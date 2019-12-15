Image caption 英國大選後，蘇格蘭民族黨領袖，蘇格蘭首席部長斯特金證實她要正式要求授權給蘇格蘭議會舉行蘇格蘭獨立的公投。

英國大選保守黨獲勝，似乎解決了脫歐前景明朗化問題，但也為蘇格蘭獨立努力注入新動力，重新復活了2014年蘇格蘭獨立公投前出現的防務難題，即英國核威懾何去何從的問題。

英國國會議員麥克尼爾（Angus MacNeil）認為，如果英國首相對蘇格蘭民族黨舉行獨立公投的計劃置之不理，就應該製造一個在整個蘇格蘭舉行中期選舉的局面，為獨立爭取民意。

這位蘇格蘭民族黨內的資深成員說，如果英國首相不允許蘇格蘭舉行第二次獨立公投的話，蘇格蘭民族黨48名議員只要辭去在議會中的席位，就會引發一場憲法危機。

麥克尼爾認為，在蘇格蘭舉行一場中期選舉就可能變成取得獨立授權的選舉。那樣一來，英國議會下院就在保守黨剛剛取得大選勝利後陷入混亂。

麥克尼爾說，如果英國首相約翰遜不理睬他們要求舉行獨立公投的第一個計劃，即在今後5年不舉行公投，那麼他就支持上述的第二個計劃。

蘇格蘭獨立新動力

周五（12月13日）約翰遜首相在大選後同蘇格蘭首席部長，蘇格蘭民族黨領袖妮古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）通話時表示反對舉行第二次獨立公投。他說「應該尊重」5年前蘇格蘭公投選舉的結果。

圖片版權 UK Parliament Image caption 英國國會議員麥克尼爾認為，如果英國首相對蘇格蘭民族黨舉行獨立公投的計劃置之不理，就可以通過在蘇格蘭製造中期選舉的局面，為獨立爭取民意

在剛剛舉行的英國大選中，蘇格蘭保守黨議員一半落選，而在蘇格蘭民族黨新增13個議席。蘇格蘭民族黨贏得蘇格蘭45%的選票，而約翰遜的保守黨得到43.6%。

不過，支持蘇格蘭留在英國的游說組織負責人納什（Pamela Nash）說，儘管大選中蘇格蘭民族黨席位增多，但是大部分蘇格蘭人（54%）都沒有支持主張獨立的政黨。

選後，斯特金證實她要正式要求授權給舉行公投。蘇格蘭民族黨領袖斯特金說，由於大選結果，約翰遜首相不能再對蘇格蘭人說，他們可以投票選蘇格蘭民族黨，但可以對他們的要求置之不理。

不過麥克尼爾一直要求斯特金在英國政府拒絶舉行蘇格蘭獨立公投的情況下考慮其他選項。

1998蘇格蘭法令

1998年英國議會通過的蘇格蘭法令規定了蘇格蘭自治和重建地方議會事宜，具體規定了哪些權力屬於英國政府，哪些權力被下放到了蘇格蘭議會。

根據蘇格蘭法令第30條規定，英國女王可以改變法令的有關規定，允許舉行蘇格蘭獨立公投。簡而言之，第30條規定及允許蘇格蘭議會再次舉行公投。

如果蘇格蘭要舉行如2014年那樣的獨立公投，蘇格蘭首席部長斯特金需要得到根據蘇格蘭法令第30條發出的授權令。

圖片版權 AFP Image caption 英國有4艘可疑攜帶核彈的前衛級核潛艇

麥克尼爾說，約翰遜首相需要接受我們的民意大於他的民意的現實，他最好允許舉行一次公平和公開的公投，「如果他對蘇格蘭表現得像獨裁者，他會更難以服人。」

英國議會蘇格蘭民族黨領袖布萊克福德（Ian Blackford）說，這關係民主制度。蘇格蘭已通過投票表明，不會讓約翰遜把他們強行帶離歐盟。

「三叉戟」核威懾

2014年蘇格蘭85%的選民參加了蘇格蘭獨立公投，44.7%的人支持蘇格蘭從英國獨立，55.3 %的人反對。在那次投票前夕，英國政府已考慮過蘇格蘭獨立後從蘇格蘭撤出部署在那裏的"三叉戟"核威懾系統的可能性。

按照蘇格蘭法令，蘇格蘭政府沒有防務權力，蘇格蘭基地以及海上的防務開支均由倫敦負責。因此蘇格蘭獨立問題也涉及到英國「三叉戟」核威懾系統。

在蘇格蘭法斯蘭的皇家海軍基地是4艘前衛級核潛艇的母港。前衛級核潛艇每艘裝備有16枚三叉戟2多彈頭型洲際彈道導彈，加上核彈頭就構成英國具有第二次打擊能力的核威懾。自1998年英國能攜帶核彈的戰略轟炸機退役後，海基潛射彈道導彈成為英國唯一的核威懾形式。

蘇格蘭民族黨一直反對在蘇格蘭大城市附近部署核武器，他們希望在獨立後把英國的核武器從蘇格蘭撤走。不過《衛報》分析文章認為，即使蘇格蘭獲得獨立，也會面臨來自北約和美國的壓力，要蘇格蘭允許「三叉戟」核威懾系統繼續被部署。

今年八月，英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的查默斯教授（Malcolm Chalmers）在報告中說，如果皇家海軍在蘇格蘭獨立後被迫撤出法斯蘭基地，在英格蘭南部重新部署，費用會高達30億英鎊，而且會遭到基地附近居民反對。