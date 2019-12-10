英國大選：華裔嶄露頭角改變英國政治生態

近50萬華人常居英國，華人在英國的歷史也可以追溯到18世紀。多年來，英國華人參政卻十分鮮見。不過，這種現象正在悄然改變。

本周舉行的英國大選中有9位華裔參選人。他們來自不同的黨派 ——從保守黨、工黨、綠黨，再到脫歐黨。他們的背景也十分不同——從英國出生長大的BBC（British Born Chinese）到千禧年後從中國大陸來的新移民。某種程度上，這些華裔參選人的活躍，也是英國多樣政治生態的縮影。

新移民參政

Image caption 崔琦（Catherine Cui）對BBC中文說，正因英國政治"不成氣候"，才讓她下定決心進入政壇。

來自中國山東青島的崔琦（Catherine Cui）2003年在曼徹斯特大學和劍橋大學求學，曾供職於英國央行。她是人們印象中典型的新移民：中英文雙語交流，著裝打扮講究，從商重商。在本周的大選中，她是當前英國最具爭議的脫歐黨的唯一華裔參選人。

「英國浪費了3年多，還沒有成功脫歐，真讓人氣憤，」她對BBC中文說，正因英國政治「不成氣候」，才讓她下定決心進入政壇。「我們要把脫歐進行到底，脫歐後要與中國、新加坡和日本等東亞國家做更多生意。」一講到脫歐，催琦和脫歐黨主席法垃吉一樣滔滔不絶。

眼看大選迫在眉睫，崔琦不僅在自己的選區競選，還把海報貼到選區外的倫敦唐人街。她說，雖然唐人街的選民並不在自己的選區內，但親臨此，是想讓華人群體知道她願意在英國代表華人社區。

與崔琦大談英國脫歐後的商業機會不同，另一位新移民王鑫剛則更關注他的「地方政策」：治安、醫療和環境。出生在中國東北的王鑫剛2001年來到英國帝國理工求學， 畢業後從事工程與會計。在鄰居眼裏，他是不折不扣的「華裔好好先生」。

這已經是王鑫剛第三次參加大選。在華人中他算是「政治老人」了。從政前，王鑫剛工作之餘幫有意參加地方選舉的朋友派發傳單。時間久了，他也開始對在英國參政有更多了解。4年前，他受到朋友鼓勵參加大選。經過黨內面試、考核後正式被保守黨提名參選。

Image caption 這已經是保守黨的王鑫剛（中）第三次參加大選。在華人中，他算是「政治老人」了。

相比王鑫剛從下而上的參政，10歲隨父母從香港來英國的李澤文（George Lee）可謂是受到「欽點」。2010年，年輕的保守黨黨魁卡梅倫誓言將把保守黨從「噁心黨派」（nasty party）轉型成現代政黨。這對華裔是個良機。他在上議院提名華裔韋鳴恩成為男爵；在地方，卡梅倫鼓勵諸如李澤文這樣的少數族裔參選。

如今道來，似是多年往事。英國的脫歐不僅改變了這個國家，斷送了卡梅倫的政治生涯，也改變了李澤文的政治認同。「脫歐對英國極其具有摧毀性，」他在倫敦的一間酒館對BBC中文說。「如果約翰遜贏得這次大選，我在他任期內不會再次捲入政治。」

人生閲歷豐富的李澤文算是今年最有資歷的華裔參選人了。他的奇特經歷——出生在香港棚戶區，成年後加入警隊並成為首位華人總督察，53歲赴劍橋念博士——都是他獨特的「賣點」。與其他參選人不同，事業有成的李澤文對英國政治充滿著批判。「我討厭政治，更討厭政客。」

