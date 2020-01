圖片版權 Getty Images

「家家都有本難念的經」。如果這本經是英國王室的,其難念的程度恐怕超出布衣草民的想象。

英國女王伊麗莎白二世英國時間1月13日在她的桑德靈漢姆女王鄉間莊園,親自主持召開「皇家危機峰會」,討論她的孫子孫媳-哈里王子與梅根的未來。

在之後發表的聲明中,英國女王形容峰會「非常有建設性」,「我和我的家人完全支持哈里與梅根作為一個年輕家庭要創建一種新生活的願望。」

不過女王也表示,「我們希望他們留任全職王室成員,但我們尊重並理解他們想過一種更加獨立的生活、同時繼續作為我家庭中重要一部分的意願。」

聲明還說,將有一個「過渡期,這段時間薩塞克斯公爵夫婦將在英國和加拿大生活。」

「我的家庭有繁雜的事務需要解決......我已經要求在未來幾天內作出最終決定。」

你的器材不支持播放多媒體材料 哈里和梅根淡出王室職務,那麼以後這對夫婦還是全職的英國王室成員嗎?

史無前例

上周三(1月9日),哈里梅根夫婦事前沒有跟任何人打招呼,突然發表聲明,表示他們夫妻不想繼續承擔「重要」王室成員的角色,("step back as 'senior' members of the Royal Family" )並希望能逐步過渡到「經濟獨立」(「financially independent」)。用布衣草民的話說,就是想「淡出江湖,自食其力」。

哈里梅根不是布衣草民,是薩塞克斯公爵和公爵夫人。雖然在王位繼承排行上哈里位居第六,技術上講繼位的可能微乎其微,但哈里梅根提出的要求,直接涉及英國王室在英國公眾(也就是出錢養活王室的英國納稅人)眼中的形象,其實質關乎英國君主體制的江山社稷。

哈里梅根的突然放炮,導致了自哈里王子的母親,戴安娜王妃1997年突然喪命以來英國王室面臨的最大危機。英國女王親自召集「家庭峰會」與哈里王子對話,可謂「史無前例」。或用BBC王室事務記者戴蒙德(Jonny Dymond)的話說,「正在書寫皇家的歷史」。

圖片版權 Reuters Image caption 英國女王伊麗莎白二世1月13日在她的桑德靈漢姆女王鄉間莊園,親自主持召開"皇家危機峰會"。

莊園峰會

女王伊麗莎白二世、她的長子查爾斯王儲、長孫威廉王子和哈里王子本人都參加了桑德靈漢姆莊園會議。哈里王子的妻子梅根已經和兒子阿奇(Archie)、兩條愛犬回到加拿大。

之前各界預期,峰會要討論解決的主要問題有以下幾點:

哈里王子夫婦在聲明中所說的希望未來承擔「新的進步角色」(new progressive role )。這個新角色如何界定,怎麼創造這個角色,它將對其他王室主要成員造成什麼影響?

哈里梅根是否能繼續保留王子/公主殿下的皇家頭銜,HRH(Her Royal Highness)。他們的王室身份與自謀職業掙錢之間,如何平衡?

哈里梅根要求在英國和北美兩地之間生活,技術上如何操作?

哈里梅根活動的經費來源,誰來承擔他們的保安費用?說到底最關鍵一個錢字。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里與梅根發表聲明稱,他們未來計劃將時間分配在英國與北美兩地。

複雜糾結

哈里梅根夫婦在上周三的聲明中稱,未來將把居住的時間分配在英國與北美之間,將「繼續履行我們對女王、英聯邦和接受我們資助群體的職責」。

二人還在聲明中稱,「這種地理上的平衡可以讓我們撫養我們的兒子時教導他懂得感激他生來具有的王室傳統,也給我們家庭空間將精力集中在我們的下一篇章」。

但是,他們希望的新篇章的書寫,將面臨許多實際的,複雜的挑戰。

哈里與梅根的官方網站「皇家薩塞克斯」 Sussexroyal.com對二人的身份界定是:哈里梅根公爵和公爵夫人被列為「國際受保護對象」,因此需要這一級別的安全保護,即他們接受英國內政部授權的倫敦武裝警察的24小時保護。

英國政府的英國王室條例規定,非高級王室成員不能享受全職皇家保衛待遇。哈里梅根夫婦雖然要求「退居二線」,但從他們的官方網站上的聲明看,他們似乎認為英國納稅人仍應該繼續為他們的安保出錢。

英國王室的安保費用是巨大的。雖然具體數字從未對外公布,但外界估計相關支出每年超過1億英鎊。

哈里梅根打算今後至少一半時間生活在北美,據信最可能的定居地在加拿大。他們「淡出」後,在英國的保安費由誰出已經受到質疑,他們在加拿大的保安費用由誰承擔會更加引發爭議。

