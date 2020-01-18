英國王室：哈里和梅根將放棄「殿下」頭銜

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白金漢宮宣佈，哈里和梅根今後將不再使用殿下（HRH）頭銜，也將不再正式代表英國女王。

白金漢宮聲明說，未來履行王室任務時，他們也不會收取公款。薩塞克斯公爵和公爵夫人還打算償還240萬英鎊用於翻修他們在英國住宅的公款。

王室說，新安排將於今春生效。此前，王室高層曾就哈里王子和梅根的未來舉行過會談。 .

女王聲明

女王表示，經過對話和討論，"很高興為孫子和他的家人找到了一條建設性和得到支持的前進道路"。

女王聲明繼續說："哈里、梅根和阿奇將永遠是我們家裏人。"

"我認識到他們在過去兩年中經歷各界密切關注後面臨的困難，並支持他們過上更加獨立生活的願望。"

"我要感謝他們為國家、英聯邦和其他地方所做的全部貢獻，並特別為梅根如此迅速地成為家庭一員感到自豪。"

"今天的協議讓他們開始建立幸福、和平的新生活，這是我們全家的希望。"

"進步的新角色"

白金漢宮說，哈里夫婦明白，他們被要求辭去王室職務，包括正式的軍職。

皇宮補充說，他們將繼續維持私人的慈善項目和所加入協會成員資格。

聲明還說："雖然他們不能再正式代表女王陛下，但薩塞克斯公爵一家已明確表示，他們未來所做的一切都將繼續維護女王陛下的價值觀。"

王宮表示，不會就哈里夫婦的安保安排發表評論。

據悉，哈里和梅根的新網站，sussexroyal.com，在女王聲明發表後已經更新。

聲明說："根據女王陛下的聲明，有關薩塞克斯公爵和公爵夫人的角色和工作的信息將在適當時候在本網站上更新。"

這一宣佈標誌著與家族高級成員和王室協理就夫婦未來展開的談判已經結束。

本月早些時候，哈里夫婦表示，希望在王室內扮演一個"進步的新角色"；他們將在財務上獨立，並將往返於英國和北美之間。哈里王子此前還曾暗示，不希望梅根的命運與母親已故戴安娜王妃一樣。

仍有很多問號

BBC皇家事務記者威切爾（Nicholas Witchell）說，聲明中還有很多問題仍未得到解答，比如說哈里夫婦在英國和加拿大的稅務和移民身份。

BBC記者說，梅根是否還想得到英國國籍，王室也沒有給出一個明確的答案；如果要，這將需要她在英國居住一段時間。

圖片版權 AFP Image caption 梅根參觀溫哥華一家慈善機構。

分析認為，雖然哈里夫婦說他們將在英國和北美之間分配時間，但預計將多數時間住在北美。

《太陽報》前皇家編輯、《哈里王子：內幕故事》的作者拉爾科姆（Duncan Larcombe）表示，人們對"王室小型化"其實已經有所預期一段時間了。

周四， 薩塞克斯公爵在白金漢宮主持了橄欖球聯盟世界杯抽籤儀式，這是他和薩塞克斯公爵夫人表示將退出王室生活以來的首次公開活動。

與此同時，梅根和八個月大的兒子阿奇現住加拿大。周二，她參觀了溫哥華的一家慈善機構。

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