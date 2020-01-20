薩塞克斯公爵夫婦辭任英國王室一線職位和事務後，即將翻開人生新篇章。展望未來，哈里王子一家將大部分時間在加拿大生活，並力爭「財務獨立」。

哈里和梅根從相識、相愛到喜結連理又有了愛的結晶，一同度過了將近4年的日夜。那些高光時刻被相機定格。

圖片版權 PA Media Image caption 2016年，肯辛頓宮發公告，證實哈里王子正在跟美國女演員梅根·馬克爾熱戀，「已經有幾個月了」。這張照片是兩人2017年在加拿大多倫多觀看輪椅網球賽。這是他們第一次公開同框，一同在公眾面前亮相。

圖片版權 Getty Images Image caption 在那之後過了沒幾個星期，倆人宣佈訂婚。梅根對BBC表示，哈里向她求婚「實在出乎意料，分外甜蜜、自然，十分浪漫」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年2月，這對熱戀中的情侶與哥嫂，劍橋公爵夫婦威廉王子和凱特王妃，一同公開亮相，參加慈善組織英國王室基金會"（The Royal Foundation）的一次論壇活動。當時哈里開玩笑說，他們四個人就此「同舟共濟」了。梅根在那次活動中回答提問時表示支持MeToo等反性侵運動。

圖片版權 PA Image caption 2018年5月19日，哈里和梅根在位於倫敦西面的王宮溫莎堡完婚。婚禮按王室大婚規格操辦，但賓客中包括1200名公眾代表。婚禮過後，新婚夫婦乘馬車穿過溫莎鎮，沿途向前去祝賀、觀禮的公眾揮手致意。

圖片版權 EPA Image caption 在溫莎鎮，沿途向這對新人表達祝賀的有多達10萬人。

圖片版權 Reuters Image caption 他們的婚禮在溫莎堡的聖喬治教堂舉行，新郎的祖母，女王伊麗莎白二世和另外600名嘉賓在場見證。

圖片版權 Reuters Image caption 新郎現在可以吻新娘了。

圖片版權 Reuters Image caption 女王伊麗莎白二世和夫君愛丁堡公爵，還有其他王室成員在婚禮現場祝福新人，向歡呼的公眾致意。

圖片版權 Reuters Image caption 幸福的牽手

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年6月，女王和梅根首次併肩公開亮相， 為英國默西蓋特威大橋(Mersey Gateway Bridge）揭幕。

圖片版權 Chris Jackson/Getty Images Image caption 那年秋天，王室宣佈梅根懷孕了，預產期在次年春季。隨後這兩口子就飛往澳大利亞、新西蘭、斐濟和湯加，代表王室出訪。這是他們首次履行王室海外出訪公務。

圖片版權 Getty Images Image caption 與澳大利亞慈善組織成員合影。悉尼的邦迪海灘上，哈里和梅根和當地一個業餘衝浪愛好者組織成員合影。這個組織致力於提高公眾對精神健康的認識

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年5月6日，梅根和哈里的頭生子，阿奇·哈里森·蒙巴頓-溫莎出生，成為英國王室王位繼承序列上的第七位。初為人父的哈里王子難掩心中喜悅和激動。

圖片版權 PA Media Image caption 2019年6月，哈里夫婦宣佈退出與劍橋公爵夫婦共同監護的慈善基金，自己另立門戶，設立自己的慈善基金。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年秋季，阿奇隨父母遠赴南非。一家三口首次代表王室出訪海外。寶寶阿奇人見人愛，包括大主教圖圖。

圖片版權 PA Media Image caption 聖誕新年，哈里一家三口在加拿大度過了一個很長、很開心的假期。他們在圖片交流網站Instagram上發圖，權當年終總結。

圖片版權 Reuters Image caption 聖誕假期結束後，2020年1月梅根和哈里兩口子返回倫敦，旋即到倫敦市中心特拉法加廣場一側的加拿大駐英高級專員公署拜訪，對加拿大政府的盛情接待表示感謝。

然後，他們宣佈「淡出」王室，從王室高級成員崗位上辭職，爭取財政獨立，展翅高飛，在加拿大（和英國）開啟新的、獨立於英國王室的新生活。女王奶奶祝他們順利，並強調「我的家庭」永遠愛哈里和梅根，永遠有他們的位置。

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