據信,出席桑德靈漢姆莊園女王峰會的除了王室主要成員,還包括英國和加拿大政府的代表,原因不難理解。

圖片版權 PA Image caption 梅根和哈里王子於2018年5月結婚。作為全世界最著名的夫妻之一,他們的品牌具有大量潛力,可以帶來高額利潤。

「名利兼收」

如果哈里梅根夫婦振臂一呼,放棄皇家頭銜,從此做平頭百姓自食其力,或許問題就簡單多了。

哈里梅根表示會「繼續全力支持女王陛下」,承擔女王要求他們履行的官方活動,同時又要「通過自己工作獲得經濟獨立」 ,這之間的平衡拿捏起來就很不容易。

保持皇家頭銜的同時「兼職」搞創收,很容易被指利用英國王室的身份為自己謀私利。

哈里與梅根2019年6月將Royal Sussex註冊為商標,超過一百種物品與服務項目,涉及範圍從鉛筆盒,服飾到體育活動與教育培訓不等,都成了註冊品牌。

上周哈里梅根發表聲明後,英國媒體上立刻有人稱他們兩人「蓄謀已久」。

作為全世界最著名的夫妻之一,他們的品牌具有大量潛力,可以帶來高額利潤。他們的Instagram賬號@sussexroyal擁有超過1000萬粉絲,而梅根是2018年英國搜索量最高的人物。

但是,頂著王室的頭銜去賺錢,則有「利益衝突」之嫌。

Image caption 愛德華八世不愛江山愛美人,以遜位換取與愛妻的隱居生活。

愛德華八世

哈里梅根在上周的聲明中指責英國部分媒體對他們夫婦不友好甚至敵視,對梅根歧視欺凌。哈里王子說,避免發生在她母親戴安娜王妃身上的悲劇重演,是促使他下決心尋找新的生活道路的重要因素。

英國王室宮廷大戲的最新一幕,還讓人聯想起1936年愛德華八世為迎娶辛普森夫人(Wallis Simpson)而引發的一場英國憲政危機。

辛普森夫人與梅根,同樣是美國人,同樣是離婚女子嫁入英國王室感覺不被接受。但愛德華八世不愛江山愛美人,以遜位換取與愛妻的隱居生活。哈里梅根夫婦與愛德華八世夫婦實在不可同日而語。

這不僅是因為愛德華八世是國王,哈里在王位繼承上排行第六,幾乎沒有繼位的可能。

但是,哈里的舉動則可能對王室其他成員造成不可預期的影響,包括他的哥哥威廉王子和威廉王子的兒女。

「我一輩子都摟著我的弟弟。但我再也不能這樣做下去了」,英國《星期日泰晤士報》援引威廉王子的話說,「我們是兩個不同的個體。」

威廉和哈里兄弟倆到了女王莊園後發表聯合聲明,譴責英國部分媒體造謠中傷。但耐人尋味的是,威廉王子並沒有否認他講了這番話。

圖片版權 EPA Image caption 哈里王子說,避免發生在她母親戴安娜王妃身上的悲劇重演,是促使他下決心尋找新的生活道路的重要因素。

女王意見

白金漢宮(英國女王官邸)消息人士透露,哈里王子在去年11月就要求面見女王,提出他和梅根的「淡出」想法,但女王沒有召見哈里。女王透過王室官員表達的意思是,他們的要求涉及複雜,需要三思而後行,讓他們先再仔細掂量掂量。

哈里梅根隨後去了加拿大過聖誕節。6周長假回倫敦後,沒有向女王請示,也沒有向父親查爾斯王子和哥哥威廉打招呼,哈里梅根突然在他們的社交媒體網站上發表了聲明。

白金漢宮對哈里梅根的聲明表示「突然」,「受到傷害」。BBC王室事務記者戴蒙德說,「白金漢宮內的情緒十分強烈,這種情緒可能不是因為他們做了什麼,而是他們做這件事情的方式,他們沒有與他人商議這件事情會讓人感到刺痛。這明顯是一個重大分裂,一邊是哈里和梅根,另一邊是其他王室成員。」

在女王召集家庭會議之機,白金漢宮官員透露了女王的兩點基本精神。一是此事不能拖,夜長夢多,應該理解哈里梅根的願望,英國王室應積極協助,尋求實現他們的要求的辦法。

二是操作上不能急,要從長計議,考慮任何解決方案可能的長遠影響。

英國王室分析人士認為,一個可能的妥協辦法是讓哈里王子承擔英聯邦的某種角色。哈里目前是英國女王英聯邦信託的主席,梅根是副主席。加拿大則是英聯邦成員國,英國女王是加拿大的國家元首。

無論如何,英國王室最新的這出宮廷大戲才剛開始。