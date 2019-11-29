圖片版權 Reuters Image caption 2018年俄羅斯軍演中的榴彈炮。英國智庫說，俄軍的火力全面超過英國地面部隊，英國「在火力和射程方面全面落後」

聯合國秘書長曾警告說，冷戰「以猛烈的方式重來」，因為現在已經沒有了冷戰時期的升級管控機制。最近英國國防智庫警告，一旦戰爭爆發英軍和盟軍會被俄軍擊潰，引發大量關於北約和俄羅斯對抗的報道。

周三（11月27日）英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）發表報告說，凖備不足的英軍如果在東歐同俄羅斯軍隊作戰將會一敗塗地。

周四俄羅斯駐倫敦大使館表示，英國智庫的報告是渲染俄羅斯威脅的空洞言辭，並且批評了許多媒體報道渲染了俄羅斯和英國武裝衝突的可能性。

俄羅斯使館發言人說，他們認為聯合三軍研究所題目為「未來的火力：最大限度提高英國的戰術和戰鬥火力」的報告不過是軍事精英為英國增加軍費製造借口。

英國國防部8月的數字顯示，英國軍隊規模已經連續9年一直下降。英國議會下院的改革開支委員會說，國防部在今後10年武器裝備開支中至少有70億英鎊的空缺。

據認為，評估英軍的弱點的報告在英國大選前公布旨在給政界人士施加壓力，要求他們兌現關於擴充軍隊和改善武器裝備的承諾。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年俄羅斯兼併克里米亞成為北約安全的一個潛在的轉折點，俄羅斯被看作對歐洲的威脅

火力不夠「集束炸彈」補？

俄軍的火力全面超過英國地面部隊，英國「在火力和射程方面全面落後」，俄軍可以隨心所欲地用大炮打擊英軍。

據《每日電訊報》報道，報告建議英軍需要考慮使用有爭議的「集束炸彈」。雖然2008年在奧斯陸一百多個國家簽署了禁用集束炸彈國際協定，但如果需要在火力上同俄軍競爭，英國就需要重新考慮對該條約的義務。

不過英國國防部發言人說，聯合三軍研究所的報告比較片面，英國一對一地同俄羅斯發生戰爭的可能性微乎其微。英國和北約盟國密切合作，「裝備良好，能勝任主要的任務」。

英國國防部還表示，英國是北約歐洲盟國當中防務開支最多的國家，英軍裝備精良，可以在應對威脅，保衛英國和國外安全方面發揮主要作用。

2014：改變對俄戰略

圖片版權 MOD Image caption 2017年英軍被從德國調往愛沙尼亞，目前在那裏有800名英軍駐扎。

雖然報道都承認英國同俄羅斯在東歐發生的高烈度衝突的可能性極低，但從2017年開始英國派兵去愛沙尼亞駐扎，目前在那裏有800名英軍駐扎。

英國媒體報道提到未來在英國及其北約盟國在東線和俄軍作戰的假設，並說英軍和盟軍由於火力不足會遭遇慘敗，也引起俄羅斯媒體質疑。英國是北約成員國，討論英軍對俄軍作戰會令人聯想到北約可能有向東的作戰計劃。

北約文件顯示，2014年俄羅斯兼併克里米亞成為北約安全的一個潛在的轉折點，許多西方關於和政界人士認為俄羅斯兼併克里米亞改變了歐洲安全格局，北約應該對新形勢作出反應。

2014年北約除了強調2%的防務預算目標，還決定擴大北約反應部隊(NRF)的職能，建立了針對東線的快速部署聯合作戰部隊(VJTF)。兩年後北約又決定在波羅的海國家和波蘭部署3個營，30個戰鬥機中隊，以及30艘可調遣的軍艦。

圖片版權 AFP Image caption 聯合國秘書長古特雷斯警告說， 如果多邊主義失敗，世界將有墜入混亂狀態和新冷戰。

新冷戰重來「更猛烈」

北約自認為是維護世界穩定的支柱。西方國家認為，北約擴大有利於歐洲穩定，而莫斯科則認為北約擴大破壞了歐洲安全，而且是孤立俄羅斯的手段。

美國的學者和評論員說，在美國的國家安全決策圈越來越多人在討論大國角力和新冷戰，特別是涉及俄羅斯和中國的對抗言論。

布魯金斯學會的高級研究員奧漢隆（Michael E. O'Hanlon）認為，雖然北約需要加強軍事現代化努力，加強在波羅的海國家和波蘭部署，但是要避免那種時刻凖備同克里姆林宮對抗的思維狀態。

聯合國秘書長古特雷斯曾在談到中東緊張局勢升級時警告說，冷戰「以猛烈的方式重來」，因為在冷戰時期尚有防止風險升級的管控機制，但現在沒有這種保險機制。他說如果多邊主義失敗，世界將有墜入混亂狀態和新冷戰。他呼籲歐盟發揮主要作用，努力保留建立在規則基礎上的國際秩序。

古特雷斯最近接受媒體採訪時還說，美國和中國的技術爭奪造成的分裂和負面影響超過了冷戰。他說下一場世界衝突將在網絡空間開始。