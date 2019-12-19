英國呼籲中國遵守聯合聲明 維護香港自由繁榮

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年9月，香港抗議示威者舉著美國國旗和英國國旗希望國際社會關注香港的民主與自由。

周四（12月19日）是中英聯合聲明簽署35週年紀念日。英國外相多米尼克·拉布（Dominic Raab）發表聲明。

他在聲明中表示：「英國和中國簽署的這一協議明確規定香港的高度自治、權利和自由50年不變。中國執行這一協議，包括確保言論自由、獨立司法和法制是維護香港繁榮和生活方式的關鍵。」

聲明還表示：「香港正在經歷主權移交以來最大的動蕩。作為聯合聲明簽署國，英國恪守自己的承諾，支持在一國兩制架構下執行聯合聲明。要保證香港未來成功和穩定，唯一的途徑就是通過切實的政治對話尊重並重視香港人的合法關切。」

圖片版權 AFP Image caption 1984年12月19日英國首相撒切爾夫人與中國總理趙紫陽簽署中英聯合聲明

中英聯合聲明

1984年12月19日，時任英國首相撒切爾夫人與中國總理趙紫陽，在北京簽署了《中英關於香港問題聯合聲明》。

35年前中英雙方簽署的這一聯合聲明，旨在維持香港的繁榮與穩定，以及兩國關係的鞏固與發展，其中提及香港作為特別行政區的方針政策，包括以下幾個關鍵點：

香港享有高度的自治權

香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。現行法律基本不變

香港的現行社會、經濟制度不變；生活方式不變。香港依法保障人身、言論、出版、集會、結社、旅行、遷徙、通信、罷工、選擇職業和學術研究以及宗教信仰等各項權利和自由。私人財產、企業所有權、合法繼承權以及外來投資均受法律保護。

香港特別行政區可同聯合王國和其他國家建立互利的經濟關係。聯合王國和其他國家在香港的經濟利益將得到照顧。

香港特別行政區的社會治安由香港特別行政區政府負責維持

中國將以基本法規定這些基本方針政策，並在五十年內不變。

歷史文件？

英國外交大臣拉布的此番聲明，延續的是英國對香港一貫的立場與政策。

香港正在經歷主權移交以來最大的動蕩 英國外交大臣, 多米尼克·拉布

今年6月開始香港持續的抗議以及其後愈演愈烈的警民暴力衝突，都曾是英國政界在自身脫歐問題之外的一個重要關注點。

英國首相鮑里斯·約翰遜在12月大選之前，曾透過發言人表示對香港的暴力「非常關注」，並促請有關各方和平克制，相信「政治對話是唯一的出路」。

約翰遜在2017年擔任英國外交大臣期間，適逢香港主權移交20週年。他當時發表聲明表示英國與中國在《聯合聲明》中對香港的承諾仍然與20年前一樣有力。

然而，中國外交部發言人陸慷當時卻回應說：「現在香港已經回歸祖國懷抱20年，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。」

圖片版權 AFP Image caption 1984年12月19日，英國首相撒切爾夫人會見中國領導人鄧小平。

對此，英國一直堅持，這份聲明作為國際條約，至今仍然有效。

美國與英國持相同態度。美國國會在今年11月通過的《香港人權與民主法案》經總統特朗普簽署成為法律後，中國方面提出強烈抗議，批評美國干涉中國內政。

美國國務院發言人表示，香港的自治，香港遵循法制以及對保護公民權利的承諾，「都是根據美國法律，香港保有其特殊地位的關鍵」。

這位發言人還說：「正如美國政府多次強調的，中國共產黨必須信守給香港人民的承諾，而他們唯一希望的，就是在中英聯合聲明這份在聯合國登記的條約下所享有的自由和權利。」