圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜證實了戰勝危機的生存能力--英國選民投票支持出任首相

鮑里斯·約翰遜出任英國首相，入主唐寧街10號。

其實，這是戲稱「金毛怪咖」的約翰遜「二進宮」。

2019年7月10日，約翰遜作為保守黨領袖取代卸任的特雷莎·梅，首次進入唐寧街。當時批評人士抱怨，約翰遜這位首相只是由16萬保守黨黨員投票選出的。

在周四（12月12日）大選中，英國選民給約翰遜「點了讚」。

約翰遜記者出身，後投身政壇。職業生涯自始至今不乏大大小小的風波、危機、緋聞。當初獲選保守黨黨魁時，一眾批評人士堅信，他不可能長期掌權。

但是，事實證明，約翰遜有能力戰勝危機、保存自身。他是怎樣走到今天的呢？

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜作為政客的成功很大程度上歸功於他的人氣

四海為家「富二代」

鮑里斯·約翰遜自稱「歐洲懷疑論者」--反對歐洲一體化。但是，回顧他的家庭出身、人生經歷，很難讓人相信他是孤立主義者。

約翰遜的曾祖父是土耳其記者；他生於紐約；父母分別是外交官、藝術家，一家人曾在美國、英國、布魯塞爾生活。

約翰遜就讀伊頓公學，之後進入牛津大學，其間曾擔任牛津大學辯論社主席。

圖片版權 Reuters Image caption 1983年，約翰遜進入牛津學習古典文化。大學期間約翰遜出任牛津大學辯論社主席，該辯論社被譽為英國政治家的搖籃

「妙筆生花」小記者

做記者時，約翰遜屢次引發爭議。1987年，新出道的約翰遜擔任《泰晤士報》記者，沒多久就因編造引語被炒魷魚。

後來約翰遜出任立場比較保守的《每日電訊報》駐布魯塞爾記者。

BBC政治事務副主編皮納（John Pienaar）形容，約翰遜的新聞報道「把事實與歐洲懷疑論者的想像巧妙地結合在一起」。

約翰遜當年執筆的一篇報道宣稱，布魯塞爾聘用專業嗅探「確保歐盟糞肥味道一致」。

皮納說，約翰遜還報道過「香蕉太彎不合法、避孕套尺寸不達標」等等。

那些故事或許也是先兆--約翰遜在未來的政治生涯中成為脫歐領軍人。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜記者出身

「煽風點火」筆桿子

從布魯塞爾回到英國，約翰遜出任《每日電訊報》專欄作家，後來擔任右翼雜誌《觀察家》主編。

這期間，約翰遜屢次得罪特定讀者群。他曾用貶義詞形容非洲人；曾說單親媽媽的孩子「缺乏教養，愚昧，粗野，私生」。

但是，在他掌門期間，《觀察家》發行量大增。伴隨著新聞生涯的蒸蒸日上，約翰遜涉足電視，主持BBC熱門秀《新聞問答》。該欄目本周一集，主持人和嘉賓一邊解讀新聞時事，一邊斗機智、抖包袱。

許多觀察人士認為，約翰遜的「口無遮攔」的言論、觀點或許給他惹火燒身，但同時也為他積攢了人氣。

這為他今後在政壇走紅搭好了台。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年倫敦奧運會把約翰遜推到了全世界的聚光燈下

「我就是我」鮑里斯

2001年，約翰遜當選保守黨議員，代表距離牛津不遠的亨利（Henley）選區。2008年約翰遜當選倫敦市長。

2012年倫敦主辦奧運會。儘管組織工作與市府無關，但是，時任市長的約翰遜成了無頭銜的奧運形像大使。一場體育盛事讓世界認識了約翰遜。

約翰遜主管倫敦期間出台諸多抓眼球的政策，其中之一是20107年7月推出的「鮑里斯單車」。

倫敦共享單車計劃用市長大人的「小名」命名，充分體現約翰遜既是政客、又是明星人氣高到了什麼程度。

約翰遜本人經常親自做宣傳，還曾和好萊塢明星「終結者」施瓦辛格一起騎著鮑里斯單車上街。

不過也有批評人士指出，共享單車根本不是約翰遜的構思，那是前任倫敦市長宣佈的計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦的共享單車被親切地成為「鮑里斯單車」

脫歐團隊領頭人

約翰遜的某些政策也曾受到廣泛批評。比如，修建一座橫跨泰晤士河的花園橋，紀念已故的戴安娜王妃。花了7000萬英鎊之後，這個宏大計劃最後不了了之。

不過這時候，約翰遜已經重返議會--他在2015年大選中再次當選議員。

2016年公投前，約翰遜在脫歐這個問題上的立場相當不明確。他曾在報紙上發表文章主張英國必須脫離歐盟，但同時又草擬了另外一篇稱英國必須留在歐盟。

關鍵時刻，約翰遜選擇支持脫歐，這就意味著他站在了時任首相卡梅倫的對立面。

脫歐派贏得公投後卡梅倫辭職，約翰遜參選保守黨領袖。不過那一次，特雷莎·梅勝出--所有其他候選人都在投票前退出競選。不過，為了「表彰」約翰遜作為脫歐派領頭人作出的貢獻，梅政府任命他為外交大臣。

圖片版權 PA Media Image caption 約翰遜和其他脫歐派在公投拉票時作出不實宣稱：英國全民保健系統將每周拿到額外的4億6千萬美元

脫歐公投拉票期間，約翰遜的名字和一個不實口號掛上了鉤：脫離歐盟，英國每星期將省出3億5千萬英鎊投入全民保健系統。

不過，這並沒有破壞他在脫歐支持者眼中的形像。後來約翰遜退出梅內閣，他說，梅首相和布魯塞爾談判應該更「大膽」。

出任保守黨領袖/英國首相之後，約翰遜從來沒有排除英國不會無協議脫歐的可能性。

他曾堅稱，如果保守黨在本屆大選中贏得多數，英國一定將在2020年1月31日離開歐盟。

在脫歐路上蹣跚掙扎三年依然無果的英國，觀點鮮明、演技高超能成為拉票的強大武器。

約翰遜的職業生涯充分證明，這兩項都是他的強項。

不過，歷史將評價、後人將記住的可能會是，約翰遜有沒有兌現承諾、「搞定脫歐」。