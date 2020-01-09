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當雷納德·辛納加（Reynhard Sinaga）將受害者帶回自己的寓所之後，他會用藥物令對方失去意識，然後實施侵犯。

辛納加被控159項性侵犯罪名成立之後，英國內政大臣普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）呼籲對GHB等藥物的管控規則進行覆核。

GHB是什麼？

雖然它有時候會被人稱作所謂的「迷奸藥」，但是GHB（γ-羥基丁酸，gamma hydroxybutyrate）實際上常被用作休閒和官能刺激藥物。

同性戀男性在藥物性愛當中對它的使用相當普遍，而異性戀者也會將它用作派對藥物。

但是，性侵者是將GHB當作武器——最近一項調查估算，受訪者當中有超過四分之一曾在意識不清醒的狀態下被性侵犯。

GHB與GBL（γ-丁內酯，gamma-butyrolactone）是兩種不同但是幾乎一樣的藥物，後者可以是一種合法銷售的工業溶劑，但是一旦進入人體就會變成GHB。

兩種藥物被人簡稱作「G」，都是一種無色無味的油性液體，溶解於軟飲料中被人體攝入。

圖片版權 Greater Manchester Police Image caption 陪審團觀看了閉路電視片段，顯示辛納加離開他的寓所出外尋找受害者。

它是如何起作用的？

G藥物能夠給人一種欣快感，並且提升人的性慾，但是一旦過量，哪怕只是不到毫升的過量，都可能致命。

過量攝入G藥物，在與酒精物或者其他藥物混合時特別容易發生。每一種包裝的藥物藥力各不一樣，可能導致不同程度的神智不清、抽搐、失去知覺甚至停止呼吸。

全球毒品調查（Global Drug Survey）創始人、心理諮詢師亞當·溫斯托克教授（Professor Adam Winstock）警告說：「當人們在外面想拿它作樂的時候，這就是一種高度危險的藥物。」

「如果你多用了一滴GHB，20分鐘之後你就會失去知覺，」他說。

根據英國國家統計署（Office for National Statistics）的官方數字，在至2014至2018年間，英格蘭和威爾士有120宗與GHB有關的死亡案例。

不過，總數實際上可能要更高得多——GHB不屬於猝死之後常規毒理測試的一部分。據溫斯托克教授稱，要檢測出這種藥物可能非常困難而且成本高昂。

它與性侵有什麼關係？

同樣，也很難確切知道有多少性侵案例與GHB有關聯。

在辛納加被判罪之前，同類案件中最為著名的可能就是連環殺手史蒂芬·波特（Stephen Port）。他對四名年輕男性使用致命劑量的藥物，在2016年被判終身監禁。

圖片版權 Met Police Image caption 安東尼·沃爾蓋特（左）和加布里爾·科瓦裏（右）是當年史蒂芬·波特案件的頭兩個受害人。

去年，由新聞網站BuzzFeed和英國第四台（Channel 4）進行的調查當中，使用過G藥物的2700名同性戀或雙性戀男性受訪者中有28%表示曾被侵犯。

BuzzFeed News的LGBT事務編輯、第四台紀錄片《性、藥物及謀殺》（Sex, Drugs and Murder）的主持人帕特里克·斯特魯德維克（Patrick Strudwick）稱G藥物是「強姦犯在2020年的首選武器」。

「因為……它可以在當事人不知情之下被輕易加入某人的飲品中，而因為它很容易導致失去知覺，於是就很經常被那些禽獸們使用，」他說。

溫斯托克教授表示，另一個阻止人們了解問題嚴重程度的障礙是，受害者經常不會報警。

他說，人們可能會對所發生的事情不確定，不知道有沒有犯罪行為發生，加上「可能不得不透露一些令他們非常尷尬的信息」所帶來的羞恥、罪疚感和恐懼。

一些人還害怕，自己可能會面臨毒品調查。

它會上癮嗎？

人對G藥物可能會迅速產生依賴，而溫斯托克教授警告說，那些每天使用它的人，應該在醫療協助下才停用。

「人們可能會在身體上產生依賴，停藥可能會危及生命，」他說。

反覆使用G藥物可能帶來的長期影響，目前尚未明確。

它有多常見？

和很多非法藥物一樣，使用G藥物的廣泛程度很難追蹤，因為它並沒有被納入英國對藥物使用的全國調查當中。

但是，斯特魯德維克表示，G藥物「非常容易找到和買到，只要你知道門路」，因為GBL能夠以工業目的——用作脫漆劑等——合法出售，這造成了法律漏洞。

「很多公司將它運至英國，在網上宣傳……一旦大量售賣，它就有可能通過像Grindr這樣的約會軟件小批量分發提供給藥物販子。」

圖片版權 Greater Manchester Police Image caption 在辛納加的案件審理中被列出的證據顯示，他向受害者提供加了藥物的飲品。

它從哪裏來？

GHB在1960年代被研製出來，當時是用作麻醉劑，但後來由於副作用而被停止使用。

在1980年代，它被用作幫助睡眠的藥物，以及健身補充劑。

它是非法的嗎？

自2003年開始，GHB就被列為第三類藥物，被納入英國濫用藥物法（Misuse of Drugs Act）。

儘管GBL在工業領域使用屬於合法，但是自2009年起也被列為第三類藥物，而任何人在知道它將被用作藥物的情況下仍然提供或製作這種物質的，即屬違法。

加工製作任何一類G藥物可以被判最高兩年監禁，並可能附加無限額罰款；提供這些藥物可以被判最高14年監禁。

溫斯托克博士表示，提升該藥物級別對阻止它被濫用將「一點用都沒有」，並且會令使用它的人更不願意尋求幫助。

相反，他表示政府應該將焦點集中在教育民眾上，以使相關藥物能夠被安全地使用，並且宣傳鼓勵人們「坦白對談論」它的使用。

Image caption 薩姆·米歇爾斯的父親埃里克在被施用了過量GHB之後死亡。

埃里克·米歇爾斯（Sam Michels）在2018年被過量施用GHB致死，他的家人一直在倡議將它列為第一類藥物。

死者的兒子薩姆（Sam）接受BBC訪問時表示，它是「一種非常非常危險的藥物」，已經殺了很多人，包括他的父親。

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