圖片版權 libdems.org.uk Image caption 人生閲歷豐富的李澤文算是今年最有資歷的華裔參選人了。他代表自民黨。

「中國是母親，英國是丈母娘」

北京近年活躍的外交政策讓中國成為幾乎每個國家不可迴避的話題。雖然今年英國大選更加偏重脫歐，但選後倫敦如何與北京打交道，如何處理香港、5G和華為等議題，無疑將擺在這些政客們面前。

有意思的，BBC中文記者採訪的幾位華裔參選人均表示若成功當選，願意將成為連接中國與英國的「橋樑」。

「看到（香港）正在發生的事情，我感到很難過，」今年29歲的保守黨參選人陸勤業（Johnny Luk）說，雖然中國有時備受爭議，但相比俄國與英國的關係，中英關係還是要好很多。「我希望能夠在中英間架起橋樑，增進雙方理解。」

圖片版權 Johnny Luk Image caption 今年29歲的保守黨參選人陸勤業（Johnny Luk）說。「我希望能夠在中英間架起橋樑，增進雙方理解。」

陸勤業的父親來自香港，母親來自台灣。可能因為他的華裔背景，常常被人問起他對中國的態度。「我長相是中國人，但我並不代表中國這個國家。我首先是英國人。我對我的血統感到驕傲，但這不代表我都同意中國的決策。」

王鑫剛與崔琦對中國的態度則更加實際。「我出生在中國，中國是我的母親；我現在英國定居，成家立業，英國好比我的丈母娘。我當然希望母親和丈母娘關係處理好，比如促進相互的投資和交流，」王鑫剛對BBC中文說。

王鑫剛坦言，作為成年後移民英國的華裔第一代，確實經常會有人「打探」他對中國的態度。不過他認為，相較於美國和澳洲，英國的態度更加開放。他說，英國言論自由的傳統，讓保守黨議員們對中國有不同看法變得很正常。

在脫歐黨的崔琦看來，中國是英國脫歐後的巨大市場和經濟機會。就她個人而言，第一代的中國背景也是十分正面，因為她既懂中國也了解英國。不過，政治畢竟不只是貿易。當被問及英國應該如何回應香港等「敏感問題」時，崔琦的回答也很有脫歐黨的特色：「香港的抗議，是一代年輕人的聲音沒有被聽到，就像英國支持脫歐的那些選民一樣。」

自民黨的李澤文則將英國社會對中國的討論理解為「文化衝突」。他認為，西方總是看到問題的一面。拿香港問題舉例，他認為人人都應當享有民主。作為曾經的警察，他工作的一部分是保護人們抗議的權利，但這不是縱容暴力。在他看來，相對西方國家的警察，近期香港警察的表現已經十分克制了。

華裔政客為何稀少？

圖片版權 Alan Mak Image caption 2015年，Alan Mak成為英國首位華裔議會下議院議員。

2015年，Alan Mak成為英國首位華裔議會下議院議員。相較南亞裔在英國政壇的活躍，華裔卻很少出現在主流政治階層中。

這多少與華人文化有關，但也與華人社群在英國的分佈密不可分。「在英國，華人並不聚居，而是分散在全國各地，沒有一個核心的群體。」有一半華人血統的工黨參選人莎拉·歐文（Sarah Owen）對BBC中文說，這樣的人口分佈就讓組織動員工作變得十分困難。

歐文說，在英國無論種族背景，參與政治十分容易。不過，英國的華裔在草根階層十分活躍，但到了前線政治，就並不是那麼回事了。

圖片版權 Sarah Owen Image caption 一半華人血統的工黨參選人莎拉·歐文（Sarah Owen）說，英國的華裔在草根階層十分活躍，但到了前線政治，就並不是那麼回事了。

這就是為何近年人們對華人參政給與了更大的關注。「邁出第一步總是最困難的，尤其對那些來自並沒有從政傳統的社群（包括英籍華人社群）而言，」Alan Mak對BBC中文說，隨著越來越多的華人來英國定居，華裔二代和三代的數量也在增加，今後會有更多的華人加入政治。「榜樣也越多越好。」