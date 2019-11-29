倫敦發生持刀捅人恐怖襲擊事件數人受傷 一男子被警方擊斃
- 2019年 11月 29日
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倫敦警方說，當地時間周五（29日）下午約14點，市中心倫敦橋上發生持刀捅人事件，造成數人受傷。警方稱這是一起恐怖襲擊事件。
警方說，據信有數人受傷，武警開槍擊斃一名男子。
警方說，這名涉嫌男子當場死亡，據信他腰間捆著假冒爆炸裝置。
稍早，BBC記者John McManus報道，他看到倫敦橋上發生扭打，數名男子攻擊一名男子。警方趕到後向這名男子連開數槍。
社交媒體上的視頻顯示，涉案嫌疑人被數名路人按倒在地，隨後被警方開槍擊斃。路人四處散開躲避。
視頻顯示另一名穿著西裝和外套的男子從他身邊跑開，手裏拿著一把大刀。
警方說，倫敦橋火車站已經關閉，通勤列車不停此站。
首相約翰遜發推文表示，他一直在聽取有關這一事件的最新簡報，他對警方以及所有緊急服務部門作出的反應表示感謝。
他正在從他的選區趕回唐寧街10號首相府。