛紛劃清界限

英國哈德斯菲爾德大學（The University of Huddersfield）表示，安德魯王子將立即辭去校長職務。

代表英國各地博物館、畫廊和歷史建築等旅遊景點的主要旅遊景點協會表示，安德魯王子已不再是其協會主席。

英國負責組織包括夏令營等戶外教育機構網絡戶外活動信託表示，已經接受了作為該組織贊助人的安德魯王子的辭呈。

包括英國電信（BT），巴克萊（Barclays）銀行，渣打銀行，畢馬威諮詢公司等在內的其它大機構也與安德魯王子保持距離。

圖片版權 Mark Harrington/BBC Image caption 安德魯王子接受BBC採訪後受到公眾普遍批評。

暫不繼續王室公務是什麼意思？

從英國皇家海軍退役後，安德魯王子成為英國王室的全職工作成員。

白金漢宮稱安德魯王子暫不再履行王室公務為其個人決定。但這個決定是在與英國女王和查爾斯王子討論後，才宣佈他將辭去公職的。

女王的丈夫愛丁堡公爵在2017年從公共生活中退休，這是一位在職的王室成員卸任的最新例子。

雖然菲利普親王的情況與安德魯王子的非常不同，前者退休後，他擔任的一些王室長期贊助機構的名譽領導位置已經傳給其他王室家庭成員。

威廉王子的夫人、劍橋公爵夫人和哈里王子的夫人、韋塞克斯伯爵夫人都是王室成員，他們分別繼承了部分贊助機構名譽領導頭銜。

圖片版權 News Syndication Image caption 美國性罪犯愛潑斯坦案受害者的律師敦促王子向美國警方報告，為審理多起愛潑斯坦性侵未成年少女案提供證據。

安德魯王子不擔任公職的財務影響

安德魯王子將不再獲得公共資金來支付他的旅行和其它開支。

例如，2018 年 4 月，安德魯王子代表英國政府對巴林進行為期3天的訪問，花費為16272 英鎊。這筆錢是由英國納稅人出資的政府對王室共公事務撥款支付的。

英國政府對王室共公事務撥款是公共資金，用於支付王室履行英國官方職責的費用，以換取女王交出王室資產的盈利收入。

英國女王從其私人收入中每年還給王子一筆錢，2011年支付了24.9萬英鎊。

當被問及這筆資金是否會繼續撥給時，白金漢宮只表示，女王私人出資資助的只是約克公爵辦公室開支。

愛潑斯坦的控告者的反應

安德魯王子在其聲明中表示，他願意在假使受到要求的時候，幫助任何適當的執法機構進行有關調查。

隨後，美國性侵未成年少女罪犯愛潑斯坦案受害者的一些律師敦促王子接受美國警方或美國律師的調查，為審理多起愛潑斯坦性侵未成年少女案提供證據。

其中有律師表示，將凖備向英國發出法律文件，迫使王子提供法律證詞，因為王子似乎可能掌握愛潑斯坦被控罪行的重要信息。

圖片版權 Reuters Image caption 在美國，又有一名女子公開站出來聲稱15歲時即被愛潑斯坦性侵。她的律師呼籲安德魯王子提供情況。

維吉尼亞·尤弗裏聲稱她17歲時被迫與王子發生3次性關係。但王子一直否認與她任何形式的性接觸或關係。

BBC王室事務記者喬尼·戴蒙德的分析：

這在現代歷史上對英國王室並非沒有先例。安德魯王子的公共生活現在暫時結束了。

雖然他的聲明說，在可預見的將來不再擔任官方職務，但是現在很難看出有什麼理由能讓他回到原來的位置上。

與BBC做的電視採訪幾乎被普遍視為一個失誤。那就是一場災難。

英國廣播公司的《全景》節目一直在深挖弗吉尼亞·尤弗裏的指控，並將很快播出這集節目。這會增加有關壓力，包括在紐約，一些律師在通過法律努力要求發佈更多與愛潑斯坦相關的文件。

有些人說，白金漢宮缺乏控制力，但英國王室不像一個公司或政府部門，有著消息傳遞的線路和由上至下的清晰指揮系統。過去幾個世紀以來，王子們總是各行其是。

目前存在著很多問題，無論是關於金錢，頭銜，軍事命令，贊助，還是如何加快改革，當然還有安德魯王子是否要幫助調查愛潑斯坦，並幫助愛潑斯坦的受害者。

現在這是一場徹頭徹尾的羞辱。在眾目睽睽之下，安德魯王子不得不試圖躲避公眾注意。

英國王室受到了震撼。