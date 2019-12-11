圖片版權 Getty Images Image caption 一張年幼男孩躺在醫院地上的照片，如何在英國大選前引發一場假消息戰。

在2019英國大選的最後關頭，一張照片將英國全民醫療保健系統（NHS）推上了風口浪尖，也為現任首相約翰遜（Boris Johnson）的競選之路帶來了艱難的一天。

英國媒體近日曝光了一張年幼男孩躺在醫院地上的照片。在隨後面對記者採訪時，首相約翰遜稱沒有看過這張照片，並拒絶記者在現場用手機向他展示。

你的器材不支持播放多媒體材料 約翰遜拒絶觀看照片，這一幕引起了爭議。（英文）

利茲總醫院（Leeds General Infirmary）向4歲男孩傑克的家人道歉，傑克因疑似肺炎入院後被拍到睡在醫院的地板上。

醫院的首席醫療官員伊維特·奧德（Yvette Oade）醫生說，她對當時沒有牀位感到「非常抱歉」，因為該院的牀位「需求極高」。

英國1948年成立的NHS近年一直面臨著資金不足、質量下降的危機。

儘管有這樣的聲明，社交媒體上還是有很多帖子聲稱這張照片是偽造的。那麼這些說法從何而來呢？BBC事實查核（Reality Check）和國際媒體觀察（BBC Monitoring）團隊調查了一番。

圖片版權 PA Media Image caption 現任首相約翰遜因「拒看醫院男孩照片」而遭到批評。

這張刊登在《約克郡晚報》（Yorkshire Evening Post）和《每日鏡報》（Daily Mirror）頭版的照片，是傑克的母親拍的。

她說，傑克一到醫院，就被安排了牀位和氧氣，但幾小時後，牀位又給了另一位病人。傑克在四個多小時中沒有牀位。

他的母親說，她隨後用大衣為她的兒子做了一張臨時的牀，並拍下了照片。

周一，英國獨立電視台（ITV）的一名記者試圖用手機給約翰遜（Boris Johnson）看這張照片，但約翰遜最初拒絶觀看。

這段視頻僅在推特上就被播放了數百萬次。

三條受到質疑的帖子

在約翰遜拒看照片事件發生後的幾個小時內，一篇文章出現在臉書（Facebook）上。發佈者聲稱，自己的「好朋友」是利茲醫院的一名資深護士，是男孩的母親策劃了該照片併發送給媒體。這個帖子稱，事實上，男孩當時配有一輛醫院的兒童推車。

它第一次發佈在臉書上的時間是12月9日18點30分。這篇帖子被分享了至少2萬次，現已被刪除。

Image caption 這篇帖子被分享了至少2萬次，現已被刪除。

BBC《新聞之夜》（Newsnight）採訪了這個賬號的所有者。她說，實際上他沒有好朋友在利茲醫院擔任資深護士。

這名不願透露姓名的50多歲的婦女說，她在周一下午接受了一個自稱是老校友的人的好友邀請。儘管不認識他，她還是接受了邀請，然後查看了其社交媒體頁面。

她看到了關於醫院的帖子，就把它複製粘貼到了自己的賬戶裏。她說，自己的帖子突然走紅讓她懷疑自己是一起協同陰謀的受害者。她現在已註銷了她的社交媒體賬號。

在幾個小時後的周一晚間，在推特（Twitter）上出現了與最初臉書帖子措辭相同的推文。

這些推文被《每日電訊報》（Daily Telegraph）專欄作家艾莉森·皮爾森（Allison Pearson）和保守黨政客邁克爾·法布裏坎特（Michael Fabricant）等人轉發後，獲得了更廣泛關注。

臉書隨後表示，上述帖子被事實核查機構Full Fact認定為虛假，因此將提醒讀者。

「所以如果它仍然被分享，它現在會在人們的信息流（news feeds）更靠後的位置，同時會有一個灰色的標記顯示出『假消息』，並將其外鏈到Full Fact的帖子。」

在另一個帖子中，作者則稱男孩旁邊的物體是一張牀，所以這張照片是偽造的。但醫院在向傑克家人道歉時表示，那裏沒有牀位：「我們非常抱歉，病房只有椅子，沒有牀位。」

這一指控最早是在臉書上一個支持英國脫歐的群組中發佈的，並被類似的賬號分享。然後它也出現在了推特上。

Image caption 一名自稱是前兒科護士的賬號，根據男孩使用的氧氣面罩類型對這張照片提出了質疑。

第三條推文據稱來自一名前兒科護士。她根據男孩使用的氧氣面罩類型對這張照片提出了質疑。

「如果一個孩子需要那麼多氧氣……他會有一個插管，被人扶著頭向上。」

這條推文已經被刪除，它被轉發了529次，點讚739次。

其作者——一個名為「PickleBertie」的Twitter賬戶也已被關停，但存檔頁面顯示其具有高度匿名性，僅有一張普通的狗的照片和一面英國國旗，沒有任何個人信息。