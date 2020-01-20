哈里王子首談淡出英國王室：「別無選擇」

圖片版權 Getty Images Image caption 哈利王子首度對外公開談論將退出王室生活的決定。

周日（1月19日）晚間，英國薩塞克斯公爵哈里王子在一場活動上表示，自己「放手一搏」放棄了王室高級身份。他同時表示「別無選擇」。

他在周日的一場講話中說，自己與妻子梅根希望能在不接受公眾資助的情況下，繼續替女王服務，但「不幸地，這不可能」。

打破沉默

哈里王子周日在倫敦一場慈善團體Sentebale的募款活動上，首度對外公開談論將淡出王室生活的決定。他強調，夫妻倆不會「出走」，並說：「英國是我的家，我深愛的地方，這永遠不會改變。」

他說：「我只能想像過去幾周你們所聽到或讀到的事情，但我想要你們盡量從我這得到真相，不是以王子或公爵，而是以哈里的身分，我還是那個過去35年你們看著長大的那個人。」

哈里王子是Sentebale的共同創辦人，該團體旨在協助非洲南部的艾滋病兒童。

1月8日，哈里王子與妻子梅根宣佈不再擔任王室「高級」成員，將追求經濟獨立。白金漢宮1月18日宣佈，哈里和梅根今後將不再使用「殿下」（HRH）頭銜，也將不再正式代表英國女王。

哈利表示，他永遠尊敬祖母、他的最高統帥。並說：「我們希望能在不接受公眾資助下，繼續替女王、英聯邦及軍方團體服務，很不幸，這不可能。」

他說：「我已經接受這個事實，也知道這並不會改變我是誰，又或是我是怎麼樣的人。」

你的器材不支持播放多媒體材料 哈里和梅根淡出王室職務，那麼以後這對夫婦還是全職的英國王室成員嗎？

白金漢宮1月18日發表聲明稱，未來哈里與梅根履行王室任務時，不會收取公款，他們還打算償還240萬英鎊用於翻修住宅的公款。

白金漢宮說，哈里夫婦明白，他們被要求辭去王室職務，包括正式的軍職。皇宮補充說，他們將繼續維持私人的慈善項目和所加入協會成員資格。

「極度難過」

哈里也將這段發言影片發佈在兩人的社交媒體Instagram上，他說：「當我和梅根結婚時，對要一起執行王室職責感到興奮，因此，事情演變成這樣，我感到極度難過。」

他說：「兩人並不是輕易做出退出王室生活的決定，而是遭受多年的挑戰、數月的討論後的結果"我知道我不總是對的，但就這件事來說，真的別無他法，沒有其他選擇。」

哈里表示，自己並不是輕率做出這一決定，而是「經過數月的討論」。

「我並不總是對的，但對於此事現在別無選擇。」