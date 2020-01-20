哈里和梅根：從初次見面到攜妻兒「奔向遠方」
- 2020年 1月 20日
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薩塞克斯公爵夫婦辭任英國王室一線職位和事務後，即將翻開人生新篇章。展望未來，哈里王子一家將大部分時間在加拿大生活，並力爭「財務獨立」。
哈里和梅根從相識、相愛到喜結連理又有了愛的結晶，一同度過了將近4年的日夜。那些高光時刻被相機定格。
然後，他們宣佈「淡出」王室，從王室高級成員崗位上辭職，爭取財政獨立，展翅高飛，在加拿大（和英國）開啟新的、獨立於英國王室的新生活。女王奶奶祝他們順利，並強調「我的家庭」永遠愛哈里和梅根，永遠有他們的位置。
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