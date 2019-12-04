Image caption 安娜說，她在性交過程中遭到揪頭髮、掌摑等暴力。

兩廂情願的性愛本來是兩性中最溫馨和親密的時刻。

然而，根據英國最新的調查發現，越來越多的女性表示她們在性愛中遭受無緣無故的性暴力。

這一現象令活動人士的關注，他們警告說，性愛中的暴力似乎正在變成一種常態。

根據BBC委托英國民意調查公司 Savanta ComRes所作的一項調查發現，在40歲以下的女性中，有超過三分之一的女性在兩廂情願的性生活中會經歷暴力傾向，包括：掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等。

其中，扼喉又稱窒息性做愛，有很高的危險性。

在性愛過程中，凡是經歷過這些性暴力的女性，無論他們是自願的還是不情願的，甚至是未經過任何警告的，有20%的女性之後感到害怕或是不開心。

安娜的故事

23歲的安娜今年剛剛大學畢業，她就有過這樣的經歷， 而且，不只一次。

她說，她曾在3次不同的做愛經歷中遭受過性暴力。

一開始，與她做愛的一名男子揪住她的頭髮，然後試圖用手掐她的脖子。

「我感到震驚。我感覺難受，並覺得面臨威脅，」安娜說。

她表示，如果有人在大街上對你掌摑或試圖掐你喉嚨，令你窒息，那肯定是人身攻擊。

安娜把這事跟朋友講了之後，才意識到性暴力的普遍性。

性暴力的普遍性

安娜說，許多與她發生過性關係的男子都試圖嘗試過一種或兩種以上的暴力手段。

其中一次，一名男子在毫無警告的情況下卡住她的脖子，令她窒息。

安娜說，「我知道有些女子可能會說她們喜歡粗魯的性愛。所以，一些男子就以為所有女人都是這樣。這就是問題所在。」

英國民意調查公司 Savanta ComRes調查了2000多名年齡在18-39歲的女性，看看有多少女性在性愛中遭遇過掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等性暴力。

調查結果發現，三分之一以上的女性（38%）遭受過性暴力。

慈善組織「女性司法中心」（The Centre for Women's Justice）告訴BBC, 這一數字顯示年輕女性面臨越來越多的壓力，屈服於暴力和危險的性行為。

該組織說，這在很大程度上是因為極端色情內容的普遍化和正常化的結果。

女性協助組織的負責人之一克萊爾表示，性暴力不應因為是兩廂情願的性愛就顯得沒有什麼大不了的。

艾瑪的故事

艾瑪30多歲。她在與自己長期伴侶分手後不久曾與一名男子有過一夜情。

在兩人的性愛過程中，該名男子在沒有任何警告的情況下，突然雙手掐住艾瑪的脖子，令艾瑪害怕與震驚。

但艾瑪當時沒敢出聲，因為她覺得自己當時的處境非常不利，萬一她的性伙伴對她下狠手該怎麼辦？

Image caption 該圖表顯示，經歷過掌摑、扼喉、堵嘴、吐口水等性暴力的女性中，有多少是被逼無奈、處於壓力後的行為。其中8%表示，每次都是；12%稱大多數時候；20%表示有些時候；56%稱從來沒有過；2%表示不想說。

艾瑪認為，這主要是色情暴力片的影響。

艾瑪覺得，男性在網上看了這樣的色情片後，希望能在現實生活中得到實踐。

性暴力成常態

史蒂文·波普是兩性關係的心理治療師。

他告訴BBC，他每天都碰到由於性暴力而造成不良影響的受害人。

波普表示，這就像是一個悄無聲息的流行病一樣。

有些人認為這很正常，所以就這樣做了。但其實它可以給人造成傷害。

他還說，對許多人來說，性暴力破壞了兩人的關係。而最糟糕的是，居然有人接受這種性暴力。

波普擔心，那些經常有性暴力行為的人不知道其潛在的風險和危害。

他說，「到我這裏接受治療的人，大多因為差點玩過了火。他們在窒息性做愛中差點失手，造成對方長時間失去知覺。」

「窒息性性愛有很高風險，但人們在置身其中時根本沒有考慮這一點，」波普說。

英國女性安全性愛活動人士麥肯奇（Fiona McKenzie）形容這一調查結果「尤其令人恐懼」。

她表示，有時女性一開始並沒有認識到這些行為屬於性暴力。

格雷絲的故事

圖片版權 LUCIE BLACKMAN TRUST Image caption 格雷絲·米利亞內（Grace Millane）可能是窒息性性遊戲的受害者。

麥肯奇注意到近年來，由於窒息性做愛而死亡的女性人數不斷上升。

它促使麥肯奇成立了一個「我們不同意這樣做」（We Can't Consent to This）的組織。

一年前，英國22歲的女孩格雷絲·米利亞內（Grace Millane）在新西蘭做背包客旅遊時通過網上約會APP認識一名男子，兩人之後回到酒店房間。從此，格雷絲就失蹤了。

後來，人們在奧克蘭的樹林中發現了她的屍體。

在審訊過程中，辨方律師稱被告並沒有謀殺格雷絲。 格雷絲是因為在激烈的性愛遊戲中意外窒息死亡。

麥肯奇表示，在許多這樣的犯罪案例中，被告往往以性愛是兩廂情願作為辯護借口。

安娜則表示，性愛已經變成了一個以男性為中心的色情遊戲， 讓女性無法享受。

安娜說，那些在性愛中使用暴力的男子都是普普通通的人。但他們的共同之處在於，他們經常觀看色情暴力視頻。

他們誤以為這就是女性想要的，他們根本不問對方是否同意。

如果你人在英國，並有過類似的經歷，需要尋求幫助，可以撥打BBC熱線：BBC Action Line.