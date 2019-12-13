圖片版權 EPA Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜發表勝選演講後，攜女友西蒙茲回到唐寧街10號首相府

英國大選揭曉，首相約翰遜和保守黨大勝，周五（12月13日）英國不少報刊加印「延遲版」，頭版有歡呼也有克制。

《金融時報》宣稱，鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）冒險一搏的競選策略得到了「令人驚嘆的」巨大回報，而這主要歸功於絶大部分公眾接受了他的競選口號：完成脫歐這件事。

《每日郵報》說，「歡欣鼓舞」的約翰遜帶領保守黨一舉奪得歷史性勝利，「為英國最終脫離歐盟鋪平了道路」，並喜洋洋地宣稱這也意味著不可能有第二次脫歐公投。

該報說，保守黨的斬獲應部分歸功於「完成脫歐這件事」的競選口號，因為這句話在不少關鍵選戰中摧毀了工黨的支持基礎，令工黨領袖科爾賓「顏面掃地」。

該報說，選舉結果是選民對科爾賓代表的社會主義理念和主張做出的判決，並預言圍繞新黨魁的產生工黨內部將有一場」內戰「。

Image caption 《每日郵報》（Daily Mail）12月13日周五凌晨5點加印版。《每日郵報》說，"歡欣鼓舞"的約翰遜帶領保守黨一舉奪得歷史性勝利，"為英國最終脫離歐盟鋪平了道路"。

Image caption 倫敦的《地鐵報》（Metro）也出了加印版

倫敦免費的《地鐵報》頭版是「喜不自禁 」的約翰遜攜伴侶凱瑞·西蒙茲（Carrie Symonds）到西倫敦自己的選區辦公室等待開票結果。

投票結果對鮑里斯而言是壓倒性的勝利，也是保守黨自1987年來取得的最大勝利。

Image caption 《太陽報》（Sun）取「第一女友」的角度

小報《太陽報》周五清晨6點加印版頭版也用了約翰遜和女友手拉手去等開票結果的照片，標題"Carrie on Boris"是雙關語，借著英國60年代搞笑電影的片名《Carry on ...》調侃了一下，意思是「首相和女友接著幹下去吧」。

大標題下面是一行小字：「保守黨取得壓倒性勝利......（工黨領袖）科爾賓騎上自行車逃離」。

《太陽報》把最大反對黨工黨的慘敗稱為科爾賓的「災難」。

報道說，最終結果大出保守黨喜出望外，比原來預計的好得多。該報社評說，」英國好樣的，鮑里斯好樣的「，還直言希望科爾賓和他的」弱智信眾「一敗塗地。

Image caption 《每日鏡報》（Dail Mirror）正常出刊的頭版，付印時還沒有開票。

《每日鏡報》（Daily Mirror）支持工黨。它的頭版語氣較凝重，沒有欣喜、鼓舞、完勝之類的詞。

頭版大標題：聖誕前的噩夢。

它說在科爾賓領導下工黨目睹了「1935年以來最壞的結果」。

它還預計」聖誕前的噩夢「意味著今後數年英國將歷經」保守黨地獄「的渡劫。

Image caption 《每日快報》（Daily Express）毫不掩飾自己的立場和興奮

《每日快報》（Daily Express）宣佈：「英國雄獅為鮑里斯和脫歐咆哮！」

這份小報歡呼」尊重脫歐公投結果的議會「獲得決定性勝利，封面照片是鮑里斯得知選舉結果後，「帶著勝利的自豪」，在西倫敦自己的選區向支持者發表講話。該報稱保守黨 和約翰遜取得了「歷史性的壓倒性的」勝利。

Image caption 《泰晤士報》頭版還是投票日的投票站民意調查結果顯示，保守黨勢必取得1987年以來最大的勝利，而工黨則將目睹可能是80多年來最慘的敗績。

《泰晤士報》認為脫歐和約翰遜重新勾畫了英國選舉版圖，搗毀了工黨在英格蘭北部和中部地區」紅牆守護「的大本營。

該報還預計倫敦和愛丁堡將圍繞第二次蘇格蘭獨立公投而變得關係緊張。

Image caption 《金融時報》保持了一貫的冷靜超脫風格，頭版頭條稱預測數據是約翰遜的後盾、佐證

Image caption 《衛報》（The Guardian）也沒等投票結果揭曉就付印了。

《衛報》（The Guardian）頭版頭條還是前一天（12月12日）投票站出口民意調查結果。

截至發稿時，該報報道說，如果工黨遭到「慘敗」，科爾賓「可能受到辭職壓力」。

科爾賓本人已經表示無意帶領工黨參加下一次選舉。

《衛報》說選舉結果對科爾賓是」毀滅性的失敗「，也是對他提出給英國帶來」真正改變「的政綱的拒絶。

《每日電訊報》（Daily Telegraph）斷言科爾賓已經把自己作為最不受歡迎、最不成功的工黨領袖寫入現代歷史。

Image caption 《獨立報》網絡版主頁稱約翰遜「勢將帶領保守黨斬獲撒切爾（首相）以來最大的議會多數」

蘇格蘭的《論壇報》警告說，蘇格蘭民族黨大勝，意味著憲法危機可能正在醞釀。

《每日紀事報》（Daily Records）驚呼」英國瀕臨分裂邊緣「。