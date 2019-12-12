英國大選2019： 選民開始投票 將決定國家未來走向

圖片版權 PA Media Image caption 英國舉行大選，英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭650個選區的投票站於格林尼治時間2019年12月12日早上7點開放。

英國在不到5年的時間裏第3次舉行全國大選投票。

本次大選投票是近100年來首次在12月舉行。上兩次大選分別在2015年和2017年舉行。

英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭650個選區的投票站於當地時間時間2019年12月12日早上7點開放。

投票將於當天晚22點結束後，計票工作將立即開始。大部分結果將於當地時間12月13日（周五）凌晨公布。

這次大選總共將選出650名英國下議院議員，根據大選採用的簡單多數票勝出的制度選出各個選區獲勝的候選人。

你的器材不支持播放多媒體材料 90秒看懂英國怎樣選出領導人

2017年，英格蘭東北部的紐卡斯爾中心是第一個宣佈投票結果的選區，在投票結束約一小時後即宣佈選舉結果。

大選規則

英國的大選通常每4至5年舉行一次。但是，在2019年10月，議員們投票支持在幾年內第二次舉行打破慣例時間的投票選舉。這是自1974年以來的第一次在冬季舉行大選，也是自1923年以來首次在12月份舉行大選。

任何年滿18歲的登記選民都有資格投票，只要他們是英國公民或符合條件的英聯邦或愛爾蘭共和國公民，並且事先登記投票。大選投票登記早已於11月26日結束。

有關投票地點的詳情，可在英國選舉委員會網站上查閲，並列在發給登記選民的投票卡上。

人們不需要投票卡就能投票，但需要在當地投票站提供姓名和地址。人們一次只能投票給一位候選人，否則他們的選票將不被計算在內。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 鮑里斯·約翰遜首相一早已經投了票。他帶著他的狗迪倫和他一起去了威斯敏斯特的一個投票站。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 工黨領袖傑里米·科爾賓在倫敦北區投票站投票。

鮑里斯·約翰遜首相已經投票。他帶著他愛犬迪倫和他一起去了倫敦威斯敏斯特的一個投票站。

蘇格蘭民族黨領袖尼古拉·斯特金一早也在格拉斯哥投了票。

工黨領袖傑里米·科爾賓、自由民主黨領袖喬·斯溫森、綠黨聯合領導人喬納森·巴特利和威爾士黨的領袖亞當·普萊斯陸續在投票站投票。

英國脫歐黨領袖奈傑爾·法拉奇以郵遞方式投了票。

Image caption 蘇格蘭民族黨領袖尼古拉·斯特金一早也在格拉斯哥投了票。

圖片版權 Reuters Image caption 自由民主黨領袖喬·斯溫森在丈夫陪同下，走訪格拉斯哥。

投票站內不許拍照

在投票之前，選舉監督機構已經提醒選民，不允許在投票站內自拍和拍攝其他照片，類似舉動可能違反法律。

許多人已經通過郵寄方式在自己支持的候選人的名字旁邊打了一個叉（等同於打勾）。兩年前，超過700萬人使用了郵寄方式投票。

申請郵寄選票但尚未將選票寄回到選舉辦公室的人，必須在12日當天晚22點前將選票寄達選舉辦公室。或者，他們可以在投票結束之前，親手將其交給當地的投票站。

根據BBC的天氣預報，周四是該國許多地區的一個多雨的日子，蘇格蘭首府愛丁堡的最高氣溫為5攝氏度，威爾士首府加的夫為9攝氏度，北愛爾蘭首府貝爾法斯特為7攝氏度，首都倫敦為8攝氏度。