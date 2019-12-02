特朗普又來了：大選的英國和困窘的北約都捏一把汗

圖片版權 AFP

英國大選進入10天倒計時之際，美國總統特朗普12月2日晚抵達倫敦。他這次來倫敦不是對英國的國事訪問，而是出席在倫敦召開的北約特別峰會。東道主和北約盟國為何都惴惴不安？

今年7月特朗普對英國進行國事訪問時，女王伊麗莎白二世在白金漢宮設宴款待特朗普，皇城根外十幾萬人湧上街頭，不是夾道歡迎，而是高聲抗議。

那一次，特朗普一面挽著時任首相特里莎·梅的手，一面誇獎覬覦首相寶座的鮑里斯·約翰遜，感嘆如果是讓約翰遜來掌舵，英國脫歐早就搞定了。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年7月時任首相特里莎·梅夫婦與特朗普夫婦在唐寧街10號。

「英國大選 毋庸置喙」

這一次，特朗普又來了！他的「小弟」約翰遜已終嘗夙願搬進了唐寧街10號（首相府）。

約翰遜忙著為特朗普鋪設紅地毯之際，唐寧街10號的「內部消息來源」對英國發行量最大的小報《太陽報》吹風說，「特朗普什麼都可能會說，我們無法控制……距離投票日還有9天，這是一個非常不受歡迎的干擾，所以我們需要控制風險。」

唐寧街10號怕特朗普「幫倒忙」的擔心是可以理解的。就在一個月前，特朗普在英國脫歐黨領袖法拉奇主持的直播熱線節目中，毫不避諱地稱他的英國「小弟」約翰遜是首相的「最合適的人選」，還直接支招讓法拉奇和約翰遜「協調合作」，共同對付反對黨工黨領袖科爾賓。特朗普預測如果約翰遜與法拉奇聯手，將「無人能抵擋」。

特朗普口無遮攔的放炮，立刻被人抓住把柄，指責他「別有用心」，「赤裸裸的企圖干涉英國大選」。

特朗普抵達倫敦前夕，英國首相約翰遜在接受倫敦廣播公司（LBC）採訪時被迫表態說，「最好任何一方都不要參與另一方的競選活動」。

Image caption 英國首相約翰遜被迫表態說，"最好任何一方都不要參與另一方的競選活動"。

約翰遜稱，「我們與美國政府各個層面都有非常密切的關係和友誼，但是互相捲入對方的競選活動中，是我們作為親密盟友、朋友，傳統上都不會做的事情。」

民調顯示，約翰遜的保守黨遙遙領先反對黨工黨，而且領先的差距還在加大。特朗普為「小弟」搖旗吶喊，約翰遜不是不領情，而是怕適得其反，讓政治對手抓住話柄得不償失。

有些事只能說不能做，有些事只能做不能說。

北約生日 黯然低調

特朗普此次來倫敦是出席北約特別峰會，美國的北約盟國們也捏著一把汗。

今年恰逢北約成立70週年。70大壽，好好慶祝一下是應該的，但此次北約領導人的峰會卻異常的低調，會議組織者甚至不願意用「峰會」這個字眼。為何？

圖片版權 Getty Images Image caption 1949年美國時任總統杜魯門在北大西洋公約組織條約文本上簽字。

此前，北約倒是有高調的宣佈。北約所有成員國終於同意應該把國防開支提高到佔本國GDP的2%。北約成員國還同意採用新的費用分攤計算方式。按照新的算法，美國分攤的費用會下降，德國承擔的份額上升。

打著「美國第一」大旗上台的特朗普，3年來一直在逼北約其它成員國，特別是北約的歐洲「首富」德國多掏錢。來倫敦出席峰會前，特朗普當著德國總理默克爾的面說：「我不知道我們（美國）能從保護你們（歐洲盟國）中獲得多少保護」。

在特朗普眼裏，美國作為北約的成員，不是與歐洲盟國互為依托的相互保護，而是美國一直在出錢保護歐洲。

歐洲北約盟國終於同意提高國防開支，是特朗普逼出來的，但提高到GDP2%，是爭取到2024年實現的「目標」。北約盟國多掏錢的速度和幅度，能否堵住特朗普刻薄的嘴？歐洲盟國們心裏沒底。

