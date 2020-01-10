哈里梅根：梅根回到加拿大 經濟獨立之路尚待討論

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英國薩塞克斯公爵哈里與公爵夫人梅根未來在王室的角色仍在討論中，梅根在這期間已經回到加拿大。

在此之前，梅根與哈里與他們的兒子阿奇（Archie）一起剛剛在加拿大度過聖誕假期。

英國時間1月8日（周三），哈里與梅根二人宣佈將告別王室「高級」成員身份，引發軒然大波。目前英國女王、查爾斯王子與威廉王子已要求工作人員就此事找到一個可行的解決方案。

據悉哈里夫婦的聲明讓英國王室感到「受傷」。

有白金漢宮消息人士向BBC王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）透露，哈里與梅根在公布這一個人聲明前沒有與其他王室成員商議。

BBC王室事務記者維切爾（Nicholas Witchell）1月9日稱，女王已經與查爾斯王子及威廉王子進行接觸，他們均要求身邊的自身工作人員與哈里方面及政府一起，在幾天時間內盡快尋找解決方案。

戴蒙德稱，之後BBC接到信息確認梅根已經離開英國，前往加拿大。

BBC記者報道表示，哈里夫婦的聲明讓白金漢宮「措手不及」。此前王室內部已經就哈里夫婦的未來開始討論，但討論處於初級階段。

儘管哈里決定退出王室高級成員之列，但他仍是王位第六順位繼承人。

在周三的聲明中，哈里與梅根稱他們計劃未來將時間分配在英國與北美兩地，並通過工作獲得經濟獨立。

但目前公眾圍繞這一聲明仍有還有許多疑問，其中一個重要問題是，他們可以如何實現經濟獨立？

現在誰在為哈里和梅根買單？

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里與梅根將告別高級王室成員身份。

哈里夫婦表示，他們95%的收入來自哈里的父親查爾斯王子。查爾斯王子負責哈里與梅根的公共職責開銷，也負責為威廉王子和凱特的公務開銷和部分私人支出買單。在梅根加入王室的2018年，這筆經費達500多萬英鎊。

而查爾斯王子的收入則來自其龐大的房地產及金融投資組合「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall），去年這給查爾斯王子帶來了2160萬英鎊收入。

另外根據二人網站，他們5%的收入來「女王撥款」（Sovereign Grant）。這筆經費由政府支付給王室，以便讓王室成員履行公務職責並照看皇家宮殿。去年這項經費為8240萬英鎊。

這些數字還不包括他們的安全支出，這部分經費另外計算。

他們有什麼其他財產嗎？

哈里與梅根二人均有相當數量的個人財產。威廉王子與哈里王子從他們的母親戴安娜王妃處繼承了其1300萬英鎊財產的絶大部分。

BBC王室事務記者維切爾還認為，他的曾祖母，也就是女王的母親也給他留下了數以百萬計的遺產。

據報道，在婚前的演藝生涯中，梅根在美劇《金裝律師》（Suits）的報酬為每集5萬美元。

婚前她還曾經營一個生活時尚博客，在一個加拿大品牌下擁有自己的設計系列。

王室成員可以自己賺錢嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 與哈里結婚前，梅根曾出演人氣美劇《金裝律師》。

作為高級王室成員，哈里與梅根不得以任何形式賺取收入。

哈里二人指出，王室中目前有其他成員擁有全職工作。

比如碧翠絲公主（Princess Beatrice）與尤金妮公主（Princess Eugenie）二人均不是「在職王室成員」，也就是說他們不履行王室成員的公共職責。

碧翠絲公主在金融界工作，尤金妮公主則是一家藝術館的主管。

但納稅人仍需為她們承擔一些費用。比如2018年尤金妮公主婚禮時的安保費用便是英國公眾買單。

大衛·麥克盧爾（David McClure）曾寫過一本與王室財產有關的書，他認為哈里與梅根如何經濟自足仍需要討論。

「我認為他們可以通過出書，更有可能從電視方面獲得收入。有說法稱哈里和梅根正在跟奧普拉（Oprah Winfrey）討論一個合約，所以這也是有可能的，」他向BBC表示。

他們接下來會做什麼？

哈里夫婦在聲明中稱，未來他們工作的一個優先重點是成立一個新的慈善機構。他們在去年決定離開與威廉王子與凱特王妃共同參與的皇家基金會。

皇家基金會成立於2009年，主要聚焦威廉與哈里重點關注的話題，包括武裝部隊、對話與心理健康。

哈里與梅根2019年6月將Royal Sussex註冊為商標，將其應用於數十種物品與服務中，涉及範圍從鉛筆盒到體育活動與教育培訓不等。

作為全世界最著名的夫妻之一，他們的品牌具有大量潛力，可以帶來高額利潤。他們的Instagram賬號@sussexroyal擁有超過1000萬粉絲，而梅根是2018年英國搜索量最高的人物。