倫敦發生持刀捅人恐怖襲擊事件數人受傷 一男子被警方擊斃

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倫敦警方說，當地時間周五（29日）下午約14點，市中心倫敦橋上發生持刀捅人事件，造成數人受傷。警方稱這是一起恐怖襲擊事件。

警方說，據信有數人受傷，武警開槍擊斃一名男子。

警方說，這名涉嫌男子當場死亡，據信他腰間捆著假冒爆炸裝置。

稍早，BBC記者John McManus報道，他看到倫敦橋上發生扭打，數名男子攻擊一名男子。警方趕到後向這名男子連開數槍。

社交媒體上的視頻顯示，涉案嫌疑人被數名路人按倒在地，隨後被警方開槍擊斃。路人四處散開躲避。

視頻顯示另一名穿著西裝和外套的男子從他身邊跑開，手裏拿著一把大刀。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻顯示，在倫敦橋上，涉案嫌疑人躺在地上，被警方開槍擊斃。（英文）

圖片版權 @GeorgeBarden_ Image caption 恐襲事件發生現場。

警方說，倫敦橋火車站已經關閉，通勤列車不停此站。

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首相約翰遜發推文表示，他一直在聽取有關這一事件的最新簡報，他對警方以及所有緊急服務部門作出的反應表示感謝。

他正在從他的選區趕回唐寧街10號首相府。