一個「錢」字了得！但與錢相比，北約老大哥美國對北約的政治承諾是否仍能依靠？70年後的今天，北約面臨的何去何從的選擇，則是更嚴重的挑戰。

圖片版權 AFP Image caption 2018年北約部隊在新成員國立陶宛共和國舉行軍演。

「冷戰再起」 別樣感覺

1949年成立的北大西洋公約組織，簡稱北約，把跨大西洋的美國與歐洲盟國的防務安全直接拴在一起，對付共同的敵手，蘇聯和以它為核心的華沙條約組織，簡稱華約。

北約不但可以說是歷史上最成功的軍事同盟之一，也是第二次世界大戰以來西方民主體制的重要基石。

到了上個世紀90年代，沒費一槍一彈，北約的對手華沙集團解體，蘇聯東歐的共產體制崩潰。

北約乘勝東擴，原蘇聯的三個波羅的海衛星國，甚至原華沙集團總部所在的波蘭，都成了北約新的成員國，北約成員擴大到29個，北約的歐洲東部前沿伸展到距莫斯科城下1600公里。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界正在進入一場"新的冷戰"。但是，與1950年代的冷戰相比，"新冷戰"的面孔很不一樣。

領導「俄羅斯復興」的普京總統的不悅是可以想見的，俄國人的反擊也是必然的。俄國被指搞電子戰，插手美國、英國和歐洲其它北約盟國的選舉，搞文化滲透，甚至俄國的特工直接潛入英國投毒。

的確，許多戰略安全專家認為，世界正在進入一場「新的冷戰」。但是，與1950年代的冷戰相比，「新冷戰」的面孔很不一樣。

英國防務專家克拉克教授（Michael Clarke）對BBC分析說，北約成員擴大到近30個，其力量不但沒有增強，反而大大減弱了。原因就在於隨著成員國的增加，北約內部的政治和戰略利益的協調越來越困難。

克拉克教授說，在今後10-20年間，俄國讓北約不消停是可以肯定的，但如果俄國對北約構成重大的戰略挑戰，則一定是北約自身使然：「如果西方世界和西方民主體制不能有效地協調一致對付這個威脅，那麼俄國將在未來的歐洲安全中扮演舉足輕重的角色」。

圖片版權 Reuters Image caption 在特朗普眼裏，美國作為北約的成員，不是與歐洲盟國互為依托的相互保護，而是美國一直在出錢保護歐洲。

十字路口 何去何從

北約70週年特別峰會前夕，兩個重要的成員國，法國與土耳其爆發的爭吵，為這個判斷提供了最新的例證。

美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安10月份一個周末通話，特朗普就給土耳其進入敘利亞開了綠燈，不但讓在敘利亞北部的美國地面部隊的指揮官措手不及，也讓北約其它盟國對特朗普連個招呼都不打感到鬱悶。

土耳其軍隊隨即進入敘利亞北部地區展開地面軍事行動，打擊為美國與「伊斯蘭國」恐怖組織的交戰中立下頭功的庫爾德武裝。

法國總統馬克龍批評土耳其「在對我們利益攸關的地區未經協調發動進攻」，更把批評的矛頭對凖特朗普。

馬克龍指責特朗普是「第一個與歐洲盟友想法格格不入」的美國總統。在11月初接受英國媒體專訪時，馬克龍更是語出驚人，他稱北約內部缺乏戰略協調，正在經歷「腦死亡」。

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其與俄國軍隊在敘利亞北部邊界進行聯合巡邏。

北約盟國對馬克龍的「腦死亡」論仁者見仁，但馬克龍堅稱北約需要「警鐘」，而他很高興「警鐘」已經敲響。

馬克龍的「敲警鐘」也不能說是聳人聽聞。間跨歐亞大陸、戰略角色重要的北約成員國土耳其，執意要購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，就不能不讓北約其它盟國感到警覺。

北約面對的世界，與70年前成立之初已經是天翻地覆，與1990年代冷戰結束後相比也大相徑庭。特朗普的入主白宮和一年後可能的連任，更給這個跨大西洋的聯盟增添了無法預料的諸多變數。

可以說，北約已經走到了一個十字路口。北約領導人要做的是戰略性大思考：21世紀的北約應該扮演的角色和如何承擔這個角色。