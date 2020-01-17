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1月31日。這一次，英國真的要脫歐了。因為，保守黨的約翰遜以明顯優勢贏得了去年12月的大選。

還記得約翰遜曾經說過的那句「不脫歐、毋寧死」嗎？

不過，勝利指日可待的約翰遜日前又遇到一個小小問題：堅定支持脫歐的議員提議，一定要高調紀念英國脫歐這一重大歷史時刻——敲響大本鐘吧。

大本鐘是倫敦地標，遊客必到的打卡地，還常常被看作英國精神的象徵。

問題是，大本鐘目前正在維修。約翰遜14日表示，1月31日晚23：00敲響大本鐘的費用是50萬英鎊。

彼時彼刻是英國正式脫離歐盟的大限。23：00點是格林尼治標凖時間，在布魯塞爾的歐盟總部是午夜12點。

假設當時大本鐘敲11響，算下來，每一「咚」的平均費用是：45000英鎊！

圖片版權 Getty Images Image caption 最近兩年大本鐘維修，遊客看到的是真個樣子

怎麼要這麼多錢？

約翰遜說，大本鐘維修期間響板被拆掉。臨時安回去一下，費用昂貴。

負責議會維修的英國議會委員會估計，脫歐夜敲響大本鐘的費用在32萬到50萬英鎊之間。

這筆錢分為兩部分：

鋪設臨時平台，重新安裝敲鐘部件——12萬英鎊

現有修復工程延期——最高40萬英鎊（估計每周10萬英磅）

議會委員會說，維修期間，鐘樓的地板被拆除，安裝、敲完鐘再拆除臨時地板工程量大、代價不菲。

除了地板，12萬英鎊的數字還包括安裝、拆除臨時的敲鐘機制（電動鐘錘）。

必須延期正在進行中的維修工程每周需要增加開支10萬英鎊，這也要算在敲鐘費中。

議會委員會得出結論是「太貴」，不過將聽取議會最後的決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 上一次敲響大本鐘是在跨年夜

倫敦跨年夜不是剛敲過大本鐘嗎？

你可能會說了，兩個多星期前倫敦迎接跨年夜，大本鐘不是剛剛敲過一回嗎？

答案是，沒錯。除了新年夜，維修過程中的大本鐘確實時常敲一敲。

2017年維修工程展開之際，各方已經同意：和平紀念日、一次大戰終戰紀念日、跨年夜大本鐘都會鳴響。

議會委員會說，因為計劃在先，維修工程隊可以提前很長時間做出相應安排。

這就意味著，除了這些日子，再要敲鐘，必須追加預算。

英國議會說，比如鐘樓地板的維修工作1月2日才開始，這樣不會影響跨年夜。

地板修繕工程量巨大，包括鋪設、防水等等。委員會已經表示，1月31日前不可能完成。因此，要想敲鐘必須鋪設臨時地板。

圖片版權 PA Image caption 給大本鐘「洗臉」是這樣的操作

大本鐘科普

大本鐘又稱大笨鐘，是英國議會大廈北端伊麗莎白塔樓的暱稱

世界第三高鐘樓

建於1858年，

重量13.7噸，伊麗莎白塔高96米

除了整點報時，每15分鐘4個小鐘還響一次

目前的靜音狀態將持續到2021年維修工程結束

大本鐘在修什麼呢？

2017年8月21日起，維修工程即將開始，大本鐘進入靜音狀態。工程計劃持續4年，修復涵蓋大本鐘和伊麗莎白塔樓的方方面面。工程預算預計6100萬英鎊。

那以後，大本鐘一直被腳手架包圍著。

英國議會說，維修期間大本鐘「停擺」的目的是保護工人的安全。

英國議會說，大本鐘上一次重大維修工作是在1983年到1985年之間，包括清理和修復石材、修復屋頂等。

圖片版權 Getty Images Image caption 1897年從議會廣場遠眺大本鐘、議會大廈

真要敲鐘迎脫歐，50萬英鎊哪裏來？

首先，反對敲鐘的人也很多。有的是因為反對脫歐，有的是反對花錢。另外一種反對聲音是：不值，因為只有住的離議會大廈很近、或者當時在附近的人才能聽到鐘聲。

英國媒體援引首相府發言人說，政府沒有凖備專門的敲鐘迎脫歐預算。

那麼，真要聽大本鐘，目前已經有人提出其它選項，比如：

眾籌：首相約翰遜說希望民眾自籌資金

錄音：有議員提出，乾脆播放錄音以假亂真

英國首相府發言人保證，無論是否敲響大本鐘，1月31日都將被好好紀念，因為這是「我們國家歷史上的重要時刻」。