哈里梅根告別王室「高級」身份 揭露王室重大撕裂

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里與梅根發表聲明稱，他們未來計劃將時間分配在英國與北美兩地。

英國薩塞克斯公爵哈里王子與公爵夫人梅根宣佈，他們將告別「高級」王室成員身份，通過自己工作獲得經濟獨立。

哈里與梅根發表聲明稱，他們未來計劃將時間分配在英國與北美兩地。

BBC獲悉，二人在發表聲明前沒有徵求過包括英國女王與威廉王子在內的其他王室成員意見，而白金漢宮對此感到「失望」。

據了解，英國王室高級成員均對二人聲明感到「受傷」。

哈里夫婦這份聲明出乎所有人的意料。聲明中二人指出，這一決定是「數月反思與內部討論的結果」。

「我們計劃退出王室『高級』成員，通過工作實現經濟獨立，同時也會繼續全力支持女王陛下，」聲明中寫道。

圖片版權 PA Image caption 梅根和哈里王子於2018年5月結婚

他們表示，未來將把時間平衡分配在英國與北美，也將「繼續履行我們對女王、英聯邦和接受我們資助群體的職責」。

二人還在聲明中稱，「這種地理上的平衡可以讓我們撫養我們的兒子時教導他懂得感激他生來具有的王室傳統，也給我們家庭空間將精力集中在我們的下一篇章，包括啟動我們的新慈善實體」。他們還將這份聲明發佈在官方Instagram頁面。

哈里王子與梅根去年十月曾公開表達媒體關注給他們帶來困擾。

英國王室的「重大分裂」

圖片版權 PA Media Image caption 哈里與梅根在聖誕節期間休假六周，暫停王室職責，與他們的兒子、五月出生的阿奇（Archie）一起在加拿大度過了一段時間。

BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）稱，王室成員表示「失望」說明這件事「衝擊很大」。

「我認為這透露出今晚白金漢宮內的情緒十分強烈，這種情緒可能不是因為他們做了什麼，而是他們做這件事情的方式，他們沒有與他人商議這件事情會讓人感到刺痛。」

「這明顯是一個重大分裂，一邊是哈里和梅根，另一邊是其他王室成員，」戴蒙德稱。

白金漢宮一位發言人表示，與哈里和梅根二人退出的討論「處於早期階段」，這位發言人稱，王室了解他們有意願希望採取不同方式，但這些複雜的問題「需要時間去解決」。

哈里與梅根在聖誕節期間休假六周，暫停王室職責，與他們的兒子、五月出生的阿奇（Archie）一起在加拿大度過了一段時間。

在周二（1月7日）回到英國後，35歲的哈里和38歲的梅根曾前往位於倫敦的加拿大高級專員辦事處，向加拿大對他們的接待表示感謝，他們稱在加拿大收到了「令人難以置信的」熱情款待。

做過演員的梅根曾在拍攝人氣美劇《金裝律師》（Suits）時在加拿大多倫多工作生活，她也擁有多位加拿大好友。