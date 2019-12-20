英國議會表決脫歐協議 載入歷史的重大日子

圖片版權 AFP Image caption 周五（12月20日），英國議會就首相提交的脫歐協議草案表決。在議會有80個多數席位的保守黨，應該能讓法案輕鬆通過。

英國議會就首相鮑里斯·約翰遜達成的脫歐協議進行辯論投票表決，一旦通過將確保英國在明年1月31日脫離歐盟。

首相約翰遜提交給議會表決的這一脫歐協議草案，將禁止政府將脫歐過渡期時間延長到2020年以後。

約翰遜說，法案得以通過將結束「一拖再拖」的局面，給出脫歐程序一個「明確的時間表」。

不過反對約翰遜此舉的議員表示，這一草案令英國未來增加不確定性，而且英國需要多年才能與歐盟達成貿易協議。

約翰遜領導的英國政府堅持表示，與歐盟的貿易協定一定會在過渡期，即2020年內達成。

這份交給英國議會表決的脫歐草案，原本在今年10月就要開始實施，也獲得了議會議員的大多數支持，卻因當時議會不同意在三天時間內完成立法，被政府撤回。

工作重點

周四（12月19日），英國女王在新一屆議會致辭時，列出了剛剛以多數票當選的約翰遜政府在接下來一年中的工作重點。

在上周（12月12日）舉行的英國大選中，約翰遜領導的保守黨贏得大多數議席，因此外界普遍預計他與歐盟達成的脫歐協議，在周五的投票中將輕鬆獲得通過。

英國政府表示，一定會在2020年1月31日脫歐最後期限之前將脫歐草案變成法律。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 12月19日，英國女王按照傳統在新當選的一屆議會致辭，公布新政府的工作重點。

英國脫歐大臣斯蒂芬·巴克萊（Stephen Barclay）說，周五將會是「載入英國歷史的重大日子」。

他向BBC英國廣播公司表示，「現實情況是，英國人民在大選中明確表態說他們要脫歐盡快得以實現，而且他們要我們把國家重新團結起來，開始彌合創傷，按照我們（保守黨）在競選綱領中提及的許多問題，合力朝著既定目標向前。」

本次交給議會投票的脫歐草案，在10月的草案基礎上有所修訂。修訂的主要內容包括：法律上禁止政府將脫歐過渡期延長到2020年12月31日以後。

新政看點

周四，英國女王伊麗莎白二世在新議會開幕式傳統致辭中，共列出了保守黨政府30多項立法，其中有關脫歐、醫療、移民、反恐和治安等幾項最引人注目。

面對全球的關注目光，英國首相約翰遜形容新政府立法是圖求「一代人未見的巨大變革」。他希望新政府可以藉脫歐契機，讓英國從各方各面都得到一次「升級」的機會。

英國最新提出的立法議案中，包括嚴厲處置間諜和「外國代理人」的項目，似乎有意效法美國，推出英國版的《外國代理人法》。

立法還包括強化對國內恐怖主義和極端主義勢力的監控、防範與去極端化努力。

移民改革的第一步就是脫歐第一日起終止歐盟國家居民自由在英國居住與工作的權利。

觀察人士指出，由於執政保守黨目前在英國議會中佔有80席多數，因此可以基本確保通過任何立法提案。約翰遜首相政府也是自1987年撒切爾（戴卓爾）夫人以來的最強勢保守黨政府。

對英國政府來說，未來國內政治最大不確定因素應是由蘇格蘭民族黨不斷希望推動的獨立公投，而國際上則有脫歐之後與歐盟關係，以及如何在美中對抗加劇的今日，擺好英國立場的抉擇。