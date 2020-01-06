英國公開犯罪次數最多強姦犯身份 受害者均為青年男子

警告：本文含有有關性侵犯犯罪的內容。

圖片版權 facebook Image caption 辛納加在自己臉書（Facebook）上的照片

英國法官木槌當啷落下，因百多起惡性性侵犯罪（包括136起強姦）判處一名亞裔學生終身監禁。 這個被法官形容為「邪惡」的人，據信可能創下了英國刑事犯罪史上一名罪犯強姦人數最多的紀錄。

一副眼鏡，面帶微笑，談吐文雅的博士後學位持有者辛納加（Reynhard Sinaga）十多年前從印尼來到英國留學。他在2017年被捕前已先後完成四個學位，堪稱職業學生。但知人知面，這位看似溫文爾雅的讀書人，竟然是一度在英格蘭北部曼徹斯特（曼城）市中心地區連續作案的連環強姦犯。

從曼城市政中心廣場的酒吧、商鋪、餐廳，到周邊的唐人街和同性戀村，以及當地一些最知名的夜總會，都曾經是辛納加「捕獵」的地方。

圖片版權 Greater Manchester Police Image caption 警方提供辛納加在曼城市中心的公寓犯罪現場照片

夜間捕獵者

警方介紹說，這位36歲博士後學生出身印尼某富庶棕櫚油農場主家族，2007年來到英國留學。由於家中闊綽，他從未打工，每天除讀書就是吃喝玩樂，或許因此逐漸走上犯罪道路。

據稱，辛納加白天和黑夜完全是「兩個人」。白天，他是校園中的學生。而夜間，他則搖身一變成為在市中心四處遊蕩並伺機性侵、強姦年輕男性的罪犯。

法庭發現有證據證明他至少強姦過48人，但是負責調查的警方相信，實際受害人數超過190。

司法當局之所以能夠統計數據，是因為犯罪人有一個特殊癖好——會錄像記錄自己對受害人施暴的情況。

受害者都是十幾歲到二十幾歲的年輕男性。犯罪人或趁他們醉酒，或者利用他們與朋友失散情況對他們誘騙、下藥等手段，然後將受害者帶回自己在市中心的公寓中下手。

多數受害者事後都因過度醉酒或受藥物影響而記憶恍惚，甚至記不得曾經與犯罪人講過話。

圖片版權 Greater Manchester Police Image caption 閉路電視記錄了辛納加犯罪前後出入公寓樓的圖像

罪行偶然敗露

辛納加雖然本人是同性戀，卻據稱最喜歡強姦異性戀男子。

他最終罪行敗露也是出於與失誤。

當地時間2017年6月2日午夜，一位20歲出頭的年輕男子在曼城市中心一家名叫「工廠」（The Factory）的俱樂部門外與朋友失散。辛納加上前搭訕，表示自己就住附近，可用家中電話幫助男子找尋失散朋友。

這名男子稱那之後的記憶就成了一片空白……

等這男子蘇醒後發現，自己倒在辛納加房間地上，而辛納加正在對他性侵。男子隨即反抗，並用牙齒猛咬辛納加，以至等警察接報警趕到時，還以為辛納加是受害者。

被送到醫藥的辛納加三番五次向警察索要自己的手機以至最終引發懷疑。當被要求告知鎖屏密碼時，辛納加又連番支吾誑語，不願開鎖，更加深了警察的疑心。

當警探最終開鎖手機後，發現內存辛納加強姦上述年輕男子和另外多人的視頻，罪行終於敗露。

圖片版權 Alamy Image caption 辛納加被捕前所居住曼城市中心公主街公寓附近的街道夜景

影響惡劣

判決公布了，辛納加性侵強姦他人的日子結束了。

不過，他給眾多年輕受害者帶來的心理和肉體創傷還遠遠沒有彌合。

不少受害者表示，他們無時無刻不在繼續被羞辱、麻木和恐懼纏繞，一刻難以安心。很多人甚至表示徹底失去了自信，也對人生和世界失去了基本信任。

一位受害者在得知辛納加被判刑的消息後說：「我希望他不得好死，希望他也遭受我遭到的罪。」