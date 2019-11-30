英國倫敦恐怖襲擊 兇手在服刑期被提前釋放

圖片版權 Reuters Image caption 人們在倫敦橋上把一人按倒在地上

發生在周五（11月29日）英國首都市中心倫敦橋上的恐怖襲擊行動，顯然沒有在民眾心目中造成襲擊者所希望的恐慌心理。事件發生後，倫敦迅速恢復平靜，顯示了這個國際大都會不畏恐嚇的堅韌和勇氣。

周五因恐襲造成的公交系統延誤已經全面恢復，倫敦市中心的商業大街人潮攢動，沒有任何跡象顯示人們的生活受到前一天恐怖襲擊的影響。

襲擊事件共造成一名男性和一名女性死亡，三人受傷，而被警方在現場擊斃的襲擊嫌疑人的身份也被公之於眾。

倫敦警方剛剛公布了男性受害人的身份：25歲的傑克·梅立特（Jack Merritt），劍橋大學畢業生。

梅立特是為囚犯改造開設的課程協調人，而他參與的為改造監獄囚犯而設的項目，當天正在倫敦橋北部附近一幢大樓裏舉行大會。兇手汗則是參加這一大會的數十人之一。

襲擊者

圖片版權 Staffordshire Police Image caption 28歲的烏斯曼·漢2012年被判刑。

被警方擊斃的襲擊者，是28歲的烏斯曼·汗（Usman Khan）。他曾因參與策劃炸彈攻擊倫敦證券交易所被判刑。

烏斯曼·汗2012年被判刑八年。2013年，英國上訴法庭改判其16年有期徒刑，要求他至少坐牢8年。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻顯示，在倫敦橋上，涉案嫌疑人躺在地上，被警方開槍擊斃。（英文）

2018年12月他卻獲得釋放，但仍然屬於警方監控對象，身上帶有電子監控追蹤器。同時，他獲釋的條件之一還包括參加英國政府的囚犯改造學習班（Desistance and Disengagement Programme）。這一政府項目的目的旨在讓曾經參與恐怖主義活動的人能認識極端思想的危險，重新融入社會。

這樣一個有潛在危險的罪犯，究竟如何能躲過英國安保當局的監控，是目前各方提出的問題之一。

圖片版權 Reuters Image caption 英國警方搜查斯特拉福德地區的一個公寓樓。

BBC內政事務記者丹尼·蕭（Danny Shaw）提出疑問：當局是否察覺到襲擊者有任何值得警惕的信號？他是否見過不該見得人，是否策劃了這次襲擊？既然他身上帶有追蹤器，為什麼沒有察覺他行動異常？如果當局已經察覺，究竟採取了什麼行動？

正如英國《每日電訊報》在周六頭版上所寫：有關如何預防這樣的恐怖襲擊，將會有很多問題被提出來，而且這些問題一定需要找到答案。

應對恐襲

圖片版權 Steve Parsons/PA Wire Image caption 英國首相約翰遜到現場察看情況，他隨後表示，讓罪犯提前出獄的體制「沒有道理」。

在襲擊發生後，倫敦警方封鎖了倫敦橋周邊較大範圍。目前，警方仍然沒有全面解禁，正在繼續搜索，希望確保安全。

在案發現場附近的多條街道仍然封路。警方說，由於案發現場有人死亡，所以需要更長時間詳細徹查。

英國首相鮑里斯·約翰遜和倫敦市長薩迪克·汗都已經前往事發地點。約翰遜對英國公眾以及警方在事發後的迅速回應表示讚賞。

經過案發現場的民眾，也通過社交媒體發佈了許多照片，顯示倫敦橋上的路人如何迅速採取各種行動，控制嫌犯。報道說，其中一人是來自波蘭的廚師。

Image caption 英國多家報紙周六頭版讚揚倫敦民眾在恐襲發生時的勇敢行為。

約翰遜說：「這個國家永遠不會被這種攻擊嚇倒，也不會被分裂被恐嚇。我們的價值觀，我們的英國價值觀將佔上風。」

多方媒體報道說，因為事發現場民眾制止了襲擊者，才避免了更嚴重的傷亡情況。

周六的英國多家報紙，都在頭版讚揚關鍵時刻倫敦市民「英雄」行為。《太陽報》報道說，有六名倫敦金融城的工作人員「無私地冒著生命危險」與嫌犯搏鬥。

圖片版權 Alexander Carr Image caption 倫敦橋恐怖襲擊後，附近大範圍封路，目前仍有部分沒有解禁。警方表示需要徹查。

倫敦橋曾在2017年發生恐襲案，3名襲擊者開著貨車，在倫敦橋上高速衝上行人道撞倒5至6名途人，之後下車到附近的餐廳和酒吧以刀襲擊食客和途人，導致8人死亡、近50人受傷。3名襲擊者之後全被警方擊斃。

倫敦這一地標地點最新發生的恐襲事件，距離英國大選僅有不到2周的時間。